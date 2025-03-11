Атака дронів України зупинила постачання нафти з РФ до Угорщини нафтопроводом "Дружба", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з Росії до Угорщини зупинено через нічну атаку українських безпілотників на вимірювальну станцію. Він вимагає не атакувати енергетичну інфраструктуру РФ.

Про це він повідомив у своєму Facebook, яке цитує Telex, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інформацію про атаку Будапешт отримав від російського міністерства енергетики.

"Фактично через нічну атаку дронів довелося тимчасово призупинити транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що нині тривають ремонтні роботи для відновлення роботи трубопроводу найближчим часом.

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Сійярто назвав "неприйнятними" атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує постачання Угорщини.

"Єврокомісія дала гарантію, що атаки на енергетичну інфраструктуру Угорщини не буде. На жаль, це вже вкотре, коли гарантія Єврокомісії була порушена. Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини. Угорщина не несе відповідальності за війну між Росією та Україною. Ми досі трималися осторонь цієї війни й надалі хочемо залишатися осторонь. Енергопостачання Угорщини – це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі будуть це поважати", - додав угорський міністр.

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Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у двох областях Росії.

Зокрема було зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

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