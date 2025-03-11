Трамп сподівається, що РФ погодиться на припинення вогню, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що росіяни погодяться на режим припинення вогню.
Про це пишуть Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Трамп заявив, що сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню, і що представники США зустрінуться з росіянами пізніше у вівторок або в середу.
Він також сказав, що запросить згоден вдруге запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.
Видання Clash Report пише, що президент США до кінця тижня планує поговорити з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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За його словами, перемир'я є неприйнятним і вигідне лише Києву
Тоді Трамп накаже Україні припинити вогонь в односторонньому порядку.
Отдохнет, подтянет силу
А еще Трам ему обещает наши територии и снятие санкций....
Кто подпишет такое перемирие, тот враг Украины
Їм те перемир'я потрібніше ніж нам. Плюс отримають відміну санкцій, та 300 мільярдів заблочених грошей...
Наши предыдущие президенты в схожих ситуациях засовывали язык в жопу.
Тут нету любви или симпатии к президенту, тут только факт
Не нравится - не читай.
"Неповага" пишется слитно.
После перечисления нужно ставить тире.
Перед "або" ставится запятая.
Ты пишешь не на украинском, а на быдло-сельском, около-младенческом.
Ну и на финал - с чего мне уважать быдло?
А что до языка, я свободный человек, и потому как и на чём мне изъясняться - решаю сам. Заруби себе на носу, когда будет указывать на улице кому-либо, а то можешь без зубов остаться.
Я где-то написал "криворожская область"?
Ты говоришь "криворожский". Район относится к области. А далее всё по логике.
У тебя явный расизм к лицам из других админ. территориальных единиц.
Криворожский район к области относится? Следовательно у тебя ненависть к целой области.
Перед тем, как вызывать на интеллектуальную дуэль, с начала инструментом обзаведись
Жаль кнопки блокировки нету.
А кто дурачок, доказано и разжёвано чуть выше, мною
Мужик, который себя запустил - свинья подзаборная.
Он и твой лидер, вплоть до следующих выборов, идиот
И кому он сейчас дает отпор, не умея связать несколько слов в предложение.
Оно ж гнусаво - косноязычное без малейшего понятия о дипломатии
До дупы такой отпор, когда унас враги на нашей территории.
А наши предыдущие президенты в схожих ситуациях не доводили Украину до такого как довел ее ЗЄ
При предыдущем презе Порохе было оккупиповано приблизительно 7 % территории Украины,
а при ЗЄ уже 27%!!!!!!!!!!!
За это надо за решетку
Или обстоятельства?
Я вообще действия Зе не рассматриваю в качестве разбора пошагово. Только ключевые события типа посиделок в овальном кабинете.
Что касается врагов на нашей территории - у нас они были и до войны. Вон свои же бьют, убивают и пакуют.
а ***** хоче миру..
а що сі стало, ****?????
ти так собі писдів.... бо не знаєш, погодиться ***** на припинення вогню, чи ні
*****
У трампла "сємь пятніц на нєдєлю". )))
Интересно, оденет костюм или нет...
На війні, на нулі з першого дня. Стерся. Навіть звільнився в 23-му. Повернувся в 24-му. В той самий підрозділ. Славетний батальйон, іменем якого названа вулиця в Києві. Але й близькі друзі мої тепер теж вулиці. Ох, блін.
Тому й повернувся. Доброволець у кубі )))
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Так от.
Усі ці переговори, усі ці геополітичні рухи - повна муйня.
Ми опинилися в паскудній ситуації, коли тна нас дійсно усім насрати.
Той божевільний Трамп сказав те, що ми повинні були знати й до йього імбецила.
Все руйнується.
Світова політична система - так скільки їй років? 80
А з розпадом Союзу ще менше.
Це мізер.
Нас оточують людожери.
Ніякої ні до кого гуманності.
Думали, що ЄС та США прийдуть на допомогу нам??? А ми реально як ті 300 спартанців.
Не прийдуть.
Їм на нас насрати.
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Якщо читаєш це. Якщо ти цивільний чоловік до 60 років. Якщо не інвалід-колясочник.
Просто подумай, що там з твоєю гідністю. Ну? Ти ж чоловік?
Ні.
Ти істотка чоловічої статі, що не гідна називати себе Чоловіком)
Масуд Пезешкіян - трампу : "Позорно то, что вы сделали с Зеленским! Неприемлемо, чтобы вы отдавали приказы. Я вообще не собираюсь с вами вести переговоры, делайте, что хотите" ..
Зеленський погодився де-факто залишити за москалями більшість Херсонської і Запоріжської області разом з Енергодаром.
Про Крим погодився взагалі забути.
Зеленський чесно виконав свої обіцянки:
- ''даґаварітся па срєдінє''
- ''пєрєстать стрєлять''
- з України зробити проститутку.
Амінь...
Смешное перемирие аж на месяц
Надеется.. А почему бы Трампу не топнуть ногой в сторону России и объявить ей какой-нибудь ультиматум как он предъявил Украине? Кишка тонка или он может только тявкать на соседей, Канаду, Гренландию, Мексику?