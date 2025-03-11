Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей – принципова позиція України, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров назвав ключові результати сьогоднішньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці Facebook.
Міністр озвучив п’ять основних пунктів, які вдалося узгодити під час переговорів:
- Відновлення безпекової допомоги, включаючи розвіддані – критично важливий крок для обороноздатності України.
- Тимчасове припинення вогню на 30 днів. Важливо – лише за взаємною згодою з РФ. Це не про заморожений конфлікт, а про початок шляху до справедливого завершення війни.
- Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей – принципова позиція української сторони.
- Роль Європи у переговорах – наші партнери мають бути присутні в процесі.
- Угода про мінеральні ресурси – позитивний сигнал про довгострокове партнерство України та США, гарантії безпеки й економічного розвитку.
"Вдячний учасникам сьогоднішньої зустрічі за дуже продуктивну та результативну зустріч. Вдячний своєму американському колезі, міністру оборони США, за підтримку. Вдячний саудівським друзям та партнерам за гостинність", - резюмував Рустем Умєров.
Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.
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