Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за порушення під час мобілізації
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та членами військово-лікарських комісій (ВЛК).
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"ЗА за основу - 273 голоси, включно з моїм", - зазначив Железняк.
Законопроєкт передбачає:
- Кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби (нова ст. 337-1 Кримінального кодексу України).
- Відповідальність військових посадових осіб за порушення порядку призову громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).
- Розширення переліку суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК ("Незаконне збагачення"). Зокрема, це стосуватиметься голів, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.
Топ коментарі
+27 Вася Быколог
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+12 Комік Прикольний
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+11 Олександр САТ РАМ #601301
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Чи штабна криса????
Чи штабна криса????
Прийде ще трохи часу, воєнний стан буде відмінено, хлопці повернусться з траншей, а тоді й вибухне питання: а чому, а як, а по якому праву. А тут бац, а закончик готовий, цапи-відбувайли призначені, винні знайдені... Пацани вже готують собі алібі.
Ну а зеленські знову ні причому, тихонько собі до лісу, чи в якісь теплі краї.
щось не чути ботяр- тцкунів