Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність працівників ТЦК та ВЛК за порушення під час мобілізації

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та членами військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"ЗА за основу - 273 голоси, включно з моїм", - зазначив Железняк.

Законопроєкт передбачає:

Кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби (нова ст. 337-1 Кримінального кодексу України).

за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби (нова ст. 337-1 Кримінального кодексу України). Відповідальність військових посадових осіб за порушення порядку призову громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).

за порушення порядку призову громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК). Розширення переліку суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК ("Незаконне збагачення"). Зокрема, це стосуватиметься голів, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

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