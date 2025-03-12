Поки рано говорити про реакцію на можливе порушення перемир’я з боку РФ, - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що поки рано говорити про потенційні наслідки для РФ в разі порушення запропонованого США 30-денного перемир'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Левітт сказала, що гарантії непорушення Росією запропонованого режиму "припинення вогню" – це "велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього".

"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки", - зазначила речниця.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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