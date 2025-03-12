Теракт в Івано-Франківську влаштувала РФ, завербувавши двох неповнолітніх, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Росія здійснила теракт 11 березня 2025 року в центрі Івано-Франківська.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ввечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.
Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких рф завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями", - йдеться в повідомленні.
Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.
Росіяни пообіцяли їм грошей. За інструкцією російського куратора ті виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.
Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.
"Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.
Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі", - зазначили в СБУ.
Наразі підготовлено повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).
Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.
Вибухи в Івано-Франківську
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній.
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https://m.censor.net/ua/photonews/3538855/zatrymano-prorosiyiskyh-agentiv-yaki-gotuvaly-terakty-u-kilkoh-regionah-********
їм дали можливість навчатись і жити
а воно відчуло себе героєм за родіну
що то переселенці
і слід почати перевіряти всіх зі сходу
хто там переселяється
Й так, де саме мешкаєш, яка вулиця, мікрорайон?
Я особисто відчуваю якийсь іспанський стид за це. Гріш ціна цій свій патріотичній патетиці, що лиється з гімномарафонів.
Предположу, что в случае с взрывными устройствами, механизм удаленной вербовки через интернет точно такой же. Просто задание более сложное.
Посеред вулиці біля вокзалу дистанційно підірвали виконавця разом з кількома випадковими перехожими, щоби що?
Налякати суспільство? Так про цей випадок у ********* інформаційному потоці суспільство забуде вже завтра.
Його замапятають лише зацікавлені особи, тобто потенційні виконавці, котрі, при спробі вербовки, памятаючи про попередні випадки, будуть знати, що грошей там не світить, і скоріш за все пошлють подалі вербувальника. Можливо, сенс саме в цьому?
2. Цель террора простая - посеять хаос и страх среди населения. Ну или диверсии против конкретных обьектов, например ТЦК, вокзал и т.д.
2. Первые поджоги авто тоже казались единичными. Недавно видел статистику: по всей стране сожгли более 200 авто ЗСУ по состоянию на 2024
https://hromadske.ua/ru/obshchestvo/231121-v-ukraine-podozhgli-uzhe-200-avtomobiley-*******-50-iz-nih-zhgli-deti
И не забывайте что за этими поджогами стоят уже завербованные конкретные исполнители...
200 авто - це взагалі ні про що, для порівняння у 24му році сталась 25 781 аварія з потерпілими, 3 202 людини загинули, 32 023 особи травмовано без усіляких спецслужб.
На страх вербують тих, кому є що втрачати, і хто має цінність, наприклад народного детутата, котрий колись тихцем отримав російський паспорт, і має невеликий бізнес в рф, невідомий широкому загалу, чи зама голови якоїсь спецслужби, котрий ще у 2007му році передав за невелику суму кілька по суті не важливих папірців бувшому однокласнику по московській школі кдб. Якось так.
Ось і уся християнська правда, від отих набожних, з Білого дому!
Так у них на весь поверх було розміщенно фотографії. Фотографії тих хто не дбав про техніку безпеки. І саме ті фото які роблять вже після несчасних випадків, але до того як тіло забрали в морг. Ну там кого плитою придавило, хтось впав, а когось просто бульдозер переїхав. Це для мене дало ефект-я після просто не заходжу на будмайданчик. І ці фото були на весь поверх і всюди.
Ну так от- а чому б в школах не вішати поряд з фотками відмінників фото і наслідки звичайних підлітків які або бавилися з вибухівкою, або повелися на гроші. І авжеж опис скільки і кому відірвало і як їм довго сидіти без рук і ніг в тюрячці.
а ЗЄлю притягнути до відповідальності за відмову блокування телеграму та тик-току
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невже цей телеграм цінніший за безпеку всієї Держави і житття її громадян ?
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