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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Україну треба перетворити на "сталевого дикобраза" та поставити в позицію сили, - фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Після саміту лідерів Європи в Лондоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні засоби захисту, щоб поставити її в позицію сили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення та захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, на саміті обговорювалась нагальна потреба у переозброєні європейських армій.

"Ми справді повинні зробити значні кроки. Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно (...) готуватися до найгіршого", - заявила вона.

Читайте: "Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн", - фон дер Ляєн

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Стармер оприлюднив 4 кроки для допомоги Україні: Європа повинна робити "важку роботу", але необхідна підтримка США

Автор: 

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Топ коментарі
+18
Іншим словами, Україні потрібні зброя та гроші, гроші та зброя... от і все.
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02.03.2025 21:34
+12
як людина котра повернулася в херсонську обл на розвалини, і у неї зе забрав "допомогу" бо людина вже дома, на дикобраза,
а прокурор живе в квартирі від держави та отримує 710000 грн на місяць
як людина як я, з хворобами, та інвалідністтю стане залізним дикобразом
коли молоді, здорові хлопці з тцк, запрошують до себе кожні 2-3 місяця, з надією в очах що я за них піду воювати.
іпри тому що моє найближче оточення, батьки моїх онуків та донька, четверо, всі УБД, хто ще воює, хто зараз, тимчасово не воює, а тцк кажуть, а родини ваших дітей вам хто???
а по місту вільно їздять тисячі молодих. здорових, яких не призивають
і цю всю ***** зробив зе!!!
як Українці стануть дикобразами, якщо вони вже раби зебанди???
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02.03.2025 21:45
+8
Дуже слушна ідея. Сталевий дикобраз.
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02.03.2025 21:34
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02.03.2025 21:32 Відповісти
Треба більше звіздіти про це , а Орбан вирішить.
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02.03.2025 21:35 Відповісти
Кузькин петья в Украине уже 72 ед. Ф16 и штормы, и скальпы, и КАБ-ы... на тв-козломордия этого не говорили?
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02.03.2025 21:46 Відповісти
Ты еще покувыркайся, а я за тобой понаблюдаю, но не думаю, шо ты тут долго проживешь.
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02.03.2025 22:02 Відповісти
Завтра хєрасімов бронь з вашої ферми зніме, тоді , у мерзлій землянці власними очима будеш спостерігати ті " пруфи "
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03.03.2025 01:16 Відповісти
Поставити Украіну в позицію - це до Трампа - нам би зброі
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02.03.2025 21:34 Відповісти
Іншим словами, Україні потрібні зброя та гроші, гроші та зброя... от і все.
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02.03.2025 21:34 Відповісти
Так, але ви не уважно прочитали або не все - очевидно вирішили нарощувати військову міць всієї Європи, а України в першу чергу, бо вона форпост.
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02.03.2025 23:09 Відповісти
Дуже слушна ідея. Сталевий дикобраз.
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02.03.2025 21:34 Відповісти
Згідний з тобою цілком. Але зараз замінити віслюка немає можливості. Тому надія тільки на Бога і вдачу.
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02.03.2025 21:42 Відповісти
заменить предателя есть кем, Но Ze-фсбэшник зубами в кресло уцепиился, ибо сотни тысяч смертей он устроил
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02.03.2025 21:57 Відповісти
але європа цього не зробить.
бо нема озброєнь
отже вся надія на сша
отже треба повернутися в овальний кабінет знову.
а там бляха шнурівки не того кольору можуть виявитись
наша пісня гарна-нова...
хождєніє по муках
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02.03.2025 21:38 Відповісти
Хто заважав це зробити за 3 роки?
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02.03.2025 21:39 Відповісти
зелёный осёл. он до сих пор вредитель и саботажник ВСУ
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02.03.2025 21:44 Відповісти
А тепер він перестав заважати? І якщо він дійсно заважав, чому європейці цього прямо не скажуть? Кого соромляться?
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02.03.2025 22:00 Відповісти
заважали порожні склади, неліквідні тачанки, неробочі літачки, стан анабіозу врешті решт
і сьогодні нічого не змінилося. вони будуть говорити свою гаварільню і знову прийдуть на уклін до трампона.
навіть не уявляю як вони будуть діда вговорювати
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02.03.2025 21:45 Відповісти
Дід має альцгеймера і вже давно все забув
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02.03.2025 22:10 Відповісти
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02.03.2025 21:45 Відповісти
Меняйте картинку... Все перечисленные почему то спешат к Трампу с "планом", за оружием и т.д.
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02.03.2025 21:59 Відповісти
як людина котра повернулася в херсонську обл на розвалини, і у неї зе забрав "допомогу" бо людина вже дома, на дикобраза,
а прокурор живе в квартирі від держави та отримує 710000 грн на місяць
як людина як я, з хворобами, та інвалідністтю стане залізним дикобразом
коли молоді, здорові хлопці з тцк, запрошують до себе кожні 2-3 місяця, з надією в очах що я за них піду воювати.
іпри тому що моє найближче оточення, батьки моїх онуків та донька, четверо, всі УБД, хто ще воює, хто зараз, тимчасово не воює, а тцк кажуть, а родини ваших дітей вам хто???
а по місту вільно їздять тисячі молодих. здорових, яких не призивають
і цю всю ***** зробив зе!!!
як Українці стануть дикобразами, якщо вони вже раби зебанди???
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02.03.2025 21:45 Відповісти
база
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02.03.2025 22:00 Відповісти
Трамп казав.що в України немає ніяких карт.Так треба.що б були.
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02.03.2025 22:04 Відповісти
Ви обісралися. Це 3 роки тому проголошувати і робити треба було. А не зараз, коли живої сили немає вже для цих потужних "дикобразів".
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02.03.2025 22:11 Відповісти
Уже убито миллион русских. Никогда не сдаваться.
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02.03.2025 22:17 Відповісти
Залишилось трохи більше 130 млн. Ще 100 років визвольних змагань і Україна знову вільна.
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02.03.2025 22:21 Відповісти
Нема там стільки.І давно.Максимум 100 мільйонів.І гігантська територія,в 30 раз більша за Україну,яку теж потрібно якось утримувати.
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02.03.2025 23:04 Відповісти
Убито і поранено, якщо коректніше.
Натомість росія окупувало 25% України і отримала кілька мільйонів людей на них+ не забуваємо про Крим де також+ більше мільйона жителів. Україна ж мінус 8-9 мільйонів громадян, які стали біженцями. Так що хто тут втратив?
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03.03.2025 02:32 Відповісти
Дикий ЗЄ і багато образ - результат екскурсії до Білого Дому.
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02.03.2025 22:19 Відповісти
Дааа! Тількичому дикообраз? Мамонт, бронтозавр, брахіозавр!!!!!!!!!!!!
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02.03.2025 22:26 Відповісти
На скільки часу вистачить українців таким видатним командувачам армією, як Зеленський та Сирський, яким начхати на життя українців?

Сергій Стерненко:

"Ворог завдав удару по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині. 130 км від ЛБЗ. Коригування під російський розвідБПЛА. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були - удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної. «Змінимось або загинемо» це не просто гасло. Це реальність. Ми платимо надто високу ціну за таку халатність."
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02.03.2025 23:07 Відповісти
Таке враження, що під Європою розуміється супутник Юпітера
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02.03.2025 23:19 Відповісти
Дайте я її обніму
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03.03.2025 00:12 Відповісти
Дякуємо Європі!!!
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03.03.2025 01:17 Відповісти
Поки єрмачню хрипату не прибрати, будемо асфальтобетонною паляницею, на більше не здатні з цими пркидьками
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03.03.2025 03:03 Відповісти
Головне це ППО. Потрібно БАГАТО ЗРК УСІХ типів і ДУЖЕ багато ракет до них. Поки, окрім ********** стільки виробляють лише Штати. . По-друге снаряди до гармат і РСЗВ. І, нарешті, по-третє-дрони.
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04.03.2025 14:01 Відповісти
 
 