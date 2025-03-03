Україна ніколи не визнає окуповані Росією території, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки перед РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Під час спілкування з журналістами в аеропорту Станстеда Зеленський підкреслив, що угода про припинення війни повинна бути "чесною", "справедливою" та "стабільною". Вона має передбачати конкретні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії.

Президент заперечив можливість будь-яких територіальних поступок і підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

"Україна ніколи не визнає окуповані Росією території. Для нас це буде тимчасовою окупацією. Наші території і наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються", - наголосив глава держави.

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Президент додав, що гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України та її партнерів у разі нової агресії з боку Росії.

"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – сказав Зеленський.

Водночас глава держави повідомив, що міжнародні партнери України погодилися продовжувати тиск на Росію.

Раніше повідомлялось, що Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"

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