Україну треба перетворити на "сталевого дикобраза" та поставити в позицію сили, - фон дер Ляєн

Після саміту лідерів Європи в Лондоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні засоби захисту, щоб поставити її в позицію сили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення та захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою", - наголосила фон дер Ляєн.

Крім того, на саміті обговорювалась нагальна потреба у переозброєні європейських армій.

"Ми справді повинні зробити значні кроки. Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно (...) готуватися до найгіршого", - заявила вона.

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Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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