Уражено Московський НПЗ та інші стратегічні об’єкти РФ, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили низку стратегічних об'єктів РФ у ніч на 11 березня.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В операції брали участь підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України та інші складові Сил оборони.

Було атаковано об'єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України.

Дивіться також: Підмосков’я масовано атакували безпілотники: не працюють аеропорти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.



Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область рф), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок дій ППО рашистів пошкоджено також низку об'єктів цивільної інфраструктури.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Дивіться: Дрони вдарили по нафтобазі в російському Серпухові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж