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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Трамп сподівається, що РФ погодиться на припинення вогню, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що росіяни погодяться на режим припинення вогню.

Про це пишуть Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню, і що представники США зустрінуться з росіянами пізніше у вівторок або в середу.

Він також сказав, що запросить згоден вдруге запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Видання Clash Report пише, що президент США до кінця тижня планує поговорити з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте: Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, - Волц

Пост Clash Report

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Також читайте: Відновлення відносин РФ і США буде довгим і важким, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) росія (64923) Трамп Дональд (5471) війна в Україні (3518) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+9
Ну і де його яма? Ну відмовиться він і що? США бомбитиме росію? - навряд. ЄС далі стурбується?- це може бути. А якщо погодиться за умови повного виведення українських військ з курська так це нам гірше. Нажаль 30 днів як не крути ( хоча я сумніваюся в згоді росії) для України замало. Знаючи наших то замість 24/7 будувати укріплення протягом міфічних 30 днів, буде піар просто і гризня за увагу електорату на майбутнє.
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11.03.2025 21:37
+9
Ага. Отримає 300 мільярдів і відміну санкцій, плюс місячну передишку. Така яма що писець просто....
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11.03.2025 21:38
+7
звинуватить Україну
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11.03.2025 21:33
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росія не погодиться на тимчасове припинення вогню, бо це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися, - депутат держдуми рф Соболєв.

За його словами, перемир'я є неприйнятним і вигідне лише Києву
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11.03.2025 21:31 Відповісти
Вот и попало ***** в яму в глубокую волчью яму.
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11.03.2025 21:33 Відповісти
Ну і де його яма? Ну відмовиться він і що? США бомбитиме росію? - навряд. ЄС далі стурбується?- це може бути. А якщо погодиться за умови повного виведення українських військ з курська так це нам гірше. Нажаль 30 днів як не крути ( хоча я сумніваюся в згоді росії) для України замало. Знаючи наших то замість 24/7 будувати укріплення протягом міфічних 30 днів, буде піар просто і гризня за увагу електорату на майбутнє.
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11.03.2025 21:37 Відповісти
"Ну відмовиться він і що?"
Тоді Трамп накаже Україні припинити вогонь в односторонньому порядку.
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11.03.2025 21:55 Відповісти
Оця херня більш вірогідна🤬
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11.03.2025 21:57 Відповісти
Ага. Отримає 300 мільярдів і відміну санкцій, плюс місячну передишку. Така яма що писець просто....
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11.03.2025 21:38 Відповісти
💯 і всі його війська спокійно будуть акурат нашого кордону виставлені.
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11.03.2025 21:39 Відповісти
В яму нас затаскивает Єрмак и Трамп
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11.03.2025 22:04 Відповісти
Ну вас это понятно..
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11.03.2025 22:08 Відповісти
Что теряет Муйло?

Отдохнет, подтянет силу

А еще Трам ему обещает наши територии и снятие санкций....

Кто подпишет такое перемирие, тот враг Украины
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11.03.2025 22:08 Відповісти
Неоткуда силу тянуть, нема тех сил, а как может Трамп отдать территории Украины вообще непонятно, нонсенс это и абсурд и зачем Трампу с ***** санкции снимать, что это даст лично Трампу и США, правильно, ничего не даст.
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11.03.2025 22:14 Відповісти
Имхо логика в методичке для краснова, остальные версии выглядят абсурдно
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11.03.2025 22:55 Відповісти
РФ це фіхоче. Звичайно вони погодяться. це не ми ж у них 100 кв км з 22 року віджали. а вони. ВОни це двно хотілди. Їм потрібно підготовиться до останнбого броска за декілька років. а з РФ - Трамп зніме санкції
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11.03.2025 21:43 Відповісти
"Сподівався дід на обід - без вечері спати ліг" (с)
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11.03.2025 21:31 Відповісти
сподівайся.........
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11.03.2025 21:31 Відповісти
А если нет то Томагавками по кремлю.
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11.03.2025 21:32 Відповісти
Мене більше цікавить про що думає Трампон,якщо москалі відмовлять,
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11.03.2025 21:32 Відповісти
звинуватить Україну
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11.03.2025 21:33 Відповісти
Не відмовлять.
Їм те перемир'я потрібніше ніж нам. Плюс отримають відміну санкцій, та 300 мільярдів заблочених грошей...
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11.03.2025 21:34 Відповісти
Тобі взагалі яке діло?
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11.03.2025 21:41 Відповісти
Думаю вони самі про це просили,бо вже не вивозять темпу
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11.03.2025 21:39 Відповісти
Навряд Чи думає взагалі, поки що по кремлівських нотах все
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11.03.2025 22:56 Відповісти
Чого ж не погодиться. Підтягнуть техніку, накоплять снарядів і з новими силами...
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11.03.2025 21:32 Відповісти
Погугли признаком чого є сміх без причини.
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11.03.2025 21:36 Відповісти
Йе було вже. Зараз узаконюють москалі останнє. В любому випадку у трампа Україна буде винувата
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11.03.2025 21:45 Відповісти
Другая сторона, Украина, очевидно не имеет таких возможностей как у рф по накоплению техники и боеприпасов, даже если бы нам не прекращали поставки.
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11.03.2025 22:02 Відповісти
В следующий раз уже Зеленский будет унижать трампа и ди джея, потому что нам уже заранее известен результат его "надежд"
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11.03.2025 21:32 Відповісти
вибач, але уніжать будуть зєлю. він розумово відсталий наркоман криворожський.
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11.03.2025 21:35 Відповісти
У меня нет расизма по областям. Криворожский или не криворожский, но он дал отпор в прямом эфире. А это многое значит. С этим фактом не поспоришь.
Наши предыдущие президенты в схожих ситуациях засовывали язык в жопу.
Тут нету любви или симпатии к президенту, тут только факт
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11.03.2025 21:38 Відповісти
я не розумію твій підерський діалект. пиши українською чи англійською. тоді поговоремо. а так, як об стінку наркоманом криворотим.
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11.03.2025 21:41 Відповісти
Ты меня со своим отцом перепутал, раз приказывать удумал.
Не нравится - не читай.
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11.03.2025 21:42 Відповісти
тобі до мого батька як до Києва рачки зі своїх криворіжських **********. я пишу українською, ти відповідаєш мені росіянською. це не повага. тобто ти йдеш в трєщіну мамиріми кріварожськой. або на піпєтку паписаші . це твій вибір.
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11.03.2025 21:47 Відповісти
Предложения начинаются с большой буквы. После точки следующее предложение начинается с большой буквы.
"Неповага" пишется слитно.
После перечисления нужно ставить тире.
Перед "або" ставится запятая.

Ты пишешь не на украинском, а на быдло-сельском, около-младенческом.

Ну и на финал - с чего мне уважать быдло?

А что до языка, я свободный человек, и потому как и на чём мне изъясняться - решаю сам. Заруби себе на носу, когда будет указывать на улице кому-либо, а то можешь без зубов остаться.
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11.03.2025 21:51 Відповісти
до речі, ти покажеш мені криворожську область? ну я тоді буду здивований.
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11.03.2025 21:43 Відповісти
Логику в школе не учил или в селе рос?
Я где-то написал "криворожская область"?
Ты говоришь "криворожский". Район относится к области. А далее всё по логике.
У тебя явный расизм к лицам из других админ. территориальных единиц.
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11.03.2025 21:46 Відповісти
У меня нет расизма по областям. Криворожский или не криворожский,
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11.03.2025 21:48 Відповісти
Похоже, дитю нужно объяснить, пальчиком ткнуть, мордочкой повозить.
Криворожский район к области относится? Следовательно у тебя ненависть к целой области.
Перед тем, как вызывать на интеллектуальную дуэль, с начала инструментом обзаведись
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11.03.2025 21:52 Відповісти
так дійсно, поясни мені, як ти обісрався і наразі мені хочеш щось довести. мені твоя криворогий район до спини як і ти. слабенький ти в колінцях зі мною тягаться. до освіта в мене краща за твою, я за тебе розумніший. а твій кривийріг- на процентів 60 складається з циган .
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11.03.2025 21:59 Відповісти
Малолетний *******.
Жаль кнопки блокировки нету.
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11.03.2025 22:03 Відповісти
дивись форумчанине, в мене таке враження,що криворогих істот отруїли кацапи ядом дурачок. аналогом яду яким отруїли в Англії скрипалів
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11.03.2025 21:54 Відповісти
Держи меня в курсе, это очень важная информация.
А кто дурачок, доказано и разжёвано чуть выше, мною
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11.03.2025 21:56 Відповісти
курс свій найдеш по компасу. відстань куди я тебе послав - по курвіметру.
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11.03.2025 22:02 Відповісти
Ногти постриги, грязь поросла. Клавиатуру почисть, а то на ней картошку выращивать можно.
Мужик, который себя запустил - свинья подзаборная.

Он и твой лидер, вплоть до следующих выборов, идиот
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11.03.2025 22:17 Відповісти
Вже істерика Шашлічного на слова Венса про бусифікацію стає подвигом?
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11.03.2025 21:59 Відповісти
Сначала он открыл Чонгар и запустил врага в Украину.
И кому он сейчас дает отпор, не умея связать несколько слов в предложение.
Оно ж гнусаво - косноязычное без малейшего понятия о дипломатии

До дупы такой отпор, когда унас враги на нашей территории.

А наши предыдущие президенты в схожих ситуациях не доводили Украину до такого как довел ее ЗЄ

При предыдущем презе Порохе было оккупиповано приблизительно 7 % территории Украины,

а при ЗЄ уже 27%!!!!!!!!!!!

За это надо за решетку
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11.03.2025 22:20 Відповісти
А при Кравчуке, Кучме и Ющенке вообще не было захвачено земель. И что? Это критерий?
Или обстоятельства?
Я вообще действия Зе не рассматриваю в качестве разбора пошагово. Только ключевые события типа посиделок в овальном кабинете.
Что касается врагов на нашей территории - у нас они были и до войны. Вон свои же бьют, убивают и пакуют.
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11.03.2025 22:35 Відповісти
Господи, де ви там вгледіли "отпор"? Чортів рагуль значення половини слів не розуміє, не кажучи вже про інтонації.
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11.03.2025 22:37 Відповісти
Погодиться - тільки на своіх умовах
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11.03.2025 21:33 Відповісти
Угу, рыжий, он уже раз пять соглашался...
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11.03.2025 21:33 Відповісти
Він може забуть, що "соглашался"
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Ой погано діду ти знаєш росію ,колись президент республіканець Р. Рейган назвав імперія зла ,це злочине шовіністичне терористичне утворення яке живе імперським минулим.
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11.03.2025 21:35 Відповісти
Если нет то Трамп выйдет на встречу с избирателями через сорок дней с одними грандиозными провалами и залетами..
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11.03.2025 21:35 Відповісти
Чомусь згадав-такой бальшой а в сказкі вєріт...
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11.03.2025 21:38 Відповісти
Всі, хто від мавпи походженням вірять в казочки про світле майбутнє
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11.03.2025 23:05 Відповісти
тиж ***** казав що зе, якого я ненавиджу але, він наш през, хоче війни....
а ***** хоче миру..
а що сі стало, ****?????
ти так собі писдів.... бо не знаєш, погодиться ***** на припинення вогню, чи ні
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11.03.2025 21:39 Відповісти
зараз весь світ побачить як пуйло поводить по губам трампону
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11.03.2025 21:41 Відповісти
10 до 1 що ху-йло погодиться в обмін на відміну санкцій...
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11.03.2025 21:45 Відповісти
Та Трампону , Бог з ним. Пуйло поведе по губам ЗЄ і Україні
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11.03.2025 22:23 Відповісти
А шо то Чубчик такий покладісто-добродушним став? Діждемось п'ятниці. У Донні в цей день мислі скачуть.
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11.03.2025 21:50 Відповісти
Діждемось п'ятниці.
*****
У трампла "сємь пятніц на нєдєлю". )))
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11.03.2025 22:01 Відповісти
Дурний зовсім?
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11.03.2025 21:58 Відповісти
"Він також сказав, що запросить згоден вдруге запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому"

Интересно, оденет костюм или нет...
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11.03.2025 21:59 Відповісти
Трамп дав інтерв'ю, другою, рідною мовою, мовою господаря: "Надеюсь, РФ согласится приостановить огонь. В смысле остановить я имел ввиду!.."
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11.03.2025 22:00 Відповісти
Знаю лише одне. Своєю смертю від старості не помру. Та й від усіляких випадкових інсультів з інфарктами не встигну.
На війні, на нулі з першого дня. Стерся. Навіть звільнився в 23-му. Повернувся в 24-му. В той самий підрозділ. Славетний батальйон, іменем якого названа вулиця в Києві. Але й близькі друзі мої тепер теж вулиці. Ох, блін.
Тому й повернувся. Доброволець у кубі )))
**************************************************************
Так от.
Усі ці переговори, усі ці геополітичні рухи - повна муйня.
Ми опинилися в паскудній ситуації, коли тна нас дійсно усім насрати.
Той божевільний Трамп сказав те, що ми повинні були знати й до йього імбецила.
Все руйнується.
Світова політична система - так скільки їй років? 80
А з розпадом Союзу ще менше.
Це мізер.
Нас оточують людожери.
Ніякої ні до кого гуманності.
Думали, що ЄС та США прийдуть на допомогу нам??? А ми реально як ті 300 спартанців.
Не прийдуть.
Їм на нас насрати.
******************************
Якщо читаєш це. Якщо ти цивільний чоловік до 60 років. Якщо не інвалід-колясочник.
Просто подумай, що там з твоєю гідністю. Ну? Ти ж чоловік?
Ні.
Ти істотка чоловічої статі, що не гідна називати себе Чоловіком)
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11.03.2025 22:03 Відповісти
Молись Богу, брате. Не тільки на передку, щоб пронесло. А й за Україну, як чоловік
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11.03.2025 23:09 Відповісти
.. Що в світі робиться , пц . Хто б міг подумати що президент Ірану колись буде заступатися за Зеленського .!!

Масуд Пезешкіян - трампу : "Позорно то, что вы сделали с Зеленским! Неприемлемо, чтобы вы отдавали приказы. Я вообще не собираюсь с вами вести переговоры, делайте, что хотите" ..
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11.03.2025 22:03 Відповісти
Навпаки, дуже сподіваюся, що росіяни і далі будуть "бикувати" у звичному для них режимі...
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11.03.2025 22:09 Відповісти
У них нема задньої. Інакше турма і репарації за злочини. Наша надія тільки на Господа Бога
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11.03.2025 23:10 Відповісти
Так москальському <******* того і потрібно було.
Зеленський погодився де-факто залишити за москалями більшість Херсонської і Запоріжської області разом з Енергодаром.
Про Крим погодився взагалі забути.
Зеленський чесно виконав свої обіцянки:
- ''даґаварітся па срєдінє''
- ''пєрєстать стрєлять''
- з України зробити проститутку.
Амінь...
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11.03.2025 22:25 Відповісти
Рашисты отдыхать не будут, подмоются, побреются, трусы постирают и снова в бой
Смешное перемирие аж на месяц
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11.03.2025 22:26 Відповісти
Ну очевидно , що "погодяться" ... Так же ж вже було , але кожні два дні будуть продовжувати обстрілювати (позиції ЗСУ -- так впевненно що так) . А міста -- раз на місяць ... Вони й до "припинення" так роблять . Накопичують ракети та шахеди , а потім баххх ... Й завжди будь які "моніторингові місссссссііііії" якогось "ууууюнєску" з представниками , що "тАфарім толькА па-рюзкі" будуть рапортувать, що "обидві сторони порушили" .
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11.03.2025 22:39 Відповісти
Не впрягайся в одне ярмо з невірним, учить Біблія
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11.03.2025 23:12 Відповісти
"Трамп надеется, что РФ согласится на прекращение огня.."
Надеется.. А почему бы Трампу не топнуть ногой в сторону России и объявить ей какой-нибудь ультиматум как он предъявил Украине? Кишка тонка или он может только тявкать на соседей, Канаду, Гренландию, Мексику?
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11.03.2025 22:43 Відповісти
Он не самостоятельный, у него инструкция от куратора
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11.03.2025 23:13 Відповісти
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11.03.2025 22:54 Відповісти
Якись пук у калюжу. Звичайно ніякого перемір'я парашникам не треба. Вони наступають, майже відновили Курськ та захопили Торецьк і Часів Яр. Тому для нас нічого не змінилось - воюємо далі.
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11.03.2025 23:30 Відповісти
дурень думкой багатіє
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12.03.2025 05:02 Відповісти
 
 