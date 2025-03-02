Україну треба перетворити на "сталевого дикобраза" та поставити в позицію сили, - фон дер Ляєн
Після саміту лідерів Європи в Лондоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні засоби захисту, щоб поставити її в позицію сили.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення та захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом Україна стала сильною та стійкою", - наголосила фон дер Ляєн.
Крім того, на саміті обговорювалась нагальна потреба у переозброєні європейських армій.
"Ми справді повинні зробити значні кроки. Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це необхідно для безпеки Європейського союзу. І нам потрібно (...) готуватися до найгіршого", - заявила вона.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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бо нема озброєнь
отже вся надія на сша
отже треба повернутися в овальний кабінет знову.
а там бляха шнурівки не того кольору можуть виявитись
наша пісня гарна-нова...
хождєніє по муках
і сьогодні нічого не змінилося. вони будуть говорити свою гаварільню і знову прийдуть на уклін до трампона.
навіть не уявляю як вони будуть діда вговорювати
а прокурор живе в квартирі від держави та отримує 710000 грн на місяць
як людина як я, з хворобами, та інвалідністтю стане залізним дикобразом
коли молоді, здорові хлопці з тцк, запрошують до себе кожні 2-3 місяця, з надією в очах що я за них піду воювати.
іпри тому що моє найближче оточення, батьки моїх онуків та донька, четверо, всі УБД, хто ще воює, хто зараз, тимчасово не воює, а тцк кажуть, а родини ваших дітей вам хто???
а по місту вільно їздять тисячі молодих. здорових, яких не призивають
і цю всю ***** зробив зе!!!
як Українці стануть дикобразами, якщо вони вже раби зебанди???
Натомість росія окупувало 25% України і отримала кілька мільйонів людей на них+ не забуваємо про Крим де також+ більше мільйона жителів. Україна ж мінус 8-9 мільйонів громадян, які стали біженцями. Так що хто тут втратив?
Сергій Стерненко:
"Ворог завдав удару по полігону з нашими військовими на Дніпропетровщині. 130 км від ЛБЗ. Коригування під російський розвідБПЛА. Його не збили, бо досі не діє повноцінна система. ПВК Схід наразі має найгірші показники по впровадженню дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були - удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної. «Змінимось або загинемо» це не просто гасло. Це реальність. Ми платимо надто високу ціну за таку халатність."