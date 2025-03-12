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Білий дім підтвердив, що Віткофф цього тижня поїде до РФ
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що цього тижня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Москву.
Про це повідомляють AFP та журналіст CNN Барак Ревід у дописі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Прессекретарка Білого дому Левітт підтвердила, що посол Віткофф відвідає Москву цього тижня. Вона підкреслила, що США закликають Росію погодитися на пропозицію про припинення вогню", - повідомив журналіст.
Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Топ коментарі
+4 AbOriginal_UA
показати весь коментар12.03.2025 21:32
+3 Ron Ma #421356
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+1 Andrew Moon
показати весь коментар12.03.2025 21:34
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