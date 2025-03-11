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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба БпЛА атакують Росію
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Атака дронів України зупинила постачання нафти з РФ до Угорщини нафтопроводом "Дружба", - Сійярто

Сійярто поскаржився на атаку БПЛА на нафтопровід Дружба 11 березня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти через нафтопровід "Дружба" з Росії до Угорщини зупинено через нічну атаку українських безпілотників на вимірювальну станцію. Він вимагає не атакувати енергетичну інфраструктуру РФ.

Про це він повідомив у своєму Facebook, яке цитує Telex, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інформацію про атаку Будапешт отримав від російського міністерства енергетики.

"Фактично через нічну атаку дронів довелося тимчасово призупинити транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що нині тривають ремонтні роботи для відновлення роботи трубопроводу найближчим часом.

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Сійярто назвав "неприйнятними" атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує постачання Угорщини.

"Єврокомісія дала гарантію, що атаки на енергетичну інфраструктуру Угорщини не буде. На жаль, це вже вкотре, коли гарантія Єврокомісії була порушена. Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини. Угорщина не несе відповідальності за війну між Росією та Україною. Ми досі трималися осторонь цієї війни й надалі хочемо залишатися осторонь. Енергопостачання Угорщини – це питання суверенітету, і ми очікуємо, що всі будуть це поважати", - додав угорський міністр.

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Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч проти 11 березня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у двох областях Росії.

Зокрема було зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою частиною в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

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Автор: 

Угорщина (2261) дружба (96) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+16
давно пора было этой сволочи кран перекрыть. Это ещё не всё, продолжение будет
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11.03.2025 17:28
+14
Це добре. Значить на ЛПДС "Стальной Конь" сьогдня прилетіло якісно.
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11.03.2025 17:03
+14
Що хіба Україна атакувала енергетичну стркутуру Угорщини?
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11.03.2025 17:05
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11.03.2025 17:01 Відповісти
нехай сіярто вимагає від трампа надавати точні розвіддані для ЗСУ, а інакше будемо регулярно "мазати" по дружбє рашки та мадярщини

.
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11.03.2025 17:15 Відповісти
Це добре. Значить на ЛПДС "Стальной Конь" сьогдня прилетіло якісно.
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11.03.2025 17:03 Відповісти
І да - ЛПДС "Стальной Конь" нікого відношення до постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга" не має. Хтось погано у карти дивився.
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11.03.2025 17:14 Відповісти
перебили газову трубу на парковці в москві
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Що хіба Україна атакувала енергетичну стркутуру Угорщини?
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11.03.2025 17:05 Відповісти
ні в якому разі !

рузькая ППО як завжди б'є мімо целі

.
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11.03.2025 17:17 Відповісти
Угорщина має свій нафтопровід у Московії?! Документи покажи брехло! На український суверенітет можна нападати скільки завгодно - Угоршина не проти. Тож не варто на дзеркало Сіярто плювати коли рожа крива!!!
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11.03.2025 17:06 Відповісти
Де ділась нормальна людська логіка?! невже на ці нахабні і тупі закиди від Угорщини нам треба їм щось пояснювати?!!! це реально неможливо терпіти, здаеться шо й о бнулись навіть й о б нуті....
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11.03.2025 17:06 Відповісти
Це не може не викликати обєспокоєності!
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11.03.2025 17:07 Відповісти
Як це можна пояснити ?!
4-й рік вести повномасштабну війну з кацапами і одночасно перекачувати їм газ і нафту ?!
І як це виглядає в очах світу ?
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11.03.2025 17:10 Відповісти
Він вимагає не атакувати енергетичну інфраструктуру РФ
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11.03.2025 17:15 Відповісти
Это не украинские дроны, нас там нет, это влздушно-обломковые силы ВОС Украины!🤡🥳
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11.03.2025 17:16 Відповісти
Якось пофіх на постачання тієї нафти, тим більше до мадьярщини. Сіярту слід нагадати, що не треба плювати в колодязь.
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11.03.2025 17:22 Відповісти
А то наші? Вже доведено що наші? Ну так і чого ото патякати...
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11.03.2025 17:26 Відповісти
бляха муха оцей сіярто точно як ************ лукашенко --- два чоботи пара --- одна тварь дала свою територію на удари ракетами . літаками . танковими колонами . а інша тварь кидає гавно на вентилятор і вимагає газу . нафти через нашу державу транзитом . якісь ******* два чоботи
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11.03.2025 17:27 Відповісти
давно пора было этой сволочи кран перекрыть. Это ещё не всё, продолжение будет
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11.03.2025 17:28 Відповісти
Потребуешь у своей жены не трахаться с другими мужиками, может она тебя и послушает, а для нас ты говно.
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11.03.2025 17:30 Відповісти
А там же на рашці крім труби в Україну йде аналогічна труба в білорашку.Чому б не вдарити по ній і не перекрити грошовий поток ще одному дружку пуйла-лукашенку.
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11.03.2025 17:33 Відповісти
Треба з цим трубопроводом поставить крапку і ніхто не буде скиглити. Рашисти можуть розбомбить його на друзки і запчастин ніде не візьмеш.
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11.03.2025 17:35 Відповісти
так відправ угорськи війська
захищати трубу
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11.03.2025 17:35 Відповісти
Алло! Харе боярышник пить! Ваш саюзник рапортует, что все дроны сбиты, и лишь местами кое где упали обломки, которые уже потужили
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11.03.2025 17:41 Відповісти
Це не Україна, це путінські дрони і ппо

всі питання до пуйла, вашого хазяїна
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11.03.2025 17:46 Відповісти
мадяри, ви там підтримувати санкції не хочете ?!
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11.03.2025 17:48 Відповісти
Як каже моя сестра: «І чьо?!»
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11.03.2025 17:49 Відповісти
"Основной задачей Будапешта является сохранение государственных интересов в политике", заявил Петер Сийярто (10.10.2024)

Основним завданням Київа є збереження державних інтересів у політиці, тобто знищуємо все антиукраїнське.
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11.03.2025 17:51 Відповісти
почему только сейчас остановили????
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11.03.2025 17:52 Відповісти
Санкції ЄС проти параші треба продовжити... треба шоб орбан вийшов кави попити при голосуванні.
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11.03.2025 17:59 Відповісти
Значить українську інфраструктуру кацапи атакують,в тому числі критичну,ти ***** сіярто мовчиш,а українці не повинні атакувати російську.Та не пішов ти курсом крейсера "москва" !
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11.03.2025 18:13 Відповісти
Я так стурбований, що аж випив зайві 50 мл горілки. Сіярто, прийми мої щирі співчуття, мені справді шкода, що транспортування нафти припинилось лишше тимчасово. Дуже сподіваюсь, що цей трубопровід буде остаточно знищений, без можливості відновлення.
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11.03.2025 18:37 Відповісти
Яка "сумна новина", знов ******* обідили...😆🤣🤣🤣
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11.03.2025 18:55 Відповісти
Може повимагати у своєї дружини бограч.
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11.03.2025 19:05 Відповісти
А нам розфігачили Трипільську тец, захопили атомну станцію, ці потвори не хочуть заяву зробити? Якщо ні, то переселяйтесь на мокшу і там смокчіть нафту в пуйла
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12.03.2025 09:55 Відповісти
 
 