Теракт в Івано-Франківську влаштувала РФ, завербувавши двох неповнолітніх, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія здійснила теракт 11 березня 2025 року в центрі Івано-Франківська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ввечері того дня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких рф завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями", - йдеться в повідомленні.





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Неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

Росіяни пообіцяли їм грошей. За інструкцією російського куратора ті виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок. Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

"Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті. Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі", - зазначили в СБУ.











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Наразі підготовлено повідомлення про підозру 15-річному фігуранту за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

Вибухи в Івано-Франківську

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вибухи пролунали в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу: загинув неповнолітній.

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