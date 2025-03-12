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Новини переговори США та Росії
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Білий дім підтвердив, що Віткофф цього тижня поїде до РФ

Віткофф поїде до Москви

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що цього тижня спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Москву.

Про це повідомляють AFP та журналіст CNN Барак Ревід у дописі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Прессекретарка Білого дому Левітт підтвердила, що посол Віткофф відвідає Москву цього тижня. Вона підкреслила, що США закликають Росію погодитися на пропозицію про припинення вогню", - повідомив журналіст.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також: Віткофф стане основним каналом зв’язку США з РФ, - Axios

Автор: 

росія (64923) США (22497) Віткофф Стів (58)


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Топ коментарі
+4
Добре що попередили кацапів!
Вони почали готувати баню, заказали циганів, відбирають кращих повій...
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12.03.2025 21:32
+3
стьопа вітьков не за Україну
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12.03.2025 21:52
+1
Нащо повій х/з. Вряд чи там є кращі ніж віткофф...
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12.03.2025 21:34
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Добре що попередили кацапів!
Вони почали готувати баню, заказали циганів, відбирають кращих повій...
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12.03.2025 21:32 Відповісти
Нащо повій х/з. Вряд чи там є кращі ніж віткофф...
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12.03.2025 21:34 Відповісти
Головне щоб ФСБ працювало. Бо агент Краснов такий непербачуваний
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12.03.2025 21:49 Відповісти
Сподіваюся не буде як Такер знімати сюжети в московських магазинах про санкції
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12.03.2025 21:33 Відповісти
А поки що нову карту світу малюють чи її візьмуть у ху#ла готовою?
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12.03.2025 21:48 Відповісти
стьопа вітьков не за Україну
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12.03.2025 21:52 Відповісти
White House Press Secretary Leavitt confirmed that Trump's envoy Steve Witkoff will travel to Moscow later this week. She stressed the U.S. urges Russia to agree to the ceasefire proposal
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12.03.2025 22:00 Відповісти
So, good luck, Steve!
Try to do your best!
You need to nail it
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12.03.2025 22:01 Відповісти
Старий жулік явно не поспішає до московських друзів. Мав би вже бути там.
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12.03.2025 22:33 Відповісти
Американці вірят у успіх, Європейці не дуже вже вірят кремлівським щурам, але сподіваються на краще!
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12.03.2025 22:43 Відповісти
Посмоктувати у х.у.й.л.л.а
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13.03.2025 01:23 Відповісти
 
 