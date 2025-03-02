Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"
Президент Франції Емманюель Макрон поділився деталями франко-британського плану для встановлення миру в Україні.
Про франко-британський мирний план, який передбачає перемир'я для України на місяць Макрон розповів перед самітом в Лондоні в інтерв’ю Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Емманюель Макрон не вірить в угоду про припинення вогню, укладену між американцями та росіянами, переконаний, що Володимир Путін перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації", - пише Le Figaro.
Тому президент Франції та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розробили франко-британський план щодо України.
Як альтернативу, вони запропонували "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць.
"Ми знаємо, як це виміряти. Потрібно розуміти, що фронт сьогодні - це еквівалент лінії Париж-Будапешт (мова про відстань між двома містами, – ред.). У разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, що воно дотримується по лінії фронту ", - сказав Макрон.
Направлення європейських солдатів в Україну, на думку Макрона, могло б бути на наступному етапі. Водночас він наголосив, що найближчим часом європейські військові не будуть направлені в Україну.
"Найближчими тижнями на українській території не буде жодних європейських військ... Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати домогтися прийнятного перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортанням військ",- додав Макрон.
Також французький лідер сказав, що и хочемо миру, але не хочемо його за будь-яку ціну, без гарантій".
Раніше британський прем'єр Стармер повідомляв, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну. Цей план Франція та Британія мають намір обговорити із США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зможеш зформулювати розширену думку, що саме, ти мав на увазі?
На нуле нужно перемирие чтобы не терять территории и людей
«Настав час почати розглядати можливість створення широкої коаліції, яка бажає справедливого миру в Україні, «Мир» на умовах агресора називається капітуляцією і лише надихне всіх нинішніх і майбутніх агресорів».
"За січень вони виконали плани з рекрутингу на 107%. Це питання залишається актуальним, і російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат", - заявив Скібіцький. Джерело: https://censor.net/ua/n3538870
Це не рахуючи того що у них бабла вистачає на залучення дохуілярдної кількості аборигенів з кндр і всяких африканських країн.
Так, це Хемінгуей у платтячку. )))
Про захват чужой территории - ни слова.
Про этнические чистки - ни слова.
Про заселение чужеродными - ни слова.
Про разрушенное государство и инфраструктуру - ни слова.
Зато треп о "мире".
подаркиперемирия...
Стармер і Макрон прийдуть до Трампа і скажуть "ти чув в його словах мир? от йди кажи йому це зробити, Київ ми вже вмовили".
ВВХ пошли його на 3 букви.
Всім стане ясно, що наразі в Трампу впливу на ***** нуль.
Розрахунок (чомусь) на то, що після цього він буде вважати винним у своїй показанній слабкості *****, і відтого зі злості підтримає Україну.
План так собі, але попробувати варто. Гірше не буде, крім того європейці наполягають на обмін "всіх на всіх" і повернення викраденних дітей. Дуже правильні гасла, для того щоб робити з вуйка Донні ангела миру для американських глядачів.
Припинити вогонь до угоди про мир, це як бігти назастріч електричці.
Адже, пу вимагає капітуляції України, розброєння ЗСУ і ні за які коврижки не погодиться на європейських миротворців в Україні.
Адже, це означатиме, що формально Україна не в НАТО, в армії європ. країн по факту в Україні.
Тобто, ми не одружені з НАТО, але ми одна родина, разом живемо душа в душу без папірців про брак.
Час припинення вогню пу використає, щоб отримати більше зброї від кима, якій ще підгонить йому не 10, а 100 тис. вояків.
І знов звинуватять Зе, що він не згоден підписатися під капітуляцією неньки.
Адже, це всі розуміють.
Мир можливий лише через силу, адже минск це вже довів, як і буд.меморандум.
Слава Україні, слава ЗСУ! Героям слава!
Європа має значний досвід встановлення "вічного миру" за рахунок своїх сусідів. Згадаймо Мюнхен38. Недавно весь світ побачив Вашінгтон/Овальний Кабінет Білого дому 28.02.2025 - як Трампа прорвало до співчутливих дифірамбів Путіну, РФ, яка стала жертвою "нападу України на РФ. в результаті несправедливостей від США, НАТО, ЄС. Тепер лукава Європа складе свій План, не такий цинічний як у Трампа?