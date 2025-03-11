США просуватимуть пропозицію про припинення вогню в Україні на міжнародному рівні, - Волц
Радник з національної безпеки Майк Волц заявив, що США продовжуватимуть просувати пропозицію щодо припинення вогню не тільки Росії, а й на міжнародному рівні.
Про це він сказав у розмові журналістам після перемовин у Джидді, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, держсекретар США Марко Рубіо має представити цю пропозицію на саміті країн G7, а президент США Дональд Трамп представить її генсекретарю НАТО Марку Рютте вже 13 березня.
"Президент Трамп розпочав ці дипломатичні зусилля в Овальному кабінеті, спілкуючись з обома лідерами — президентом Путіним і президентом Зеленським. Тепер, коли човникова дипломатія триває, у нас є делегація щодо наступних кроків з російської сторони й в нас є делегація щодо наступних кроків з української сторони. Я буду говорити з російським колегами найближчими днями", - наголосив Волц.
Крім того Рубіо сказав, що уряди України та США мають обговорити підписання угоди про рідкісноземельні метали.
"Президент Трамп доручив відповідним членам наших урядів забезпечити остаточне оформлення, підписання угоди та ратифіковані цієї угоди", - додав Рубіо.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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Віддаємо кацапам все що ті хотіли, трампу 50% бюджету у "фонд міра" і на шашлики...
уйло робить 200-300 ударних безпілотників за добу
у него через місяць буде10000 бпла!!!! в запасі
наразі, ми не можемо відбити 200-300
а + ракети???
*****, через місяць, може зробити тиждень суцільного аду!!!!
Насправді, будь-який глобальний мирний процес починається з банального припинення вогню. Тому все логічно наразі.
це я за його людей
а булоб логічно якби нам сказали про гарантії довготривалого миру а краще щей гарантії надання врази більшої кількості зброї в разі відновлення ****** бойових дій.
от це булоб логічно.
а ми досі не знаємо нікуууя про умови миру і про те, що їм наобіцяв чи вже підписали
наші"""посланці""" на чолі зєрмаком.
ти віриш сину фсбешника??? я ні!!!
Або капітуляцію жертви агресії - припинення спротиву окупантам?
А "на міжнародному рівні" - те про те, що міжнародні договори про кордони держав вже не дійсні: бо так "Волц" (або хоч-який гітлер, путін, трамп…) командує світом?