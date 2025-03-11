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Новини Мирний план Трампа Припинення вогню між Україною та РФ
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Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, - Волц

Волц каже, що Україна поділяє бачення Трампа щодо миру

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що Україна "поділяє бачення президента Дональда Трампа щодо миру".

Про це радник Трампа заявив під час розмови із журналістами за підсумками зустрічі з українською делегацією у Саудівській Аравії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська делегація сьогодні зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру", - сказав Волц.

Також, за його словами, українська делегація "зробила конкретні кроки і пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню".

"Вони зробили конкретні кроки, і конкретні пропозиції не тільки, приймаючи наші пропозиції щодо повномасштабного припинення вогню, і ви бачите, що це наша спільна заява, але ми також поринули у деталі, яким чином ця війна буде завершена раз і на завжди", - сказав американський посадовець.

Читайте також: Україна готова сісти за стіл переговорів із РФ та зупинити вогонь, - Рубіо

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: США просуватимуть пропозицію про припинення вогню в Україні на міжнародному рівні, - Волц

Автор: 

США (22497) Трамп Дональд (5471) Волц Майк (74)


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Топ коментарі
+10
Хто поділяє, Україна, чи Єрмакаки?
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11.03.2025 21:12
+8
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11.03.2025 21:21
+7
Ти ,гівно, піксель не чіпай...
Завтра такі, як ти, сратимуть на голову тим, хто їх рятував...
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11.03.2025 21:26
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Цікавенько...
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11.03.2025 21:12 Відповісти
Какая очевидная нежданчик.....для США ну Велком ту Раша.....посмотрите что скажут аборигены кацапы...насчёт прекращения огня и мира в принципе..
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11.03.2025 21:20 Відповісти
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11.03.2025 21:21 Відповісти
В мире для Украины не должно существовать параши.
В мире для Трампа не должно существовать Украины.
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11.03.2025 21:12 Відповісти
Хто поділяє, Україна, чи Єрмакаки?
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11.03.2025 21:12 Відповісти
а таки зе єрмаки.
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11.03.2025 21:16 Відповісти
Це ох'уєнно, чес слово.
По Трампу України взагалі не існує...
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Ви колись їшли вздовж паркана під час заходу сонця? Йдеш, а сонечко тобі в очі то світить, то не світить через шпарини. У Трампа деменція якось так само працює: сонечко йому то світить, то не світить в голову. Україна то існує, бо вкрала 350 мілʼярдів, то не існує, домовитись можна без неї.
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11.03.2025 21:23 Відповісти
Україна поділяє бачення трампа на 1 до 10000000000000
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Чтобы им повылазило, тем кто может увидеть у трампа желание к миру!

Происходящее не поддаётся никакому логическому или другому объяснению, это даже не театр абсурда, это представление из больницы для душевнобольных!
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11.03.2025 21:14 Відповісти
ану озвучте що ми поділяємо. аж цікаво.....
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11.03.2025 21:15 Відповісти
Український народ за мир. А хто проти, нехай добровільно одягає піксель і шурує на передову.
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11.03.2025 21:16 Відповісти
А кто привел войну ?
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11.03.2025 21:21 Відповісти
Таким дятлом как ты мне понять что войну не приводят а замышляют за долго
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11.03.2025 21:25 Відповісти
т е та падла которая организовало мородерство она *** дь не при чём?
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11.03.2025 21:42 Відповісти
Ти ,гівно, піксель не чіпай...
Завтра такі, як ти, сратимуть на голову тим, хто їх рятував...
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11.03.2025 21:26 Відповісти
Сам хоч зрозумів, що зморозив?
Зараз між іншим піксель тягнуть на себе далеко не лише фронтовики. Всіляка ОПешна телевізійна барбершопна шваль, тцкашні людолови, тилові "герої", які отримали УБД на халяву і при цьому фронту ні дня не бачили теж часто ходять у формі.
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11.03.2025 21:33 Відповісти
А ти добре розумієш ту тезу, яку соваєш? Пам'ятаєш Марш Захисників і крінжового кроля з прапором на День Незалежності?
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11.03.2025 22:15 Відповісти
Є таке латинське прислівʼя Si vis pacem, para bellum, що в перекладі означає "я дам вам парабелум, будемо відходити в гори".
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11.03.2025 21:31 Відповісти
Яке бачення Трампа щодо миру в Украіні? - воно чимось відрізняється від хотєлок путлєра?
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11.03.2025 21:17 Відповісти
Скоріш за все тимчасове припинення вогню, яке він преподнесе як свій успіх, і все. Потім це припинення вогню буде порушено достатньо швидко, але трамп вже звинуватить всіх і зіллється.
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11.03.2025 21:27 Відповісти
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11.03.2025 21:19 Відповісти
Щось таке ''поділяння'' напружує. Бо трампон транслює ''хотєлки'' *уйла
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11.03.2025 21:21 Відповісти
Як і зєрмак
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11.03.2025 21:28 Відповісти
тобто влада в нас зелена таки проросійська. зєля тобі .......
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11.03.2025 21:24 Відповісти
Да. Израиль уже утерся от этих трамподеятелей!
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11.03.2025 21:24 Відповісти
Очередной писдилс.
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11.03.2025 21:25 Відповісти
Походу бачення Трампа, це "зараз припинити вогонь і бойові дії а там якось потім домовлятися"
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11.03.2025 21:25 Відповісти
Так Трамп ворог України чи ми поділяємо його бажання? Ану зебобики накидайте лайна ротом,поки вам іншої команди про " Трамп хороший,то він спеціально так зробив щоб пукіна в оману ввести"не дали.
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11.03.2025 21:28 Відповісти

Україна поділяє бачення Трампа щодо миру, - Волц


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11.03.2025 21:29 Відповісти
видать пипики прижали компроматом
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11.03.2025 21:32 Відповісти
100%
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11.03.2025 21:45 Відповісти
А яку воно - бачення Трампа стосовно миру? Окрім загальних слів- "Необхідний мир" я нічого не чув. Ніякої конкретики не озвучено - Може тому що там таке бачення що на жодну голову не налазить?
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11.03.2025 22:36 Відповісти
 
 