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Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки перед РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Під час спілкування з журналістами в аеропорту Станстеда Зеленський підкреслив, що угода про припинення війни повинна бути "чесною", "справедливою" та "стабільною". Вона має передбачати конкретні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії.

Президент заперечив можливість будь-яких територіальних поступок і підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

"Україна ніколи не визнає окуповані Росією території. Для нас це буде тимчасовою окупацією. Наші території і наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються", - наголосив глава держави.

Читайте: Україна та США мають міцні стосунки, вони продовжаться, - Зеленський

Президент додав, що гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України та її партнерів у разі нової агресії з боку Росії.

"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – сказав Зеленський.

Водночас глава держави повідомив, що міжнародні партнери України погодилися продовжувати тиск на Росію.

Раніше повідомлялось, що Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про саміт в Лондоні: Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) окупація (6669) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+8
Зеля особисто, як верховний головнокомандувач віддав пуйлу 18% території України по договорняку пуйлу.
А тепер корчить з себе целку.
Тільки ти Зеля і твої кончені совкові генерали будете відповідати за здачу окупованих територій пуйлу.
Зелені гниди, українофоби... на палю.
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03.03.2025 01:35
+6
Які красиві і правильні слова, якби ж ще не благословляв своє кодло на крадіжки і мародерство.
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03.03.2025 01:25
+3
Дуже безграмотний заголовок, треба писати "…не визнає окуповані території російськими…"
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03.03.2025 01:30
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Які красиві і правильні слова, якби ж ще не благословляв своє кодло на крадіжки і мародерство.
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03.03.2025 01:25 Відповісти
Дуже безграмотний заголовок, треба писати "…не визнає окуповані території російськими…"
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03.03.2025 01:30 Відповісти
Нам лишається не визнавати редакторів цензора. ))
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03.03.2025 02:03 Відповісти
🙂
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03.03.2025 11:27 Відповісти
Зеля особисто, як верховний головнокомандувач віддав пуйлу 18% території України по договорняку пуйлу.
А тепер корчить з себе целку.
Тільки ти Зеля і твої кончені совкові генерали будете відповідати за здачу окупованих територій пуйлу.
Зелені гниди, українофоби... на палю.
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03.03.2025 01:35 Відповісти
А генералів Ви навіщо сюди приплели? Вони могли здійснювати управління тільки в зоні ООС. в Україні запровадили воєнний стан з 05:30 24 лютого 2022 року по всій підконтрольній Україні території і тільки з цього часу у генералів зявилися повноваження на всій території України, але було вже пізно. При цьому військові частини не були розгорнуто до штатів воєнного стану і відповідно не було сил та засобів для дієвої відсічі збройному нападу. А нерозгорнуті частини були, бо "ми не можемо збільшити армію, бо не зможемо будувати дороги". Якось так, а генералів до 24.02.2022 нічого приплітати, ту чистий трабл політиків.
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03.03.2025 01:53 Відповісти
Ага, совкові дегенали, типу м'ясників Сирського, Содоля, Тарнавськоно, ітд... не винні ні в чому це все стрілочникі винні , солдати винні?
Всі ці генерали лизали задницю Зелі та плювали на своїх підлеглих солдат.
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03.03.2025 02:01 Відповісти
Ну то писав би одразу по прізвищах, а не накидував абстрактного гівнеця на ЗСУ.
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03.03.2025 02:06 Відповісти
Совкові генерали це не ЗСУ.
Ці зелені вибядки генерали сцикуни, які на фронт ні ногою, які повід'їдали ряхи та животи, не мають ніякого відношення до ЗСУ.
Це корупціонери та сволота, місія яких тільки лизати задницю вищестоящому начальству , тоб то Зелі, та срати на своїх солдат.
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03.03.2025 02:18 Відповісти
це просто
дивись хто на лексусах - то покидьки-генерали
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03.03.2025 06:14 Відповісти
Ти замість нього зараз рулити країною почнеш?
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03.03.2025 06:54 Відповісти
ти не Україна,
ушльопок підсрачникавий - ніколи не не був і ніколи не будеш.
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03.03.2025 01:45 Відповісти
А що робити зараз у тебе є план?
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03.03.2025 06:55 Відповісти
Будуть дотискувати кацапську армію до нуля ? Досить реалістичний сценарій, з допомогою США це було б швидше. Чомусь у це вірю. Може хто помітив, просування кацапів сповільнилося. Кацапи свої невдачі на фронті перевели на кошмар нас дронами.
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03.03.2025 01:49 Відповісти
дядік не треба тягти один і тей допис з новини в новину,,,,
нема шо сказати? - мовчи.
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03.03.2025 01:57 Відповісти
Президент України правильно сказав. Знову.
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03.03.2025 04:37 Відповісти
Він зараз и діє правильно, це я про зовнішні події
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03.03.2025 06:57 Відповісти
Зрозуміло , що не признають віддані росії території, бо призначені вони не для росії, а для кураторів росії, які замовили цю війну.
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03.03.2025 09:21 Відповісти
 
 