Кремль очікує отримати інформацію від США про підсумки переговорів з Україною в Саудівській Аравії, - Пєсков

США планують поінформувати Росію про результати переговорів з Україною, які відбудуться у Саудівській Аравії.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "Інтерфакс", .

Пєсков зазначив, що американська сторона, яка займається пошуком шляхів мирного врегулювання, "якимось чином" поінформує Росію про підсумки переговорів.

"Сьогодні будуть контакти в Джидді американо-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас", - сказав Пєсков.

Він додав, що Кремль повідомить про це, коли отримає відповідну інформацію.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня 2025 року, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочинається зустріч української та американської делегацій.

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