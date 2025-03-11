Масове поховання в Ізюмі: Ідентифіковано 402 особи, 22 людини залишаються невідомими

Станом на початок березня 2025 року вдалося ідентифікувати 402 особи із масового поховання в Ізюмі на Харківщині, 46 залишаються не ідентифікованими, з яких 22 особи досі невідомі.

Про це розповів начальник відділу Харківської обласної прокуратури Євген Соколов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA.

Так, за інформацією Соколова, станом на початок березня 2025 року за допомогою молекулярно-генетичних експертиз вдалося ідентифікувати 402 особи.

"Ще 46 залишаються не ідентифікованими, з яких для 24 осіб маємо біологічні зразки рідних. Водночас 22 особи залишаються невідомими", - зазначив він.

Повідомляється, що серед ідентифікованих - 198 цивільних чоловіків, 211 цивільних жінок, 25 військовослужбовців, сім дітей, а також людські рештки, імовірно, семи осіб, статі яких не вдалося визначити.

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Також Соколов розповів, що під час огляду тіл з масового поховання в Ізюмі й необхідних експертиз правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті у 140 осіб:

вогнепальні поранення - у 15 осіб;

вибухові травми (осколкові поранення, масивні травми тіла в результаті авіаударів) - наразі у 87 осіб;

ознаки катувань виявили щонайменше в 15 осіб (мотузка на шиї, зав’язані за спиною руки, полімерні хомути на зап’ястях, кульові поранення колінних суглобів, множинні переломи ребер травматичної дії);

інші ознаки насильницької смерті (переломи щелеп, колото-різані рани тощо) - у 23 осіб.

Зазначається, що в інших причину смерті не встановили через гнилісні зміни або ж вона була ненасильницька (природна).

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Масове поховання в Ізюмі

Нагадаємо, після звільнення Ізюму у вересні 2022 року правоохоронці виявили в лісі на околиці масове поховання. За даними обласної поліції, з нього вилучили 449 тіл (22 військовослужбовців і цивільні, кілька дітей), принаймні 30 з них - зі слідами катувань.

Зокрема, експертизами ДНК підтверджено, що у масовому похованні було тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого загарбники застрелили навесні 2022 року.

28 грудня 2022 року стало відомо, що керівник ізюмського осередку "Пласту" Олег Єфіменко теж був похований у лісі. Експерти підтвердили, що чоловіка катували.

На початку 2024 року Нацполіція повідомляла, що 40 жертв із масового поховання ідентифікувати не вдалося.