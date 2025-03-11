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Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
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США просуватимуть пропозицію про припинення вогню в Україні на міжнародному рівні, - Волц

Радник з національної безпеки Майк Волц

Радник з національної безпеки Майк Волц заявив, що США продовжуватимуть просувати пропозицію щодо припинення вогню не тільки Росії, а й на міжнародному рівні. 

Про це він сказав у розмові журналістам після перемовин у Джидді, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, держсекретар США Марко Рубіо має представити цю пропозицію на саміті країн G7, а президент США Дональд Трамп представить її генсекретарю НАТО Марку Рютте вже 13 березня. 

"Президент Трамп розпочав ці дипломатичні зусилля в Овальному кабінеті, спілкуючись з обома лідерами — президентом Путіним і президентом Зеленським. Тепер, коли човникова дипломатія триває, у нас є делегація щодо наступних кроків з російської сторони й в нас є делегація щодо наступних кроків з української сторони. Я буду говорити з російським колегами найближчими днями", - наголосив Волц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волц про переговори у Джидді: "Просуваємось"

Крім того Рубіо сказав, що уряди України та США мають обговорити підписання угоди про рідкісноземельні метали. 

"Президент Трамп доручив відповідним членам наших урядів забезпечити остаточне оформлення, підписання угоди та ратифіковані цієї угоди", - додав Рубіо.

Читайте також: Україна готова сісти за стіл переговорів із РФ та зупинити вогонь, - Рубіо

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до повного припинення воню, якщо готові "рускіє", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Волц Майк (74) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+7
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11.03.2025 20:53
+6
Та да, переможенька...
Віддаємо кацапам все що ті хотіли, трампу 50% бюджету у "фонд міра" і на шашлики...
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11.03.2025 21:06
+3
Угода про що? Про припинення вогню на 30 днів з таким пафосом ця американська гнида всьому світу розказує? Так це 30 днів дали рашистам фори зібрать війська, підвести їх під самі наші окопи і наклепать ракет. За це Україна віддасть ресурси в тому числі кар'єри з видобутком урану і інфраструктуру? Чи хтось думає що Тампон виділить нам пару десяткиі мільярдів на зброю? А розвідувальні дані під час перемир'я нам нехрен не потрібні. А коли це перемир'я закінчиться Тампон все знову відключить і рашисти разом з корейцями стадами будуть запригувати в наші окопи
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11.03.2025 21:07
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Ну 30 днів, якраз щоб на великодень щось було продемонструвати
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11.03.2025 20:52 Відповісти
Ні, спочатку має пройти 9 днів, а потім 40...
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11.03.2025 20:57 Відповісти
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11.03.2025 20:53 Відповісти
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11.03.2025 21:09 Відповісти
Всё панове, ***** гайки, загнали ботексную крысу в угол.
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11.03.2025 20:58 Відповісти
Та да, переможенька...
Віддаємо кацапам все що ті хотіли, трампу 50% бюджету у "фонд міра" і на шашлики...
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11.03.2025 21:06 Відповісти
Закідаєм ***** пазітівнимі шапкамі
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11.03.2025 21:07 Відповісти
дов**б
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11.03.2025 21:23 Відповісти
Це сарказм?
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11.03.2025 21:53 Відповісти
Нет, это реализм.
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11.03.2025 22:09 Відповісти
А ратифікують угоди ратицями віслюка?
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11.03.2025 21:00 Відповісти
Без коментарів

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11.03.2025 21:01 Відповісти
*****-копать. Єрмак ще потужніший за зеленьського 💪💪💪💪
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Потужне просування вимог РФ із надзвичайною стурбованістю щодо рідкісноземельних металів України?
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11.03.2025 21:01 Відповісти
Міжнародний рівень? А може це має бути кацапський рівень! На нас кацапи напали , а не ''міжнарод''. Щось розмивати починають.
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11.03.2025 21:02 Відповісти
Спочатку треба зупинити вогонь і будь-яке просування кацапні. Потім обвалити нафту і можна знімати санкції. Це вже не врятує )
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11.03.2025 21:03 Відповісти
Тепер рашка висуне своі хотєлки
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11.03.2025 21:04 Відповісти
раніше був допис що вогонь має припинитися на 30 днів
уйло робить 200-300 ударних безпілотників за добу
у него через місяць буде10000 бпла!!!! в запасі
наразі, ми не можемо відбити 200-300
а + ракети???
*****, через місяць, може зробити тиждень суцільного аду!!!!
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11.03.2025 21:05 Відповісти
Але ж ми теж "потужні" у виробництві дронів, теж наробимо за 30 днів тисячі бпла і будемо лякати ними кацапів...
Насправді, будь-який глобальний мирний процес починається з банального припинення вогню. Тому все логічно наразі.
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11.03.2025 21:23 Відповісти
ми булиб ще потужнішими, аби найптужнішо-незламний фінансував наших виробників а не бігав за дешевими дронами в польщу чи туречину
це я за його людей
а булоб логічно якби нам сказали про гарантії довготривалого миру а краще щей гарантії надання врази більшої кількості зброї в разі відновлення ****** бойових дій.
от це булоб логічно.
а ми досі не знаємо нікуууя про умови миру і про те, що їм наобіцяв чи вже підписали
наші"""посланці""" на чолі зєрмаком.
ти віриш сину фсбешника??? я ні!!!
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11.03.2025 21:32 Відповісти
Забудь про дрони. Як тільки настане перемир'я всі забудуть і про дрони і про армію і про рашистів. Одні будуть рватися на виборах, інші класти асфальт, треті кричати що потрібно що відкрити дороги до тамженашихлюдей і тд. Те ж саме буде робити Європа. Якщо з Сосії знімуть санкції і розблокують заморожені активи з яких зараз Європа нам дає дпомогу то йух ти побачиш мільйон дронів чи іншу зброю
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11.03.2025 21:43 Відповісти
Пофіг, аби США зв'язало рашці руки від повторного нападу. А мілітарі-поліцейську державу я тут і не хочу бачити, аля другий Афган чи Курдистан якийсь.
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11.03.2025 22:33 Відповісти
Угода про що? Про припинення вогню на 30 днів з таким пафосом ця американська гнида всьому світу розказує? Так це 30 днів дали рашистам фори зібрать війська, підвести їх під самі наші окопи і наклепать ракет. За це Україна віддасть ресурси в тому числі кар'єри з видобутком урану і інфраструктуру? Чи хтось думає що Тампон виділить нам пару десяткиі мільярдів на зброю? А розвідувальні дані під час перемир'я нам нехрен не потрібні. А коли це перемир'я закінчиться Тампон все знову відключить і рашисти разом з корейцями стадами будуть запригувати в наші окопи
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11.03.2025 21:07 Відповісти
А якщо ще Тампон зніме з Сосії санкції і розблокує заморожені активи які Ху йло одразу ж виведе то це дасть змогу рашистам воювати ще мінімум 10 років. А що Україна отримає? А ніхуа
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11.03.2025 21:32 Відповісти
Мені подобається як дивані патріоти розганяють зраду, але як самим мобілізуватися до ЗСУ, то воювати повинні лише добровольці, якщо у американців є план і він спрацює, то що поганого в тому, що війна закінчиться?
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Хто тобі сказав що війна закінчиться? Такі ж як ти мені ще в 2014 а потім в 2015 році розказували що Мінськ 1 а потім Мінськ 2 це дорога до миру. А потім кажуть іди воюй? От такі зрадники які домовляються з ворогом і повинні йти воювати після того як їхній мир провалився
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11.03.2025 21:35 Відповісти
Людина, яка 3 роки в ЗСУ зрадник, а я зрозумів ти хочеш воювати, тільки чужою кров'ю.
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11.03.2025 21:53 Відповісти
Чи, ти вважаєш, якщо ми почали воювати в 2014, 2015 ти б не пішов воювати, і тебе мобілізація не зачепила.
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11.03.2025 21:55 Відповісти
Припинення вогню агресором - тим що окупував частину території жертви своєї агресії?
Або капітуляцію жертви агресії - припинення спротиву окупантам?
А "на міжнародному рівні" - те про те, що міжнародні договори про кордони держав вже не дійсні: бо так "Волц" (або хоч-який гітлер, путін, трамп…) командує світом?
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11.03.2025 21:19 Відповісти
 
 