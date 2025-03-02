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Новини Зустріч Стармера з Трампом
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Нам потрібно співпрацювати з США, - Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо України

Стармер планує знову зустрітися з Трампом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом та розроблення спільного плану досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.

Про це він сказав на пресконференції після саміту європейських лідерів у Лондоні, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану",- сказав глава британського уряду.

Він також повторив, що Сполучене Королівство, Франція та інші країни будуть співпрацювати з Україною над планом припинення війну.

"І ми будемо обговорювати цей план з США і просувати його", - заявив Стармер.

Читайте також: Британія направить до України військовий контингент у разі досягнення мирної угоди, - Стармер

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США, - Стармер

Автор: 

Велика Британія (5553) США (22545) Трамп Дональд (5498) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+9
У соцмережай публікуються фото в костюмах на тлі зруйнованих будинків із супровідними коментарями, відзначаючи Трампа та Венса із запитанням: «Хороший костюм?»
Деякі діляться своїми історіями у тому, як бомби і ракети рашистів зруйнували їхні домівки.



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02.03.2025 21:44
+6
Та вже забудьте про цього амариканського збоченця!
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02.03.2025 21:38
+6
Трампон ще не відійшов бо постійно виводить акторів третього плану і масовку виправдати провал *********** опери.
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02.03.2025 21:39
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02.03.2025 21:36 Відповісти
Стармер голова - зброя у Трампа
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02.03.2025 21:37 Відповісти
не у трампа, а у сша!!!!
і зе, це не Україна
два дебіла не можуть домовитися???
організовуйте перемовини між кабмінами, між економістами
чи в Україні та США вже царі???
а якщо комусь з них чи обом дах знесло???
будемо далі слухати ...бануті фантазії самодурів???
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02.03.2025 21:55 Відповісти
))) видно людину, яка не разу навіть здалеку не бачила переговорів на високому рівні. Ви думаєте так їдуть на абум? Да там вже їдуть з пакетом документів підготовлених і лишається тільки підпис двох основних людей і все. Чи ви думаєте президент взяв такий пустий листок і поїхав домовлятися? Він їде з готовим і підготовленим документом багатьма людьми і багато людей супроводу.

Аналогічно великі договори між компаніями, власник чи директор ставить ОСТАННІЙ підпис, або не ставить.

Ви що на світі не жили, не заключали договорів, не купували навіть авто чи житло чи щось цінне? Де треба підписи і їдуть з готовим пакетом документів підготовленим для продажу.
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02.03.2025 22:09 Відповісти
на абум на абум 😂
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03.03.2025 00:29 Відповісти
Та вже забудьте про цього амариканського збоченця!
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02.03.2025 21:38 Відповісти
Трампон ще не відійшов бо постійно виводить акторів третього плану і масовку виправдати провал *********** опери.
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02.03.2025 21:39 Відповісти
Аморфна хітра маса.Ми все розуміемо. Доречи,вам пощастило з Украіною.Бо як би ми створили союз з путіним,вам точно був би кінець за три дні.Ви так цього не зрозумили. Дебіли.
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02.03.2025 21:39 Відповісти
Як би Україна створила союз з путіним, то би вже була не Україна, а Малоросія.
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02.03.2025 21:53 Відповісти
Так у него раньше свой был. Хотя, может Ермак отобрал...
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02.03.2025 21:40 Відповісти
то весільний був. коли він заміж за андрюшку виходив. скумбрія тоді плакала
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02.03.2025 21:43 Відповісти
а трампон вас нівшо не ставить і шо тагда?
доки ви збираєтесь хороводи водити?
все одно єдиний реальний план закінчення війни - війська нато заходять в Україну і то на лінію фронту.
нема просто нема ніякого іншого варіанту
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02.03.2025 21:41 Відповісти
продам костюм. підійде на лідора галактики 1978 року народження
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02.03.2025 21:41 Відповісти
У соцмережай публікуються фото в костюмах на тлі зруйнованих будинків із супровідними коментарями, відзначаючи Трампа та Венса із запитанням: «Хороший костюм?»
Деякі діляться своїми історіями у тому, як бомби і ракети рашистів зруйнували їхні домівки.



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02.03.2025 21:44 Відповісти
Це треба в англомовному варіанті робити ,
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02.03.2025 22:01 Відповісти
Зустріч миротворців з предметом договору. Кодова назва : сделка!

-Ми покликали тебе, щоб сказати- перепиши за нами бабусин підвал з консервацієй, і ту частину городу, на який сусіди сказали, що то їхня вже, а не твоя, по по закону новому, вони ухвалили. Ще ти грошей нам винен багацько... Десь мільони- мільярди, не знаю точно, винен, та й по всьому!. Вообще ти чого припхався на урочисту подію без піджака? Далі буде... Можливо
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02.03.2025 21:49 Відповісти
Яким чином Стармер зібрався співпрацювати зі США, якщо -- за поточного розвитку подій -- штати за місяці три стануть практично союзником параші?

Геть ніц не зрозуміло.
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02.03.2025 21:51 Відповісти
А там і підїзди почнуть обсикати, особисто Трамп🤣
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02.03.2025 21:54 Відповісти
Схоже далі будуть перемовини без участі кавеенщика
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02.03.2025 21:52 Відповісти
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02.03.2025 21:58 Відповісти
- Міняй назад. Їдем з Трампом миритись.
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02.03.2025 22:17 Відповісти
Трамп хотів не постачати, а продавати зброю. Він собі планував що ЄС буде купувати втридорога газ і зброю для України у США. Але в ЄС порахували і вирішили що газ вони куплять в інших місцях, наприклад, в Канаді, а зброю виготовлять самі. Скоро Трамп почне грати "обіжєного" і вимагати "більшої поваги до США". 25% мита на всі європейські товари йому здасться мало. Додасть як китайцям ще 10%. Ну як же! "Америка понад усе!" - ви всі маєте заробляти менше бо я хочу отримувати більше - ось така угода. В дитинстві мені розповідали байку про те як після війни мужик на базарі продавав кроля по ціні корови. Спитали чого ж так дорого? Мужик простодушно відповів що "дуже гроші потрібні"...
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02.03.2025 22:09 Відповісти
Це мені нагадує великого качка-ковбоя, який багато років обіцяв, навіть гарантував, всім своїм друзям-ботанам захист, а прийшов алкаш-гопнік і качок злякався. Тепер всі друзі качка просять в нього захисту, а він зливається в унітаз.
Хоча ботани та качок в 100 раз сильніше алкаша-гопніка, а гопнік-алкаш це чудово розуміє, і вже декілька раз накладав в штани від усвідомлення цього факту.
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02.03.2025 22:21 Відповісти
Ох сейчас Стармеру тут и напихают
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02.03.2025 22:21 Відповісти
Такого прем'єра як Тетчер тепер в Британії нема... Аристократ Черчилль мав ораторський хист і отримав Нобелівську премію з літератури. Дочка бакалійника Тетчер мала стальні яйця і діяла як баронеса. Над всіма іншими досі витає привид Чемберлена...
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02.03.2025 22:24 Відповісти
Забудьте. При Трампі у вас нема Америки
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03.03.2025 00:14 Відповісти
 
 