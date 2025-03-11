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Новини БпЛА атакують Росію
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Уражено Московський НПЗ та інші стратегічні об’єкти РФ, - Генштаб ЗСУ

11 березня уражено Московський НПЗ

Сили оборони України уразили низку стратегічних об'єктів РФ у ніч на 11 березня.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В операції брали участь підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МО України та інші складові Сил оборони.

Було атаковано об'єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України.

Дивіться також: Підмосков’я масовано атакували безпілотники: не працюють аеропорти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область рф), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок дій ППО рашистів пошкоджено також низку об'єктів цивільної інфраструктури.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Атака БПЛА на Росію

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА .

Дивіться: Дрони вдарили по нафтобазі в російському Серпухові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4094) Генштаб ЗС (6488) НПЗ (587) Удари по РФ (266)


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Топ коментарі
+15
На нацистській россії нема цивільного населення. Вони там всі без винятку нацисти.
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11.03.2025 14:18
+12
Це http://www.doslidy.org.ua/stories/st-hamlet-new.htm цитата, шановний.
Клавдій. Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.)
У ту же мить із моря вилазить Привид у брудному простирадлі.
Привид. Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
Клавдій. А-а-а-а!!! (Тікає.)
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11.03.2025 14:38
+10
Спалить моЦкву к Бениной маме во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
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11.03.2025 14:19
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Правила форума Рада форумчан
Ну що? Поки йдуть переговори на Близькому сході схоже збувається прогноз що зближення Москви із Вашингтоном призведе до зближення Пекіну та Брюселю на користь України. Це й економічно дозволить ЄС та Китаю подолати вибрики Трампа у економіці і посилить позиції ЄС у відстоюванні інтересів Києва та послабить позиції Москви котра ще нещодавно розраховувала на китайців у війні проти українців та обході санкцій. Чекаємо на розвиток подій а на Московії (т.з. "роССії") вже вереск пішов!
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11.03.2025 14:16 Відповісти
откуда инфа?
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11.03.2025 14:18 Відповісти
от дуда
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Посол Китаю в ЄС дуже грубо висловився про СШа.
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11.03.2025 14:49 Відповісти
"https://www.dialog.ua/ukr/russia/310719_1741691642 Китай став на бік України", - російські пропагандисти вражені зміною позиції Пекіну
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11.03.2025 14:19 Відповісти
Читайте - посилання вище!
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11.03.2025 14:20 Відповісти
Не вір, мій сину, цьому підарасу!
(с) Митець
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11.03.2025 14:22 Відповісти
Щоб я був твоїм "сином" тобі треба бути старшим за 80-т років!
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11.03.2025 14:36 Відповісти
Це http://www.doslidy.org.ua/stories/st-hamlet-new.htm цитата, шановний.
Клавдій. Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.)
У ту же мить із моря вилазить Привид у брудному простирадлі.
Привид. Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.
Клавдій. А-а-а-а!!! (Тікає.)
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11.03.2025 14:38 Відповісти
не знають люди класики, живих класиків. куди котиться цей світ.
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11.03.2025 18:10 Відповісти
Господи, яка маячня. Китай тільки й чекає підписання ганебної "мирної" угоди, після якої він зможе прихопити Тайвань.
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11.03.2025 15:26 Відповісти
На нацистській россії нема цивільного населення. Вони там всі без винятку нацисти.
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11.03.2025 14:18 Відповісти
Спалить моЦкву к Бениной маме во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
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11.03.2025 14:19 Відповісти
Вони самі із цим чудово впорались у 1812-му, впораються й зараз!
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11.03.2025 14:37 Відповісти
Гори-гори ясно.. Хай згорить до тла мацква!
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11.03.2025 14:21 Відповісти
Пошкодили драбину та фарбування на одній ємності на Серпуховській нафтобазі. Фотопідтверження на новині нижче тут на Цензорі.
Совково-брехливий Генштаб це вважає перемогою.
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11.03.2025 14:24 Відповісти
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11.03.2025 14:30 Відповісти
Ємність вкрита кіптявою, значить, поряд горіло пальне. Нам не пощастило, в ємності було тільки на дні, швидко вигоріло, рештки загасили. Але дрон зробив свою справу - пробив резервуар.
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11.03.2025 14:33 Відповісти
Ніякого пробиття немає. Ніякої дірки не має в ємності.
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11.03.2025 14:36 Відповісти
дві дірки є !
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11.03.2025 14:37 Відповісти
Ємність копчена по всій висоті, бетон поряд чорний.

Значить, знизу було горіння. Горіли явно не рештки дрону (були б видні).
Горіло паливо, що витекло з діжки. Була б повна - горіло б досі.
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11.03.2025 14:51 Відповісти
ти було там, бачило?
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11.03.2025 18:11 Відповісти
Тебе, чмоню, ще не забанили?
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11.03.2025 18:45 Відповісти
воронка у десяти метрах від РВС. Тобто недольот.
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11.03.2025 15:25 Відповісти
Не схоже на вибух. Трубу б з місця зірвало, або щонайменше покоптило.
Схоже просто на фото шасі.
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11.03.2025 15:32 Відповісти
ну так, згоден. Тут вибуху не було, бо труба ціла, а на фото скоріш за все залишки шасі дрона. Але і РВС не горів, а щось деякий час горіло зовні, може продуктопровід до \від РВСа. Тому і фото зробили (скоріш за все - санкіоновані), бо фактчно нема суттєвих уражень. Впевнений що таких фото з МНПЗ і ЛПДС "Стальной Конь" не буде.
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11.03.2025 15:46 Відповісти
мадьяри вже підтвердили ураження нафтопроводу Дружба і припинення перекачки нафти - верещать, що то удар по їхньому сувернітету
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11.03.2025 16:05 Відповісти
Ніколай, не нервуй, далі ще буде!
Це ж, як на Каширському шосе, фсбшники патрушева, жилі будинки з московитами підривали!
Смерть рашистам! А їх уже, більше 800.000 голів орків, ****** реалізував =прикопав в Україні, тільки з лютого 2022року!!
Ось така, ніколай, херня для московитів!!
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11.03.2025 16:57 Відповісти
Ура! Такі долетіло до МНПЗ.
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Топагавків недочекалися на жаль , це не дитячі мопедики це пів тони тринітротолуола
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11.03.2025 14:31 Відповісти
Дуже файно.
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11.03.2025 14:37 Відповісти
Повірю коли побачу як в москві зупиняться авто у зв'язку з дефіцитом бензину.
Бо якщо просто влучили бо якійсь цистерні - то вона горить довго і красиво, але відновлюється за декілька днів.
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11.03.2025 14:38 Відповісти
После ударов козломордых по энергетике Украины электричество восстанавливается через несколько часов, но ваньки все равно три дня празднуют, то ж веришь ты или нет - никого не волнует.
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11.03.2025 15:13 Відповісти
А військових цілей ,и енергетичної інфраструктури немає, чи та ж залізниця до Маріуполя, чи дєрьмак дозволив тільки по старих бочках стріляти?
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11.03.2025 14:38 Відповісти
це московський НПЗ. На "старі бочки" не схоже.

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11.03.2025 15:08 Відповісти
ай понабігали консерви кацапські, які ви вбогі.
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11.03.2025 18:13 Відповісти
Хорошо, но мало...
Надеюсь, это только начало движения к миру!
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11.03.2025 15:09 Відповісти
Восємь лєт донбілі Бомбодєдово
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11.03.2025 16:56 Відповісти
Там, на московському НПЗ є такі чотири резервуари місткістю 50 тисяч кубічних метрів. Так як вони були першими в ссср такого об'єму, при їх проектуванні прорахувалися у товщині стіки, що загрожувало їх руйнуванню. Потім їх посилили швелерами 50-розміру. Але в разі руйнування хоч одного вогняною хвилею змиє весь завод.
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11.03.2025 17:46 Відповісти
От для чого переговори - трумп рятує бензоколонку.
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11.03.2025 18:43 Відповісти
Хитрі хохли вночі накидали дронів на мацкву, а вранці запропонували перемир'я. Тепер кацапи думають, що робити: погодитись - не зрозуміють мацквічі, не погодитись і відповісти арешніком - не зрозуміють вашингтонці.
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12.03.2025 09:24 Відповісти
 
 