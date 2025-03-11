Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, - Волц

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна "поділяє бачення президента Дональда Трампа щодо миру".

Про це радник Трампа заявив під час розмови із журналістами за підсумками зустрічі з українською делегацією у Саудівській Аравії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська делегація сьогодні зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру", - сказав Волц.

Також, за його словами, українська делегація "зробила конкретні кроки і пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню".

"Вони зробили конкретні кроки, і конкретні пропозиції не тільки, приймаючи наші пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню, і ви бачите, що це наша спільна заява, але ми також поринули у деталі, яким чином ця війна буде завершена раз і на завжди", - сказав американський посадовець.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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