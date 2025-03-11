Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, - Волц
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна "поділяє бачення президента Дональда Трампа щодо миру".
Про це радник Трампа заявив під час розмови із журналістами за підсумками зустрічі з українською делегацією у Саудівській Аравії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українська делегація сьогодні зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру", - сказав Волц.
Також, за його словами, українська делегація "зробила конкретні кроки і пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню".
"Вони зробили конкретні кроки, і конкретні пропозиції не тільки, приймаючи наші пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню, і ви бачите, що це наша спільна заява, але ми також поринули у деталі, яким чином ця війна буде завершена раз і на завжди", - сказав американський посадовець.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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В мире для Трампа не должно существовать Украины.
По Трампу України взагалі не існує...
Происходящее не поддаётся никакому логическому или другому объяснению, это даже не театр абсурда, это представление из больницы для душевнобольных!
Завтра такі, як ти, сратимуть на голову тим, хто їх рятував...
Зараз між іншим піксель тягнуть на себе далеко не лише фронтовики. Всіляка ОПешна телевізійна барбершопна шваль, тцкашні людолови, тилові "герої", які отримали УБД на халяву і при цьому фронту ні дня не бачили теж часто ходять у формі.
Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, - Волц