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Новини Вибух в Івано-Франківську
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Теракт в Івано-Франківську влаштувала РФ, завербувавши двох неповнолітніх, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія здійснила теракт 11 березня 2025 року в центрі Івано-Франківська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких рф завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ
Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готував теракт біля "Алеї Слави Героям": затримано 16-річного агента РФ, який хотів підірвати вибухівку в центрі Житомира, - СБУ. ФОТОрепортаж

Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

Росіяни пообіцяли їм грошей. За інструкцією російського куратора ті виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

"Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі", - зазначили в СБУ.

Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ
Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ
Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ
Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ
Вибухи в Івано-Франківську влаштували спецслужби РФ

Читайте також: Готував теракт на Одещині: СБУ затримала 20-річного наркозалежного. ФОТО

Наразі підготовлено повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

Вибухи в Івано-Франківську

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній.

Читайте: РФ готувала теракт біля будівлі Нацполіції у Миколаєві: затримано 19-річну зрадницю, яка мала закласти вибухівку, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Івано-Франківськ (516) СБУ (12772) теракт (1010) Івано-Франківська область (945) Івано-Франківський район (8)


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Топ коментарі
+44
Влада і країна тут ні до чого.
Ці двоє знали, на що йшли. Туди й дорога.
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12.03.2025 16:33
+43
Один загинув, іншому відірвало руки. Достойний кінець.
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12.03.2025 16:29
+37
Таке мале, а вже таке кінчене
за шо нам війна... бо люди такі
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12.03.2025 16:26
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Нещодавно затримали такого гастролера на вокзалі Львова, а також в Житомирі... Почерк той самий термос, вокзал...

https://m.censor.net/ua/photonews/3538855/zatrymano-prorosiyiskyh-agentiv-yaki-gotuvaly-terakty-u-kilkoh-regionah-********
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12.03.2025 17:08 Відповісти
в Миколаєві нещодавно кацапи дівчину терористку підірвали
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12.03.2025 17:09 Відповісти
приїхало донбасяцьке бидло
їм дали можливість навчатись і жити
а воно відчуло себе героєм за родіну
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12.03.2025 17:14 Відповісти
Може й так, а може й місцеві малолітні дауни! В кожній області є герої-патріоти і ждуни- зрадники!
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12.03.2025 17:24 Відповісти
франківці пишуть
що то переселенці
і слід почати перевіряти всіх зі сходу
хто там переселяється
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12.03.2025 17:37 Відповісти
місцеві, що хочеш напишуть, всі хочеться відмежуватись від тих д...бів.
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12.03.2025 21:59 Відповісти
Тут пишуть що місцеві. В телеграмі Галка також. Але ви реальність ніяк не хочете сприймати. В місцевих відсоток бидла дуже високий. Деякі райони міста винлядають як мій Токмак в 90-х настільки тут все засрано і зассано.
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12.03.2025 18:00 Відповісти
"Ви впевнені в тому, що ТУТ вони з Франківська а не з мухосранська?" ну перевірте є відео речника СБУ. Чи щоб ви впевнелись що вони саме місцеві, вам треба копії їх паспортів показати?)
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13.03.2025 11:58 Відповісти
Брехло фсбешне! Ти поняття зеленого не маєш ні про місто, ні про його мешканців. Франківськ- ******* європейське місто, й є у трійці лідерів з розвитку.
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13.03.2025 06:39 Відповісти
Я наразі тут живу. І бачу як місцеві купили каву в кіоску, йдуть по вулиці та той стакан в полісаднік викинули і пішли собі далі. Розвиток міста звичайно є, місто розвивається, це видно. Але люди свині, вибачте. Біля власних хат страч і ім це нормально.
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13.03.2025 09:40 Відповісти
Нісенітниці не розповідай.
Й так, де саме мешкаєш, яка вулиця, мікрорайон?
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13.03.2025 12:23 Відповісти
Довженка. Пройдіться від ТЦК до ЖК "Козацький", "Патріот" і на власні очі подивіться що там робиться.
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13.03.2025 13:40 Відповісти
Там гаражні кооперативи, сто, ринок автозапчастин, промзона, сам ЖК ще на етапі будівництва, відповідно ще не впорядкована територія. Раджу вам не вишукувати лайно у кожній шпаринці. Не подобається Франківськ - дорога скатертиною в Токмак.
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13.03.2025 14:33 Відповісти
Не путайте з вул. Дорошенка. Та локація що я назвала ніяка не промзона, це як раз новий район з новобудовами. "Раджу вам не вишукувати лайно у кожній шпаринці" та на жаль його не треба шукати воно всюди! З підїзда виходиш і ти вже в цій "шпаринці" . "Не подобається Франківськ - дорога скатертиною в Токмак." От же Дякую!!! швиденько ви це написали, це так "неочікувано" і так по-місевому! душевно! тепер я точно не сумніваюсь що ви місцевий)). Взагалі Франкіськ в цілому файне місто, озеро, річка, парк. ******* тварин, стерелізують, підгодовують. але дуже, дуже багато сміття, неохайно.
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13.03.2025 15:16 Відповісти
Ще раз наголошую: не подобається - нафіг!
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13.03.2025 16:54 Відповісти
Ага...тут навіть самі засрані і засцяні райони виглядають в рази краще ніж твій токмак....були бачили...нема з чим рівняти
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13.03.2025 09:20 Відповісти
Ну то порівняй ще раз. Там біля кожної хати охайно і квіти а тут замість квітів гори мусора.
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13.03.2025 09:42 Відповісти
Це ольгінскій троль, який розповідає казочки. На щастя, тут багато людей з Франківська, й дешева москальська брехня не пройде.
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13.03.2025 12:26 Відповісти
Я розумію що вас ДУЖЕ сильно тригерить факт що то міцеві діточки зробили, а не "понаїхавші" як ви того хотіли, верніш очікували. Та це не повод називати мене "трольом" чи "фсбшним брехлом". До речі, можемо зустрітися, я вам покажу ваші свалки, і іньші "приємності" тільки боюся вам буде как місцевому дуже незручно.
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13.03.2025 13:50 Відповісти
Діточки мене не хвилюють - вони приблизно всюди по країні однакові. Хвилюють нісенітниці, які ти розповідаєш про ******* європейське місто.
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13.03.2025 14:36 Відповісти
відверта алогічна маячня..
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12.03.2025 17:30 Відповісти
І це Івано-Франківськ, Бандерівський край.
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12.03.2025 17:42 Відповісти
Пусть подыхают, а вот оставшихся в живых, только к пожизненному лишению свободы, с полной конфискацией имущества, если есть родители, то садить нужно и родителей.
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12.03.2025 17:54 Відповісти
Цікаво як там їх батьки. На похоронах щось скажуть чи закопають по тихому.
Я особисто відчуваю якийсь іспанський стид за це. Гріш ціна цій свій патріотичній патетиці, що лиється з гімномарафонів.
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12.03.2025 17:56 Відповісти
Черговий дивний теракт, котрий може налякати хіба що потенційних виконавців наступних терактів. Не думаю, що ордена за такі теракти отримують десь у рф.
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12.03.2025 17:59 Відповісти
Вы не правы. Посмотрите сколько сожгли автомобилей военных по всей стране. Это реальная диверсия и вред.
Предположу, что в случае с взрывными устройствами, механизм удаленной вербовки через интернет точно такой же. Просто задание более сложное.
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12.03.2025 18:35 Відповісти
Насправді немає нічого складного в тому, щоб задурити через інтернет голову неповнолітньому, у цьому віці ще відсутнє критичне мислення. Мова не про механізм вербовки, а про сенс здійснення подібного теракту.
Посеред вулиці біля вокзалу дистанційно підірвали виконавця разом з кількома випадковими перехожими, щоби що?
Налякати суспільство? Так про цей випадок у ********* інформаційному потоці суспільство забуде вже завтра.
Його замапятають лише зацікавлені особи, тобто потенційні виконавці, котрі, при спробі вербовки, памятаючи про попередні випадки, будуть знати, що грошей там не світить, і скоріш за все пошлють подалі вербувальника. Можливо, сенс саме в цьому?
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12.03.2025 18:52 Відповісти
1. ну вы же не знаете куда они несли это устройство.
2. Цель террора простая - посеять хаос и страх среди населения. Ну или диверсии против конкретных обьектов, например ТЦК, вокзал и т.д.
2. Первые поджоги авто тоже казались единичными. Недавно видел статистику: по всей стране сожгли более 200 авто ЗСУ по состоянию на 2024
https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/231121-v-ukraine-podozhgli-uzhe-200-avtomobiley-*******-50-iz-nih-zhgli-deti

И не забывайте что за этими поджогами стоят уже завербованные конкретные исполнители...
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12.03.2025 19:00 Відповісти
т.е, тех кто пожигал авто и их не словимли, рашисты теперь могут шантажировать и заставлять делать более серьезные и сложные диверсии....
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12.03.2025 19:04 Відповісти
Мова йде про неповнолітніх підлітків, котрі ще можливо навіть доступу до вагіни коханої дівчини не мають, не те що на якісь режимні обєкти, де можна вчинити диверсію.
200 авто - це взагалі ні про що, для порівняння у 24му році сталась 25 781 аварія з потерпілими, 3 202 людини загинули, 32 023 особи травмовано без усіляких спецслужб.
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12.03.2025 20:12 Відповісти
Я навіть не збирався з вами сперечатись, я лише наводив аргументи у відповідь на ваші повідомлення, думаючи що вам це цікаво. Але з останнього вашого повідомлення розумію, що це не має сенсу, оскільки ви не маєте навіть поверхневого уявлення про предмет діалогу від слова взагалі, тому це моє останнє повідомлення вам, не перемайтесь. Краще на дозвіллі поцікавтесь літературою про роботу спецслужб, доступною у відкритих джерелах, взнаєте багато нового.
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12.03.2025 20:42 Відповісти
ви не в ту сторону дамаєте. Підпал авто то дійсно фігня, але після підпалу у ФСБ є агент здатний на більше, а головне - на нього є компромат яким можна погрожувати.
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13.03.2025 05:42 Відповісти
Це хрестики на дорогах часів початку війни. Навіть якщо якийсь наркоман спалить аж десяток авто, і у вас на нього буде залізний компромат, його цінність, як агента, нульова. Він не має ні доступу до важливої інформації, ні можливостей зайти на важливий обєкт. Ваші погрози йому до сраки, втрачати йому нічого, йому б на дозу грошей знайти. Максимум, на який здатні такі "агенти" - відволікти на деякий час якусь частину ресурсів ворожої спецслужби від роботи по виявленню справжніх агентів.
На страх вербують тих, кому є що втрачати, і хто має цінність, наприклад народного детутата, котрий колись тихцем отримав російський паспорт, і має невеликий бізнес в рф, невідомий широкому загалу, чи зама голови якоїсь спецслужби, котрий ще у 2007му році передав за невелику суму кілька по суті не важливих папірців бувшому однокласнику по московській школі кдб. Якось так.
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13.03.2025 07:54 Відповісти
Треба їх на фронт, як в руському фільмі "Сволачі"
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12.03.2025 18:09 Відповісти
у рашистов более 10 лет назад были создан целый род войск, состоящий из военных психологов . Их задача: проведение пропаганды, ИПСО, вербовка в т.ч. и с помощью интернета и т.д.... Так что не удивляйтесь, что рашистам удается вербовать украинских подростков через интернет с целью поджигания автомобилей а теперь и для проведения террактов и диверсий....
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12.03.2025 18:10 Відповісти
Християни, з Білого дому, глибоко стривожені, але, виключно за ******, а не за Укранців!!
Ось і уся християнська правда, від отих набожних, з Білого дому!
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12.03.2025 18:45 Відповісти
тєлєграм-інвалідність передається спадково, через певне виховання батьками.
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12.03.2025 18:54 Відповісти
У кого есть данные про детей олигархов росии?
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12.03.2025 19:06 Відповісти
Хто про що. Та вони ж нелюді ! Вбивці ! Вони планували вбивати людей. Своїх земляків ! Як їх земля носила ! Які батьки їх виховували !
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12.03.2025 19:10 Відповісти
а скольк рф завербувала сбушников ? а ?
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12.03.2025 19:57 Відповісти
довбойоби - резумував преЗЄдент.
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12.03.2025 20:02 Відповісти
Якось, ну дуже давно ще при Кучмі (тоді ще по землі ходили динозаври), я випадково по справах був в одній будівельній компанії. Вона називалася Київміськбуд (якщо не помиляюся).
Так у них на весь поверх було розміщенно фотографії. Фотографії тих хто не дбав про техніку безпеки. І саме ті фото які роблять вже після несчасних випадків, але до того як тіло забрали в морг. Ну там кого плитою придавило, хтось впав, а когось просто бульдозер переїхав. Це для мене дало ефект-я після просто не заходжу на будмайданчик. І ці фото були на весь поверх і всюди.
Ну так от- а чому б в школах не вішати поряд з фотками відмінників фото і наслідки звичайних підлітків які або бавилися з вибухівкою, або повелися на гроші. І авжеж опис скільки і кому відірвало і як їм довго сидіти без рук і ніг в тюрячці.
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12.03.2025 20:12 Відповісти
такі малі, а вже кончені покидьки.
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12.03.2025 20:41 Відповісти
На таке могли згодитися придурки, для яких війни не існує. Тут вже питання до батьків дебілів.
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12.03.2025 20:56 Відповісти
Батьків притягнути до відповідальності за неналежне виховання бичків.
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12.03.2025 22:10 Відповісти
.

а ЗЄлю притягнути до відповідальності за відмову блокування телеграму та тик-току

.
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12.03.2025 22:22 Відповісти
яких рф завербувала через телеграм-канали

невже цей телеграм цінніший за безпеку всієї Держави і житття її громадян ?
.
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12.03.2025 22:19 Відповісти
Два школопідари ! ну як заробили грошей?
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12.03.2025 22:24 Відповісти
Нажаль,в Станіславові завжди був прошарок гопників,наркоманів та неблагополучних дітей(А де його нема((На таких фсб й полює(Таких,доречі,й не шкода,а шкода батьків((
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13.03.2025 06:46 Відповісти
А чому батьків шкода ? Яблуко від яблуні недалеко падає.
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13.03.2025 08:15 Відповісти
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