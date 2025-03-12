Росіяни атакували "шахедом" Харків, - мер (оновлено)

В ніч на 12 березня росіяни атакували Харків "шахедом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал мера міста Ігоря Терехова.

"Маємо попередню інформацію про удар "Шахедом" по Шевченківському району міста. Деталі уточнюються", - написав він.

Згодом Терехов уточнив, що "Шахед" влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть.

Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих.

Нагадаємо ввечері 11 березня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

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