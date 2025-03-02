Макрон і Стармер пропонують встановити в Україні перемир’я на місяць "у повітрі, на морі і в енергетиці"

Президент Франції Емманюель Макрон поділився деталями франко-британського плану для встановлення миру в Україні.

Про франко-британський мирний план, який передбачає перемир'я для України на місяць Макрон розповів перед самітом в Лондоні в інтерв’ю Le Figaro, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Емманюель Макрон не вірить в угоду про припинення вогню, укладену між американцями та росіянами, переконаний, що Володимир Путін перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації", - пише Le Figaro.

Тому президент Франції та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розробили франко-британський план щодо України.

Як альтернативу, вони запропонували "перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" тривалістю один місяць.

"Ми знаємо, як це виміряти. Потрібно розуміти, що фронт сьогодні - це еквівалент лінії Париж-Будапешт (мова про відстань між двома містами, – ред.). У разі припинення вогню було б дуже важко перевірити, що воно дотримується по лінії фронту ", - сказав Макрон.

Читайте також: Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США, - Стармер

Направлення європейських солдатів в Україну, на думку Макрона, могло б бути на наступному етапі. Водночас він наголосив, що найближчим часом європейські військові не будуть направлені в Україну.

"Найближчими тижнями на українській території не буде жодних європейських військ... Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати домогтися прийнятного перемир'я, з переговорами, які займуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортанням військ",- додав Макрон.

Також французький лідер сказав, що и хочемо миру, але не хочемо його за будь-яку ціну, без гарантій".

Раніше британський прем'єр Стармер повідомляв, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну. Цей план Франція та Британія мають намір обговорити із США.

Читайте також: Якщо Путіна не зупинити, він може напасти на Молдову і, можливо, на Румунію, - Макрон