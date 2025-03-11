УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5018 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Відносини України та США Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
2 157 9

Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей – принципова позиція України, - Умєров

Умєров озвучив ключові результати зустрічі України та США в Джидді

Міністр оборони Рустем Умєров назвав ключові результати сьогоднішньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці  Facebook.

Міністр озвучив п’ять основних пунктів, які вдалося узгодити під час переговорів:

  1. Відновлення безпекової допомоги, включаючи розвіддані – критично важливий крок для обороноздатності України.
  2. Тимчасове припинення вогню на 30 днів. Важливо – лише за взаємною згодою з РФ. Це не про заморожений конфлікт, а про початок шляху до справедливого завершення війни.
  3. Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей – принципова позиція української сторони.
  4.  Роль Європи у переговорах – наші партнери мають бути присутні в процесі.
  5. Угода про мінеральні ресурси – позитивний сигнал про довгострокове партнерство України та США, гарантії безпеки й економічного розвитку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп сподівається, що РФ погодиться на припинення вогню, - ЗМІ

"Вдячний учасникам сьогоднішньої зустрічі за дуже продуктивну та результативну зустріч. Вдячний своєму американському колезі, міністру оборони США, за підтримку. Вдячний саудівським друзям та партнерам за гостинність", - резюмував Рустем Умєров.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

Дивіться також: Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

полон (1546) полонені (2251) Умєров Рустем (587)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не про заморожений конфлікт, а про початок шляху до справедливого завершення війни - ті хто це говорить РЕАЛЬНО в це вірить чи вважає всіх кретинами?
показати весь коментар
11.03.2025 22:55 Відповісти
абы поумничать? тут про веру ничего нет. тут про условия, выдвинутые нашей стороной и они приняты. к самим условиям возражения есть? если их действительно американцы приняли - это охренительный успех и пофиг кто там участвовал. думаю, для кацапов они неприемлемы, значит заартачатся и трампу придется ломать уже их. в любом случае, давление на Украину ослабнет. что в этом плохого, шо тут все изгаляются и на дерьмо исходят?
показати весь коментар
11.03.2025 23:53 Відповісти

*** клоун.
показати весь коментар
11.03.2025 22:56 Відповісти
звучить як відволікання уваги від найголовнішого пункту який про майбутніх українців а не про нинішніх.
показати весь коментар
11.03.2025 23:04 Відповісти
Ще раша не погодилася а ці пішли в танець з бубнами. Ще +100500 потужних відосиків зарядять, керівники всіх структур та рівнів. Головне встигнути доки росія не відмовилася офіційно.
показати весь коментар
11.03.2025 23:05 Відповісти
Просто цікаво - а Угода про мінеральні ресурси, яким кабаком до припинення війни?
показати весь коментар
11.03.2025 23:06 Відповісти
А ще кордони 1991 року та виплата репарацій. І ми обіцяєм більше не запускати безпілотники на московію.
показати весь коментар
11.03.2025 23:54 Відповісти
Цивілізований світ відмовляється від США, ЄС відмовляється від США, а Україна, яка прагне стати частиною ЄС (точніше ті, хто майже підписали капітуляцію у Стамбулі), дає згоду США на користування майном народу України. Скоріше зебобики купують недоторканність щодо розкрадання допомоги США.
показати весь коментар
12.03.2025 08:20 Відповісти
Про Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей, а також про присутність Європи в переговорах - не домовились.

Домовились лише про домовлятись в подальших переговорах.
показати весь коментар
12.03.2025 08:44 Відповісти
 
 