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Новини Мирні перемовини Перемовини в Саудівській Аравії
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Білий дім зарахував мирні переговори в Саудівській Аравії до досягнень Трампа

Трамп про гарантії безпеки

Білий дім включив мирні переговори між Україною, США та РФ у Саудівській Аравії до списку 50 досягнень президента Дональда Трампа за 50 днів на посаді.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні президент Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді, і він уже зарекомендував себе як найбільш вагомий президент нашого часу. Перемоги ніколи не припиняються - і президент Трамп тільки починає", - йдеться у заяві.

Зазначається, що президент Трамп "посадив Росію та Україну за стіл переговорів під час історичних мирних переговорів у Саудівській Аравії з метою досягнення миру".

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Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

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Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

перемовини (2852) росія (64923) Саудівська Аравія (570) США (22497) Україна (5862) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+13
великий мудрый гениальный бесподобный неподражаемый донни трамп. такую встречу организовал! невероятнейшее достижение вселенских масштабов! такого не сможет сделать никто в галактике. ни до ни после него. как все рассщитал, как все продумал. высшего ума высшая математека! гениальнейшей гениальности гений!
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11.03.2025 10:54
+13
это называется популизм, вокруг которого собрались жополизы
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11.03.2025 10:55
+12
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11.03.2025 10:57
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Oh my, he is so miserable.
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11.03.2025 10:52 Відповісти
але мага-дебіли в захваті
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11.03.2025 10:53 Відповісти
Ще потрібно розпочати "єдиний мараХфон", ось тоді трампон всєх пабєдіт
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Детский сад какой-то.
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11.03.2025 10:52 Відповісти
міряються рейтингами... життями та долями людей...
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11.03.2025 10:59 Відповісти
"Ох уж эти китайцы!
Красная книжечка кепочка Мао трампа и ленин всегда молодой.... !"

.
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11.03.2025 11:17 Відповісти
червоні фішки Вол-стріту це вже 51 досягнення трампа?
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11.03.2025 11:24 Відповісти
Дай Бог, что б повеселее эти фишки таво...
Пристегнитесь, турборежим ))))
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11.03.2025 16:57 Відповісти
Сумасшедший дом. Напоминает Совок времен позднего "дарагого Леонида Ильича"
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11.03.2025 11:01 Відповісти
пАттужний дитсадок "ЗЄльоне сонечко"

.
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11.03.2025 11:05 Відповісти
великий мудрый гениальный бесподобный неподражаемый донни трамп. такую встречу организовал! невероятнейшее достижение вселенских масштабов! такого не сможет сделать никто в галактике. ни до ни после него. как все рассщитал, как все продумал. высшего ума высшая математека! гениальнейшей гениальности гений!
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11.03.2025 10:54 Відповісти
Майже, як наше г-но недоучене …
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11.03.2025 11:00 Відповісти
А зупинка військової допомоги Україні 49 досягнення Трампа?!
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11.03.2025 10:54 Відповісти
сша запевнили шо не будуть постачати зброю росії
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11.03.2025 10:55 Відповісти
вау! оце так досягнення!! 48-ме чи 47-ме??
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11.03.2025 11:00 Відповісти
48 і 49. Він це досягнення двічі досягав.
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11.03.2025 10:56 Відповісти
Іран Канада Гренландія послали рудого , тепер черга за Україною
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11.03.2025 10:54 Відповісти
Не личить БОГОВІ перед грішниками звітувати. Або цілуй БОГУ - ТРУМПУ дупу, або муск прийде по твою дупу.
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11.03.2025 10:54 Відповісти
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11.03.2025 10:54 Відповісти
это называется популизм, вокруг которого собрались жополизы
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11.03.2025 10:55 Відповісти
авжеж, популізм це завжди словесна шелупень - "пАттужно",
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11.03.2025 11:21 Відповісти
Мда... якшо це - досягнення, то які ж тоді невдачі?
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11.03.2025 10:55 Відповісти
скоро на америке все кто ни хвалит трампа, хоть за шо небуть, будут объявляться преступниками против государства. пожизненное или расстрел...
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11.03.2025 10:55 Відповісти
Мыслепреступники будут наказаны!!
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11.03.2025 16:59 Відповісти
Там на пєрєговорах є русня?
Чи ми вже з США воюємо?
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11.03.2025 10:57 Відповісти
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11.03.2025 10:57 Відповісти
отэта парень!
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11.03.2025 10:59 Відповісти
образився за F-35.
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11.03.2025 11:04 Відповісти
немає чого ображатись - німці самі послали Донні мєлкім лєсом з його ф-35, які можна вимкнути як і ф-16 в Україні
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11.03.2025 11:10 Відповісти
В "ПОДІБНЕ" вірю... Тоиу що Ердоган ХОЧЕ і МОЖЕ стать РЕГІОНАЛЬНИМ лідером... А тоді він буде "торгуваться з НАТО,
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11.03.2025 11:48 Відповісти
"А тоді він буде "торгуваться з НАТО"
зачем ему торговаться с НАТО, он и так в НАТО
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11.03.2025 12:24 Відповісти
Та зараховуйте . І Нобелівську йому дайте. Лише зупиніть Х@йла .
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11.03.2025 10:58 Відповісти
Тампон не зупиняє Ху йла а нагороджує і благословляє на подальші подвиги
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11.03.2025 11:11 Відповісти
Це ж який простір для маніпулювання цією самозакоханою до божевілля людиною! Невже Зеленський цим не зможе скористатися на користь України? Це ж якийсь подарунок!
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11.03.2025 10:58 Відповісти
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11.03.2025 10:58 Відповісти
Кончені тварі. В сша рухнули всі ринки на 4трлн доларів, посралося з усіма союзниками і сусідами, не зупинило ні одної війни, зато роздули до великого досягнення гамерики те що вдалося Зеленського в Саудівську Аравію притягнути на переговори. Що буде коли до ста днів правління цього рижого фашиста ще вдасться здати Україну. Напевно велике свято і коронування цього обмудка проведуть
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11.03.2025 10:58 Відповісти
В його віці,вже досягнення сходити на унітаз
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11.03.2025 10:59 Відповісти
краще ти би останній абзац не писав би.. бо як всрався...
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11.03.2025 11:02 Відповісти
что мешает трампу не брать учаасть в этом цирке а помочь Украине по настоящему, ибо США один из гарантов Украины по Будапештскому тому же меморандуму. а мешает то что в этом всем цирке он главный клоун
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11.03.2025 11:03 Відповісти
Мабуть те саме ,що заважало і заважає Байдену, Макрону ,Джонсону ,Шольцу та всім іншим
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11.03.2025 11:06 Відповісти
не будем на них пальцем тыкать, хотя они действительно несут такую отвественность. трамп мог бы и должен был бы оказать Украине самую существенную помощь, оглядываясь на те же возможности США в деньгах и оружии. вместо этого он на 8 месяцев остановил военную помощь Украине еще при байдене, руками республиканцев, сейчас, в угоду *****, остановил ВСЮ и всяческую помощь Украине. и еще врет чо Украине было оказано помощи на 350 миллиардов, тогда как по факту ее было оказано на 69 миллиардов. и врет не только об этом
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11.03.2025 11:12 Відповісти
Певен, ви себе на відміну від "плебса" вважаєте "аристократом"? Ваш Трамп вважає, що "Україна сама винна", а Путін - "друг, товариш і брат". Ви теж?
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11.03.2025 11:06 Відповісти
Фондовий ринок США втратив $4 трильйони через торгову політику Трампа
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11.03.2025 10:59 Відповісти
а шо вихотіли від вічного банкрута Трампа ?! Який вилазив завдяки баблу рф - ссср.
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11.03.2025 11:04 Відповісти
а заміна столу після козявки Миски молодшого , то досягнення ?
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11.03.2025 10:59 Відповісти
Чого ригоче пансьтво? Досягнення як досягнення. Оно без нашого незламно - неголеного, найвялічняйшага - сталевояйцевого, мівінопожираючого та потудно обкрадаючого і сонечко не встає і зайці не розмножуются та соловейко не щебече.
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11.03.2025 10:59 Відповісти
Цікаво, чи є ще серед "досягнень" переіменування гори Деналі на Алясці і Мексиканського заливу? І чи скоро оці придворні холуї назвуть його "вождем всіх часів і народів"?
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11.03.2025 11:01 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/111305 На власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх солдатів, - той самий двоюрідний брат Джей Ді Венса - Нейт Венс, - який воював на боці України Додав, що це було настільки частим явищем, що «можна вважати це політикою рф щодо відступаючих солдатів».
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11.03.2025 11:01 Відповісти
Якими нещасними виглядають США. Безпорадні, нещасні, пустодзвони і балаболи.
Досягнення США це знущатись над скровавленою, бідною Україною.
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11.03.2025 11:02 Відповісти
Вангую що скоро Тампона почнуть малювати на іконах. Ху йла малюють а чим Тампон гірший. Скоро Тампон, Ху йло і Ин будуть їхати в великому кабріолеті по дорозі в Вашинтоні а мільйони американців будуть стояти на колінах і махати прапорцями і плакати, прославляючи нового царя всія всєленной
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11.03.2025 11:03 Відповісти
"...скоро Тампона почнуть малювати на іконах..."
А трохи згодом Перша Книга Мойсеєва буде починатися так: "На поча́тку Трамп створив небо та землю..."
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11.03.2025 12:42 Відповісти
Чи зараховано до досягнень Трампа падіння економіки у США ???
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11.03.2025 11:05 Відповісти
Шо сказать то хотел?
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11.03.2025 11:13 Відповісти
Яке воно кончене самозакохане лайно. Йди нах*й за російським кораблем.
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11.03.2025 11:16 Відповісти
Досягнення Трампа це відмова Канади і Німеччини від Ф - 35, падіння фондового ринку на 4 трильйони долярів, відмова Канади від продуктів з США, відмома світу від американської зброї, яка в любий час неспрацює як треба, курячі яйця за ціною фаберже, досягнення в швидкості пересратись зі своїми союзниками, досягнення Трампа знущатись з слабенької України, вкакатись з Тесла і Старлінк, досягнення це зробити США світовим посміховиськом і ненадійним партнером - кидалою.

Ото досягнень за 50 днів Страшно подумати, які досягення чекають США наступні 4 роки
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11.03.2025 11:18 Відповісти
Де і як Трамп "посадив Росію та Україну за стіл переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3540435

Чи ми чогось не знаємо?
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11.03.2025 11:31 Відповісти
США тепер представники рф.
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11.03.2025 11:42 Відповісти
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11.03.2025 11:53 Відповісти
Трамп-ідіот та дебіл,але це до його досягнень не зараховується - це генетичне.
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11.03.2025 12:18 Відповісти
 
 