Паліса підтвердив відновлення безпекової допомоги від США

Сполучені Штати Америки вже відновили безпекову допомогу Україні.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

"Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!", - написав він.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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