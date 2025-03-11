Трамп сподівається, що РФ погодиться на припинення вогню, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що росіяни погодяться на режим припинення вогню.

Про це пишуть Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню, і що представники США зустрінуться з росіянами пізніше у вівторок або в середу.

Він також сказав, що запросить згоден вдруге запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Видання Clash Report пише, що президент США до кінця тижня планує поговорити з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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