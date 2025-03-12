Американські стартапи об’єднуються з українськими виробниками БПЛА для вдосконалення дронів для армії США, - WSJ

Американські стартапи, що розробляють безпілотні технології для Пентагону, об'єднали зусилля з українськими виробниками БПЛА для створення більш ефективних та перевірених у бойових умовах дронів для армії США.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Партнерство стало відповіддю на розчарування американських безпілотних технологій на полі бою, де вони не змогли продемонструвати очікувану ефективність.

За даними The Wall Street Journal, хоча американські стартапи витратили мільярди доларів на розробку малих безпілотників для Пентагону, більшість компаній не змогли виготовити ефективні та економічні апарати. Це призвело до того, що українські виробники, які успішно освоїли серійне виробництво БПЛА, стали привабливими партнерами.

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Україна, попри обмежені ресурси, здобула досвід у розробці безпілотників, які не тільки ефективно працюють у реальних бойових умовах, але й можуть функціонувати за умов радіоелектронних перешкод. У результаті українські безпілотники стали популярними на міжнародному ринку, зокрема серед американських компаній, які працюють із Міністерством оборони США.

Як зазначається, серед важливих угод, укладених між українськими та американськими компаніями, - партнерство південнокаліфорнійського стартапу CX2 з українськими виробниками. CX2 інтегрує своє програмне забезпечення та давачі на українські безпілотники, що вже схвалено одним із підрозділів Збройних сил США.

"Жодна американська компанія не може конкурувати з Україною. Ви знаєте, що їхні штуки працюють. У них є справжнісінька лабораторія з високими ставками, покликана перевірити всі ці штуки на міцність", - заявив співзасновник CX2 Натан Мінц.

Видання пише, що американський Пентагон також активно підтримує таке співробітництво. Інтерес до українських безпілотників з боку Міністерства оборони США підкреслює проблеми, з якими стикаються американські стартапи в галузі БПЛА. Замість того, щоб сподіватися на високі технології, американські компанії часто зустрічаються з труднощами у виробництві та тестуванні дронів, що виявляється неефективним у реальних бойових умовах.

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Згідно з оцінками Міноборони США, американські стартапи здатні виробляти до 100 тисяч дронів на рік, але навіть цей обсяг не гарантує необхідної ефективності. У той час, як Україна в 2023 році виготовила понад два мільйони дронів, багато з яких використовувалися для ударних місій на території Росії.

Представники Міноборони США наголошують, що ця співпраця може значно покращити стратегічні можливості Пентагону у розвитку автономних систем і технологій для майбутніх військових конфліктів.

Одне з таких спільних підприємств - Blue Arrow, створене у партнерстві між стартапом KEF Robotics із Піттсбурга та українською компанією Sensorama Lab. Вони розробляють програмне забезпечення та сенсорні системи для дронів, які дозволяють безпілотникам працювати в перевантаженому повітряному просторі та зберігати високу ефективність у бойових умовах. Цей проєкт вже отримав фінансування від європейських військових та венчурних капіталістів США.

Повідомляється, Blue Arrow також активно випробовує свої технології на передовій в Україні, працюючи з елітними українськими підрозділами. Прогнозується, що успішні тести в Україні можуть відкрити можливості для отримання контрактів на виробництво дронів для Пентагону та інших західних країн.

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