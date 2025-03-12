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Новини Атака безпілотників на Харків
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Росіяни атакували "шахедом" Харків, - мер (оновлено)

шахед

В ніч на 12 березня росіяни атакували Харків "шахедом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Ігоря Терехова.

"Маємо попередню інформацію про удар "Шахедом" по Шевченківському району міста. Деталі уточнюються", - написав він.

Згодом Терехов уточнив, що "Шахед" влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть.

Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих.

Нагадаємо ввечері 11 березня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Росія вже використовує проти України "Шахеди" зі Starlink та SIM-картами, - Ігнат

Автор: 

обстріл (28212) Харків (5562) Шахед (939) Харківська область (690) Харківський район (191) війна в Україні (3518)


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От що вже навіть мене, киянина, стало діставати так це ставлення держслужбовців до харківян. Це ж вже треш якийсь! Три роки ці "рятівники" і "захисники" тільки феєрично плачуться і майже нічого не роблять для захисту міста та містян! І це ж не якесь село на три хати! Це промисловий центр України. Там є заводи здатні виготовляти засоби захисту. Захистіть хоча б від шахедів!
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12.03.2025 04:56 Відповісти
 
 