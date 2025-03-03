Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки перед РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Під час спілкування з журналістами в аеропорту Станстеда Зеленський підкреслив, що угода про припинення війни повинна бути "чесною", "справедливою" та "стабільною". Вона має передбачати конкретні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії.
Президент заперечив можливість будь-яких територіальних поступок і підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.
"Україна ніколи не визнає окуповані Росією території. Для нас це буде тимчасовою окупацією. Наші території і наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються", - наголосив глава держави.
Президент додав, що гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України та її партнерів у разі нової агресії з боку Росії.
"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – сказав Зеленський.
Водночас глава держави повідомив, що міжнародні партнери України погодилися продовжувати тиск на Росію.
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А тепер корчить з себе целку.
Тільки ти Зеля і твої кончені совкові генерали будете відповідати за здачу окупованих територій пуйлу.
Зелені гниди, українофоби... на палю.
Всі ці генерали лизали задницю Зелі та плювали на своїх підлеглих солдат.
Ці зелені вибядки генерали сцикуни, які на фронт ні ногою, які повід'їдали ряхи та животи, не мають ніякого відношення до ЗСУ.
Це корупціонери та сволота, місія яких тільки лизати задницю вищестоящому начальству , тоб то Зелі, та срати на своїх солдат.
дивись хто на лексусах - то покидьки-генерали
ушльопок підсрачникавий - ніколи не не був і ніколи не будеш.
нема шо сказати? - мовчи.