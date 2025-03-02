Нам потрібно співпрацювати з США, - Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом та розроблення спільного плану досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.

Про це він сказав на пресконференції після саміту європейських лідерів у Лондоні, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану",- сказав глава британського уряду.

Він також повторив, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну.

"І ми будемо обговорювати цей план з США і просувати його", - заявив Стармер.

Читайте також: Британія направить до України військовий контингент у разі досягнення мирної угоди, - Стармер

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США, - Стармер