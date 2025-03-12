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Новини Порушення під час мобілізації
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Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за порушення під час мобілізації

військовий,мобілізація,квиток

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та членами військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"ЗА за основу - 273 голоси, включно з моїм", - зазначив Железняк.

Законопроєкт передбачає:

  • Кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби (нова ст. 337-1 Кримінального кодексу України).
  • Відповідальність військових посадових осіб за порушення порядку призову громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).
  • Розширення переліку суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК ("Незаконне збагачення"). Зокрема, це стосуватиметься голів, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо перепоховання полеглих захисників

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) мобілізація (3023) військово-лікарська комісія (204) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+27
А що, раніше не було кримінальної відповідальності за побиття та викрадення людей?
Я не знав...Багато втратив...
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12.03.2025 11:59
+12
"кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК)"

Тобто, рядовим тцкунам нічого не загрожує. Можуть спокійно продовжувати бити та знущатися з українців, бити їм машини, викурювати газом, прострілювати їм коліна і т.д.
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12.03.2025 12:04
+11
Хочу пояснити тут певним захисникам "безпрєделу " під виглядом мобілізації деякі речі.
Не факт, що вони зрозуміють ,але принаймні я спробую.

Припустимо - переможе підхід "ультрапатріотів " - В НАС ВІЙНА - ТОМУ ПЛЮВАТИ НА ЗАКОНИ - ПОТІМ БУДЕМО РОЗБИРАТИСЯ .
Війна рано чи пізно закінчиться .

Ветерани повернуться додому - скалічені , поранені , травмовані . І вони думають ,що їх там зустрінуть , як героїв, дадуть пільги ,пенсії ,державне лікування і хорошу роботу.

Але проблема в тому - що той апарат СИЛОВИКІв-чиновників ,яких ви підтримували - вже звикне дивится на простих смертних ,на сміття . Плювати на їні потреби,брехати та обманювати .

І коли ветерани зіткнуться з тим ,що ЧИновник буде не виплачувати їм нормальні пенсії та зарплати , ставитися до них як до непотребу, не давати їм землю і лікування - лише за хабар - що тоді він подумає ? За що я воював

Чому чиновник який звик порушувати закон і класти хєр на просту людину зміниться по відношенню до ветерана ? Він і не зміниться .

ТОМУ ТОЛЕРУЮЧИ БЕЗПРЄДЄЛ СЬОГОДНІ З БОКУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ - ВИ БУДЕТЕ ЦИМ САМИМ ЧИНОВНИКОМ ПОСЛАНІ НАХЄР ЗАВТРА . а все тому ,що ви самі підтримали їхню злочинну діяльність .
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12.03.2025 12:10
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В село привезли померлого військового, воював з 22 року, поховали як собаку - без священника, бо *** написали, що самогубство.... Що далі??? Здихати за це лайно?????
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13.03.2025 08:16 Відповісти
Як там курська область?????
Чи штабна криса????
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14.03.2025 13:27 Відповісти
Як там курська область?????
Чи штабна криса????
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13.03.2025 08:18 Відповісти
Тобто бандформування на бусіках вже криміналізують законно?
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12.03.2025 12:44 Відповісти
Кацап...я понимаю что ты ******* но вот такой тупой трэш вкидывать....Что вам там объясняют на утренних планерках? Вот такую херню вбрасывать? Да вы там все реально дегенераты.
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12.03.2025 12:53 Відповісти
Сифілітик кацапський, ти вже задовбав! Тобі ПриватБанк гроші завинив? Попроси іншу методичку! 😁
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12.03.2025 13:09 Відповісти
Не прошло и три года.Красавцы.
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12.03.2025 13:06 Відповісти
Шо, блін? А Кримінальний Кодекс типу на них до цього не розповсюджувався? Вони там що, геть подуріли?
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12.03.2025 13:18 Відповісти
конституція на паузі, напевно і кку теж - нууу для простих людей...
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12.03.2025 13:41 Відповісти
"рішення" яке не налазить на голову - тепер ухилянтам можна ВСЕ! сподіваюся в ЗСУ "оцінять" гідно "творчість" законотворців!
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12.03.2025 13:19 Відповісти
Чому можна все? Якщо працівники ТЦК діятимуть суто за законом (приміром, як це було під час мобілізації 2014-16 років), якщо не намагатимуться мобілізувати заброньованих чи визнаних непридатними 20 років тому, а ВЛК не проводитимуть за півгодини (бо там за наказом 402 потрібно ж і аналізи взяти, і флюорографію, ще купа всього має бути зроблена), то нічого їм не загрожуватиме...
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12.03.2025 16:49 Відповісти
зараз тцкашні гниди боти вазеліна просто почнуть спалахувати у коментарях
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12.03.2025 13:25 Відповісти
Пряма персональна відповідальність за мобілізацію і форми її проведення, згідно Коституції, на президенті держава. Персонально на Зеленському В.О.. На ньому і його підручних, всіляких рєзнікових чи умєрових. Саме вони визначають той порядок, з яким то ТЦК працює. То ж не саміу ТЦКовці так собі віирішили, то їм так наказують і заоохочують.
Прийде ще трохи часу, воєнний стан буде відмінено, хлопці повернусться з траншей, а тоді й вибухне питання: а чому, а як, а по якому праву. А тут бац, а закончик готовий, цапи-відбувайли призначені, винні знайдені... Пацани вже готують собі алібі.
Ну а зеленські знову ні причому, тихонько собі до лісу, чи в якісь теплі краї.
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12.03.2025 13:26 Відповісти
Цей закон не спасе ТЦкашників, поліцаїв, та коновалів ВЛК від народної помсти.
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12.03.2025 13:35 Відповісти
алЄкси, мУни, ви де ?
щось не чути ботяр- тцкунів
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12.03.2025 13:56 Відповісти
Вовремя клоуны
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12.03.2025 14:05 Відповісти
Нащо так поспішати? По волі, курва..
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12.03.2025 14:07 Відповісти
передвиборча кампанія зьо-нєдоноска: опа зьормаків продасть і сдасть будь-яке бидло, що рвало жопу за неї; таковая c'est la vie.
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12.03.2025 14:29 Відповісти
Насамперед мають мобілізуватися ті, хто давав військову присягу- військові та силовики, які мали і мають непогані зарплати та пенсії за рахунок народу, як потенційні захисники країни. У другу чергу мають мобілізуватись чиновники, які теж стоять під Законом. Саме так мають бути згідно із Законом. Але влада творить беззаконня.
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13.03.2025 11:05 Відповісти
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