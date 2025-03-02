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Новини Мирний план Франції і Британії
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Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"

Макрон озвучив деталі мирного плану Франції і Британії

Президент Франції Емманюель Макрон поділився деталями франко-британського плану для встановлення миру в Україні.

Про франко-британський мирний план, який передбачає перемир'я для України на місяць Макрон розповів перед самітом в Лондоні  в інтерв’ю Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Емманюель Макрон не вірить в угоду про припинення вогню, укладену між американцями та росіянами, переконаний, що Володимир Путін перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації", - пише Le Figaro.

Тому президент Франції та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розробили франко-британський план щодо України.

Як альтернативу, вони запропонували "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць. 

"Ми знаємо, як це виміряти. Потрібно розуміти, що фронт сьогодні - це еквівалент лінії Париж-Будапешт (мова про відстань між двома містами, – ред.). У разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, що воно дотримується по лінії фронту ", - сказав Макрон. 

Читайте також: Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США, - Стармер

Направлення європейських солдатів в Україну, на думку Макрона, могло б бути на наступному етапі. Водночас він наголосив, що найближчим часом європейські військові не будуть направлені в Україну.

"Найближчими тижнями на українській території не буде жодних європейських військ... Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати домогтися прийнятного перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортанням військ",- додав Макрон. 

Також французький лідер сказав, що и хочемо миру, але не хочемо його за будь-яку ціну, без гарантій". 

Раніше британський прем'єр Стармер повідомляв, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну. Цей план Франція та Британія мають намір обговорити із США.

Читайте також: Якщо Путіна не зупинити, він може напасти на Молдову і, можливо, на Румунію, - Макрон

Автор: 

Велика Британія (5553) перемир’я (892) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+35
А коли хутина посадять у Гаагу за мильони вбитих людей?
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02.03.2025 23:41
+28
Президент Чехії Петр Павел:

«Настав час почати розглядати можливість створення широкої коаліції, яка бажає справедливого миру в Україні, «Мир» на умовах агресора називається капітуляцією і лише надихне всіх нинішніх і майбутніх агресорів».
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02.03.2025 23:43
+26
Догодити Трампону.Дати ***** підтягнути все ближче до лінії зіткнення.А що на курщині?((((((
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02.03.2025 23:40
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Приїхали?(((
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02.03.2025 23:36 Відповісти
Люди, на фронті ми майже зупинили кацапню ! Ніякого припинення вогню - це вигідно московитам . Потрібно поступово переходити в локальні наступи.
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03.03.2025 13:46 Відповісти
Навiщо ?
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02.03.2025 23:37 Відповісти
Догодити Трампону.Дати ***** підтягнути все ближче до лінії зіткнення.А що на курщині?((((((
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02.03.2025 23:40 Відповісти
посадити ярові, картоплю
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02.03.2025 23:51 Відповісти
Щоб рашка пір'я почистила і затоварилася зброєю....
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02.03.2025 23:55 Відповісти
А нам не треба чистити пір"я і затоварюватись зброєю?
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03.03.2025 00:45 Відповісти
Чтобы перестали гибнуть люди. Я так понял,пишешь не из Дон области? Если нет,приезжай,посмотрим твои комментарии на цензоре спустя несколько дней.
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02.03.2025 23:57 Відповісти
А хто там кричав "Путин введи?". Плівки з тими мітингами є. Розшукати та всіх розстріляти. До одного.
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03.03.2025 00:17 Відповісти
Та і шукати не треба. Почни з ОПи, стрілялка
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03.03.2025 08:17 Відповісти
Московські гастролери, які автобусними колонами приїздили в Донбас щоб влаштовувати пропагандистські мітинги на підтримку агресора для виправдання наративу про громадянську війну
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03.03.2025 12:23 Відповісти
А коли хутина посадять у Гаагу за мильони вбитих людей?
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02.03.2025 23:41 Відповісти
Судячи з подій, ймовірніше суддів з Гааги посадять в Гуантанамо, за образу Нетаньягу.
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02.03.2025 23:55 Відповісти
Хотите добить Украину ? Верной дорогой идёте , товагищи .
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02.03.2025 23:42 Відповісти
Хоче зебіл і далі щоб за тебе інші воювали у війні на взаємне виснаження, де шансів у нас нуль?
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03.03.2025 07:21 Відповісти
Вже дорослі дядьки-а наче діти...
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02.03.2025 23:42 Відповісти
Хлопчик, яке ж ти розумне дитя попалося .
А зможеш зформулювати розширену думку, що саме, ти мав на увазі?
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03.03.2025 01:05 Відповісти
Такое перемирие выгодно РФ, а не Украине.
На нуле нужно перемирие чтобы не терять территории и людей
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02.03.2025 23:42 Відповісти
Здається мені, що на нулі вони хочуть виконати хатєлкі пуйла і здать повністю Запорізьку і Херсонську області, бо пуйло вперлося, а дать йому в рило нікому. А потім почнуть вже реальні перемовини.
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03.03.2025 00:16 Відповісти
Воно вигідне всім, окрім хрипатого мудака, якому перемир'я, а потім вибори смерті подібне. Буде хрипате і далі варнягати про утопічні гарантії безпеки, щоб лише бої продовжувалися. І нічо, тцк 58 літніх ще наловить, не ти ж, зебільне, приїдеш воювати
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03.03.2025 07:26 Відповісти
Президент Чехії Петр Павел:

«Настав час почати розглядати можливість створення широкої коаліції, яка бажає справедливого миру в Україні, «Мир» на умовах агресора називається капітуляцією і лише надихне всіх нинішніх і майбутніх агресорів».
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02.03.2025 23:43 Відповісти
Так! І ні в якому разі не відмовлятися від російського скрапленого газу , нафти і нафтопродуктів , мінеральних добрив , сталі і алюмінію , титану , продукції і послуг "Росатому".
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02.03.2025 23:43 Відповісти
Та навіщо воно треба, зараз кацапи ще кудись в'їбуть десятитисячним шахедом, розвалять чергову ТЕЦ і обстріляють балістикою полігон, а ми у відповідь запустимо 20-кілограмовий дрон по бочці з пальним раз на тиждень у якості симетричної відповіді.
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02.03.2025 23:46 Відповісти
А Пуйлу нічого не скажуть. Бо військова таємниця.
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02.03.2025 23:50 Відповісти
Цікаво, яким чином Макрон і Стармер розраховують без Трампа схилити ***** до такого перемир'я??? Дитсадок...
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02.03.2025 23:51 Відповісти
Це ж що? За місяць як мінімум 30 000 кацапів наберуться сил і їм бк підвезуть? Та ***** про це мріє! У нас ракет ППО не вистачить, не кажучи вже про снаряди, якщо кацапи місяць не стрілятимуть... Зараз кацапи виснажуються і гинуть як пацюки в діжці. З якого дива робити їм відстрочку? Щоб по нам сильніше вдарили? Нє... Мінус 30 000 щомісяця. Так переможемо і перемелимо...
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02.03.2025 23:53 Відповісти
Пока толстый худеет,худой умрет,знаешь такую пословицу? Наивно полагать,что у рашки проблемы и что-то там закончится,к тому моменту уже Украины не будет. К нам тоже за месяц подьедет бк и мобилизацию никто не отменял,и что дальше?
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02.03.2025 23:59 Відповісти
А що ти чекаєш? Миру? Не буде миру. Буде війна. Ще довго. Як мінімум до кінця наступного 2026 року. Але я особисто навіть на цю цифру не орієнтуюсь. Миру без репарацій не буде ніколи. Якщо тобі хочеться "Малоросію", то повертайся в ********* і буде тобі щастя. А "нам своє робить" - знищувати окупантів і повертати своє.
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03.03.2025 00:17 Відповісти
Плюсану. Не бачу проблем з особовим складом у рашки. Зато бачу їх у нас.
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03.03.2025 00:29 Відповісти
Тоді ти реально трохи "підсліпуватий". Проблеми є! І дуже суттєві.
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03.03.2025 01:11 Відповісти
Розкажи це заступнику начальника ГУР МО, бо він вважеє інакше.
"За січень вони виконали плани з рекрутингу на 107%. Це питання залишається актуальним, і російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат", - заявив Скібіцький. Джерело: https://censor.net/ua/n3538870
Це не рахуючи того що у них бабла вистачає на залучення дохуілярдної кількості аборигенів з кндр і всяких африканських країн.
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03.03.2025 19:05 Відповісти
І ми наберемося сил, чи як при хрипатих гандонах, в січні 2022, нуль грн. на ЗСУ?
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03.03.2025 07:27 Відповісти
100%!
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03.03.2025 12:27 Відповісти
Замість допомоги передишка пуйлу, здорово придумали. Задовбали своїми потужними рішєніямі.😡😡😡
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02.03.2025 23:59 Відповісти
Опять разговоры ни о чем. Трампон послал зелю а путьке это не нужно. Каким образом они хотят эти сказки воплощать в реальность? Или это очередной потужный план только теперь от еу додиков?
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02.03.2025 23:59 Відповісти
"Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда." - Эрнест Хемингуэй
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02.03.2025 23:59 Відповісти
Старому Хему його довбанута мамашка в дитинстві зламала психіку, - одягала і виховувала його, як дівчинку, бо, бачте, їй хотілося мати доньку, а не сина. Може, тому він все життя намагався бути схожим на брутального мачо, але зрештою, застрелився.
Так, це Хемінгуей у платтячку. )))

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03.03.2025 00:58 Відповісти
Ага, класний такий хемінгуей. Він мабуть казав, що вбивати ******* тільки маніяки, бʼють по ***** тільки драчуни, а йібуть його дружину тільки ловеласи. Тєрпіла. Легко бути мудрим поки тебе не стосується.
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03.03.2025 09:47 Відповісти
Забери свої війська з України і не буде тобі війни, маніпулятор прикацаплений
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03.03.2025 12:32 Відповісти
Тут є свої плюси, свої мінуси, але головне - розвіддрони виродків літатимуть безупинно над Україною, ФПВ дронів менше не стане, регулярно будуть обстріли артилерією, іноді ракетами С-300/400, і звісно Шахеди. І ніхто, нічого, не бачитиме, аж поки......хтось не вистрілить у відповідь. І от тоді визги "Україна почала війну" гарантовані.
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03.03.2025 00:01 Відповісти
Вот это единственно правильный ответ на все вопли о "мире", "перемирии" и т.д. Выставить Украину агрессором и нарушителем мира.
Про захват чужой территории - ни слова.
Про этнические чистки - ни слова.
Про заселение чужеродными - ни слова.
Про разрушенное государство и инфраструктуру - ни слова.
Зато треп о "мире".
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03.03.2025 00:06 Відповісти
Про кордони 1991 ще згадай
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03.03.2025 07:28 Відповісти
Еще одни миротворцы. Тоже под честное слово *****?
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03.03.2025 00:04 Відповісти
Замість того, щоб добити гадину, вимагають дати московитам передишку? Дайте Тауруси та дозвіл знищити російські НПЗ.
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03.03.2025 00:10 Відповісти
В сенсі "добити"? Ворог вже за Уралом і в паніці тікає?
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03.03.2025 00:49 Відповісти
Де ти бачиш ознаки того, що ми рашиста б'ємо, щоб говорити про "добитися"? На ******** про "успіхи" під Покровськом розказали? Скільки сирок звільнив кв.км української землі з лютого 2024? Нуль? Ну то й не варнягай, зебільне, про "добити". З твоїми фсбдєрьмаками цього не буде ніколи.
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03.03.2025 07:31 Відповісти
А хто каже про наступ на фронті? Не вмієте мислити іншими категоріями, не бачу сенс з вами сперечатись.
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03.03.2025 07:58 Відповісти
Це не привід добровільно капітулювати перед пуйлом і віддавати свої території, бо він захопив владу в Україні
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03.03.2025 12:36 Відповісти
Як вони собі це уявляють РФ перестане скидати на наш передок каби, або щовечора запускати шахеди? чи це тільки нас стосується і ми маємо дотримуватись цього перемир'я, а РФ ні?
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03.03.2025 00:14 Відповісти
Це все класно. А ***** вкурсі?
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03.03.2025 00:18 Відповісти
кому вони це пропонують, цікаво?
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03.03.2025 00:21 Відповісти
Хрипатій наркализі, яка не хоче перемир'я, бо потім вибори і мілованова навіть не спасе, брешучи про рейтинги
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03.03.2025 07:33 Відповісти
Та не буде ніякого перемиря, Трампу запропонують домовитись з путіним, а він його пошле. На цьому його мнімоє вєлічіє й завершиться. Можливо європейці хочуть хоч трохи привести Трампа до тями. Тому що на Україну тиснути багато розуму не потрібно, хай спробує на росію.
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03.03.2025 00:24 Відповісти
Залезайте в мешок, будут там всякие подарки перемирия...
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03.03.2025 00:31 Відповісти
Ну точно, Європа - супутник Юпітера!
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03.03.2025 00:39 Відповісти
Очень хороший план. Нам нужно помочь оркам восстановиться на фронте.
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03.03.2025 02:02 Відповісти
Нам не треба "вастанавітца"? Якраз за місяць приїдеш, пройдеш влк-тцк, і у нас нова бойова одиниця, поженеш рашиста до кордонів 1991, поки твоє хрипатеі буде "гарантії" шукати, щоб й далі узурпувати у своїх клешнях владу (на пару з фсбдєрьмаком)
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03.03.2025 07:35 Відповісти
Для початку х..ло запитає - а ви хто такі? Ні ворогами параші ,ні союзниками України, ні протипарашною коаліцією ,ні гарантами будь-яких процесів,ні домінуючою силою вас назвати неможливо.Тоді буде інше питання - а про що тоді з вами говорити? І от якщо перемовини продовжується далі, то тільки ціною здачі інтересів України , бо нічим іншим ви зацікавити х..ло не здатні.
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03.03.2025 03:34 Відповісти
Де ти про одностороннє перемир'я прочитав, зебільне? Зараз не липень 2014, роздупляйся
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03.03.2025 07:36 Відповісти
Звісно перемиря вигідно путіну. Бо він мабуть відступає кожен день втрачаючи завойовані території а протидії нашим КАБам у нього немає, бо Китай і П. Корея боять ЯЗ Трампа і не постачають йому винищувачі щоб збивати наші ф-16 і міражі які щоденно засипають русню на 0. Лідери суспільних думок просто впевнені що нам не потрібні оті сша, адже українці одними лопатами скоро ось ось поженуть віслючі війська путіна далеко за кордони 91 року і кожен наш місцевий високоінтелектуал може запамятати і своїми словами навіть переказати тут думку дуже чесного і не проплаченого лідера суспільної думки, тому що власну голову мати то для якихось дурнів що нічого не розуміють.
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03.03.2025 03:58 Відповісти
Міша падалЬяк, ти? Пнх!
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03.03.2025 07:38 Відповісти
здається це чорний гумор від
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03.03.2025 10:49 Відповісти
вiд Andrey Maximenko
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03.03.2025 10:51 Відповісти
Ну невже не ясно, Європа нічого кардинально не вирішує і з цього роя нічого не вийде.
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03.03.2025 04:30 Відповісти
Як би там не було, не сцикуни з Європи вирішують - що, як, коли... все вирішують бабки, великі бабки. З цього і потрібно виходити.
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03.03.2025 05:52 Відповісти
Пропонується ***** припинити фігачити ракетами та шахедами по не-фронтових містах. Натомість, Україна перестане палити НПЗ.

Стармер і Макрон прийдуть до Трампа і скажуть "ти чув в його словах мир? от йди кажи йому це зробити, Київ ми вже вмовили".

ВВХ пошли його на 3 букви.

Всім стане ясно, що наразі в Трампу впливу на ***** нуль.

Розрахунок (чомусь) на то, що після цього він буде вважати винним у своїй показанній слабкості *****, і відтого зі злості підтримає Україну.

План так собі, але попробувати варто. Гірше не буде, крім того європейці наполягають на обмін "всіх на всіх" і повернення викраденних дітей. Дуже правильні гасла, для того щоб робити з вуйка Донні ангела миру для американських глядачів.
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03.03.2025 05:55 Відповісти
кремль уже не первую неделю пытается тайно договорится с европейскими странами (так как он договаривается с американцами)....
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03.03.2025 07:04 Відповісти
У ***** ядерка, тому эс не рипнуться, це неможливо.
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03.03.2025 07:33 Відповісти
Тр і пу говорять Зе, що завінів він тим, що хочеться їм кушать. Отака мораль
Припинити вогонь до угоди про мир, це як бігти назастріч електричці.
Адже, пу вимагає капітуляції України, розброєння ЗСУ і ні за які коврижки не погодиться на європейських миротворців в Україні.
Адже, це означатиме, що формально Україна не в НАТО, в армії європ. країн по факту в Україні.
Тобто, ми не одружені з НАТО, але ми одна родина, разом живемо душа в душу без папірців про брак.
Час припинення вогню пу використає, щоб отримати більше зброї від кима, якій ще підгонить йому не 10, а 100 тис. вояків.
І знов звинуватять Зе, що він не згоден підписатися під капітуляцією неньки.
Адже, це всі розуміють.
Мир можливий лише через силу, адже минск це вже довів, як і буд.меморандум.
Слава Україні, слава ЗСУ! Героям слава!
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03.03.2025 08:04 Відповісти
Все вірно. Оце влучно нагадали : «Тр і пу говорять Зе, що завінів він тим, що хочеться їм кушать. Отака мораль»
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03.03.2025 09:22 Відповісти
Це як Польщу у вересні1939 р. закликати до припинення війни. Як і раніше іншим країнам Європи... Жертва має припинити спротив? Ось і вся європейська дипломатія. Трамп хоч більш відвертий м*рзавєц... Чим ближче до Риму тим більше лукавства...?
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03.03.2025 08:05 Відповісти
те ж саме що пропонував трамп - навіть хуже.і чому було потрібно бикувати в вашингтоні ? бо такий план путіна.
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03.03.2025 08:15 Відповісти
Заборонити дрони?Гарна ідея
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03.03.2025 08:15 Відповісти
Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну. Цей план Франція та Британія мають намір обговорити із США. ?

Європа має значний досвід встановлення "вічного миру" за рахунок своїх сусідів. Згадаймо Мюнхен38. Недавно весь світ побачив Вашінгтон/Овальний Кабінет Білого дому 28.02.2025 - як Трампа прорвало до співчутливих дифірамбів Путіну, РФ, яка стала жертвою "нападу України на РФ. в результаті несправедливостей від США, НАТО, ЄС. Тепер лукава Європа складе свій План, не такий цинічний як у Трампа?
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03.03.2025 08:40 Відповісти
Не вийде. І зіскочити не зможете. І відмазатись не вдасться. Навіть за рахунок України не вийде. Бувають ситуації в яких рішення треба приймати без відтінків. «To be or not to be" - всі знають цю фразу Шекспіра, не всі нащадки розуміють значення. Не буде місячного перемирʼя, не найобуйте самих себе і українців. І що це, блдь, за така хйня як «перемирʼя у повітрі, на морі і енергетиці»? Ви Україну обмежуєте у засобах оборони чи ви Хйла рашистського таким сцикунським чином намагаєтесь підтримати і приспати нашу пильність, наче все йде до сраного так званого «миру» (=мʼякої капітуляції)? Якщо не можуть усвідомити прийняття невідворотних рішень, нехай від страху їх приймуть.
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03.03.2025 09:18 Відповісти
Ну хоч какось примусити Україну не лупити по засрашці. А там, дивишся, Україна визнає і окупацію своїх територій. А потім, диви, і зникне з політичної карти світу. Всім зручненько буде ж!
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03.03.2025 10:27 Відповісти
Які недолугі політікани,без дупля в порожній голові,зовсім .
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03.03.2025 11:32 Відповісти
Мінськ-3,як не крути,не виходить нічого другого.
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03.03.2025 12:08 Відповісти
Як вчасно підпуйловники почали вимагати перемир'я коли окупанти накінець просідають на фронті, коли весь їхній наступальний потенціал вичерпався і прийшла черга і можливість ЗСУ завдати контрудару виснаженому агресору та повернути захоплені в України території
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03.03.2025 12:48 Відповісти
Та ні. То дуже не хочеться встрявати у війну європейцям. Хочеться ще потягнути час. А там чи росіянам набридне чи українці капітулюють.
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03.03.2025 13:27 Відповісти
А кому вони це пропонують? Цю запліснявілу жуйку нехай вже викинуть. Росіяни вже сказали що вони хочуть і в них поки що немає мотивації змінювати свої цілі.
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03.03.2025 13:26 Відповісти
Брехня цензоа. Британія спростувала такі домовленості. Вивчайте мат.часть
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03.03.2025 13:41 Відповісти
чи це краще за пропозицію Трампа?!
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03.03.2025 13:58 Відповісти
 
 