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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Кремль очікує отримати інформацію від США про підсумки переговорів з Україною в Саудівській Аравії, - Пєсков

пєсков

США планують поінформувати Росію про результати переговорів з Україною, які відбудуться у Саудівській Аравії.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Інтерфакс", .

Пєсков зазначив, що американська сторона, яка займається пошуком шляхів мирного врегулювання, "якимось чином" поінформує Росію про підсумки переговорів.

"Сьогодні будуть контакти в Джидді американо-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас", - сказав Пєсков.

Він додав, що Кремль повідомить про це, коли отримає відповідну інформацію.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня 2025 року, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочинається зустріч української та американської делегацій.

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Автор: 

кремль (521) перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) США (22497) Україна (5862)


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Топ коментарі
+13
Цікаво хто перший доповість: Краснов чи буратинка. Непогано влаштувалися.
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11.03.2025 11:53
+12
Прикольно опустили штати
типу, побазарите і донесете нам, шестьорки піндоські, шо ви там базарили
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11.03.2025 11:54
+7
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11.03.2025 11:57
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Цікаво хто перший доповість: Краснов чи буратинка. Непогано влаштувалися.
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11.03.2025 11:53 Відповісти
д'єрмак.
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11.03.2025 12:09 Відповісти
то Козир.
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11.03.2025 12:11 Відповісти
Ну да, ето теперь ваши союзники, помощники, опора ваша
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11.03.2025 11:54 Відповісти
Прикольно опустили штати
типу, побазарите і донесете нам, шестьорки піндоські, шо ви там базарили
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11.03.2025 11:54 Відповісти
Штати вже опущені давно. Їх посилають вже ті хто раніше даже морду із нори боявся висунути.
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11.03.2025 12:05 Відповісти
піськов дивись Голос Америки
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11.03.2025 11:55 Відповісти
Ваші трампівські ******* для вас все зроблять.
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11.03.2025 11:55 Відповісти
Там походу щось значне буде, а що саме ми згодом побачим
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11.03.2025 11:55 Відповісти
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11.03.2025 11:55 Відповісти
не хвилюйся, Козир все доповість раніше американців
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11.03.2025 11:56 Відповісти
Крим наш , донбас наш
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11.03.2025 11:57 Відповісти
Есть люди в которых живет Бог, есть люди в которых живет дьявол, а есть люди в которых живут только глисты. (с)
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11.03.2025 11:57 Відповісти
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11.03.2025 11:57 Відповісти
- А можна - сначала капітуляція, а потом 300 мілліардов?
- Можно! Но дєньги впєрєд! (с)
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11.03.2025 12:22 Відповісти
нє ждітє харошіх вєстєй.
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11.03.2025 11:58 Відповісти
плохі для кацапов теж добре
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11.03.2025 12:03 Відповісти
"Так ані називалі мєня зємляним чєрвяком!?..." (с)
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11.03.2025 12:20 Відповісти
і жолтай рибай.
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11.03.2025 12:29 Відповісти
Пішов на куй піськов
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11.03.2025 12:16 Відповісти
З усіх 3 джерел? Від дЄрмачіни, Трампексів і саудитів? Для докладу Ху.йлу...
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11.03.2025 12:21 Відповісти
Іншими словами від агента Краснова "Кремль очікує отримати інформацію про підсумки переговорів з Україною в Саудівській Аравії,
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11.03.2025 12:54 Відповісти
Нашли себе адвоката в лице американцев, с...ка. Доложат им, понимаешь.
На месте Зеленского послать бы американцев вслед за русским военным кораблём . . .
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11.03.2025 13:00 Відповісти
А кремль не ожидает большой детородный орган себе в задницу, и во все остальные отверстия?

Вы его получите, гниды вонючие!
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11.03.2025 13:16 Відповісти
Почтальон будет у вас скоро. Готовьте инструкции. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2025 13:19 Відповісти
агент краснов должен далажить как прашла встрєча, і палучілась лі нагнуть Україну
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11.03.2025 13:57 Відповісти
но агент козирь, должен далажить еще раньше с первих уст
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11.03.2025 14:09 Відповісти
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11.03.2025 14:05 Відповісти
 
 