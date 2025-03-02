Нам потрібно співпрацювати з США, - Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо України
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом та розроблення спільного плану досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.
Про це він сказав на пресконференції після саміту європейських лідерів у Лондоні, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану",- сказав глава британського уряду.
Він також повторив, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну.
"І ми будемо обговорювати цей план з США і просувати його", - заявив Стармер.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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і зе, це не Україна
два дебіла не можуть домовитися???
організовуйте перемовини між кабмінами, між економістами
чи в Україні та США вже царі???
а якщо комусь з них чи обом дах знесло???
будемо далі слухати ...бануті фантазії самодурів???
Аналогічно великі договори між компаніями, власник чи директор ставить ОСТАННІЙ підпис, або не ставить.
Ви що на світі не жили, не заключали договорів, не купували навіть авто чи житло чи щось цінне? Де треба підписи і їдуть з готовим пакетом документів підготовленим для продажу.
доки ви збираєтесь хороводи водити?
все одно єдиний реальний план закінчення війни - війська нато заходять в Україну і то на лінію фронту.
нема просто нема ніякого іншого варіанту
Деякі діляться своїми історіями у тому, як бомби і ракети рашистів зруйнували їхні домівки.
-Ми покликали тебе, щоб сказати- перепиши за нами бабусин підвал з консервацієй, і ту частину городу, на який сусіди сказали, що то їхня вже, а не твоя, по по закону новому, вони ухвалили. Ще ти грошей нам винен багацько... Десь мільони- мільярди, не знаю точно, винен, та й по всьому!. Вообще ти чого припхався на урочисту подію без піджака? Далі буде... Можливо
Геть ніц не зрозуміло.
Хоча ботани та качок в 100 раз сильніше алкаша-гопніка, а гопнік-алкаш це чудово розуміє, і вже декілька раз накладав в штани від усвідомлення цього факту.