Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей – принципова позиція України, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров назвав ключові результати сьогоднішньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці Facebook.

Міністр озвучив п’ять основних пунктів, які вдалося узгодити під час переговорів:

Відновлення безпекової допомоги, включаючи розвіддані – критично важливий крок для обороноздатності України. Тимчасове припинення вогню на 30 днів. Важливо – лише за взаємною згодою з РФ. Це не про заморожений конфлікт, а про початок шляху до справедливого завершення війни. Звільнення полонених, цивільних осіб та повернення українських дітей – принципова позиція української сторони. Роль Європи у переговорах – наші партнери мають бути присутні в процесі. Угода про мінеральні ресурси – позитивний сигнал про довгострокове партнерство України та США, гарантії безпеки й економічного розвитку.

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"Вдячний учасникам сьогоднішньої зустрічі за дуже продуктивну та результативну зустріч. Вдячний своєму американському колезі, міністру оборони США, за підтримку. Вдячний саудівським друзям та партнерам за гостинність", - резюмував Рустем Умєров.

Нагадаємо, що на перемовинах у Джидді 11 березня Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню. Він може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття й одночасного виконання Російською Федерацією.

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