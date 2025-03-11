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Новини допомога Україні від США Допомога від Нідерландів Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Паліса підтвердив відновлення безпекової допомоги від США

Павло Паліса

Сполучені Штати Америки вже відновили безпекову допомогу Україні.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ.

"Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!", - написав він.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Також читайте: Нідерланди прискорюють військову підтримку України, - Брекельманс

Автор: 

допомога (8291) США (22497) Паліса Павло (22)


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Топ коментарі
+12
Подивимось . До трампа довіри рівно стільки ж як і до ***** - 0.0 .
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11.03.2025 22:51
+11
Хотелось бы поконкретнее, что такое " безпекова допомога".
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11.03.2025 22:49
+11
поконретніше ?
те, що Діду Байден дав.
і нехай Аллах береже його здоров'я !

.
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11.03.2025 23:02
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Хотелось бы поконкретнее, что такое " безпекова допомога".
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11.03.2025 22:49 Відповісти
поконретніше ?
те, що Діду Байден дав.
і нехай Аллах береже його здоров'я !

.
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Подивимось . До трампа довіри рівно стільки ж як і до ***** - 0.0 .
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11.03.2025 22:51 Відповісти
а Єрмаку ти довіряєш?
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11.03.2025 23:21 Відповісти
Уточніть в чому заключається безпекова допомога? В словах рижого недобитого Брехуна?
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11.03.2025 22:58 Відповісти
Єрмак домовлявся. ти щось маєш проти нього?
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11.03.2025 23:22 Відповісти
ну не тупіть, зброя знову з Жешува пішла і обмін розвідданними відновся, пакети Байдена доставляють далі
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11.03.2025 23:26 Відповісти
Тобто якісь залишки від допомоги Байдена які не встигли доїхати. Тої допомоги хватить ще на місяць-два. Але Тампон нічого нового абсолютно Україні не дав і навряд чи дасть.
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11.03.2025 23:34 Відповісти
це зелебот. ні один із зелеботів не відповідає ні на які питання про Єрмака. у них ще не оновлена методичка. завтра почнуть казати що не такий вже й поганий трамп.
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11.03.2025 23:42 Відповісти
коли там дєрька грохнуть агента фсб?
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11.03.2025 23:28 Відповісти
Чому люди, яким кацапи понівечили їхні прізвища, не відновлять їх у правильному українському звучання ? Цей чувак явно Палиця - яка Паліса ?! І таких є дуже багато.
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11.03.2025 23:36 Відповісти
Шо таке безпекова допомога, військова? В опе говорять як кацапи на якомось новоязі🤮
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12.03.2025 06:56 Відповісти
 
 