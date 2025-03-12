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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
5 579 37

Поки рано говорити про реакцію на можливе порушення перемир’я з боку РФ, - Білий дім

Керолайн Левітт

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що поки рано говорити про потенційні наслідки для РФ в разі порушення запропонованого США 30-денного перемир'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Левітт сказала, що гарантії непорушення Росією запропонованого режиму "припинення вогню" – це "велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього".

"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки", - зазначила речниця.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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Автор: 

США (22497) війна в Україні (3518) припинення вогню (109) Левітт Керолайн (11)


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Топ коментарі
+13
українці погодилися на мирний план...
А можна якісь подробиці того плану на який ми "погодились"?
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13.03.2025 00:00
+12
А шо там потужні плани перемоги?

Всі ж вже забули скільки нікчемного спаму ЗЄ напродукував за 2023-2024 роки.
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13.03.2025 00:01
+6
У тому то і фокус, ригозелені на отріз відмовляються оприлюднювати ці домовленості.
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13.03.2025 00:02
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А что там за мирный план ?
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12.03.2025 23:56 Відповісти
А шо там потужні плани перемоги?

Всі ж вже забули скільки нікчемного спаму ЗЄ напродукував за 2023-2024 роки.
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13.03.2025 00:01 Відповісти
В 25 новый план) перемирие и гарантии, ждём плана в 26 году
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13.03.2025 00:07 Відповісти
«Плине кача» заспівали чехи на мітингу підтримки України!-ютуб
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13.03.2025 00:20 Відповісти
до постачяти зброї на какацапію - один степ,,,
****** в хаті...
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13.03.2025 00:00 Відповісти
українці погодилися на мирний план...
А можна якісь подробиці того плану на який ми "погодились"?
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13.03.2025 00:00 Відповісти
У тому то і фокус, ригозелені на отріз відмовляються оприлюднювати ці домовленості.
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13.03.2025 00:02 Відповісти
президент погодился,
а не украина.
с него и спрос
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13.03.2025 06:01 Відповісти
президент согласился постачать в америку добривно палево на 350 мильярдов евробаксов
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13.03.2025 06:03 Відповісти
95 квартал. буратина-гопник не даст такой выхлоп
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13.03.2025 06:13 Відповісти
Усі називають перемовини вдалими,а виходить що "перемовники" від України щось віддали за ніхрена,і все за що домовились то напевне безпека та гарантії збереження своєї ригозеленої влади.
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13.03.2025 00:00 Відповісти
Даже якщо Ху_йло насере на столі білого дому перед Тампоном, то Тампон буде розказувати що це друє і це ще не означає зрив пєрємірія
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13.03.2025 00:25 Відповісти
я ем буба по на англіцькі.. - хоч до їрмака не ходи....!
я би і приїхав в закордон, але без запрошування не можу - нехай тей рудий ****** вибачетсься і переодягнется в треніки і кеди!
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13.03.2025 00:34 Відповісти
ця зелена ***** знову все спортить....
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13.03.2025 00:41 Відповісти
Сначала прекращение огня на 30 дней. Это главное требование со стороны США к обоим сторонам. Украина согласилась. Рашисты решили что то требовать? Ну-ну. Когда полетят ракеты по аэродромам, военным предприятиям и военным складам - они поймут где ошиблись но будет поздно.
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13.03.2025 01:04 Відповісти
Путлеру дали возможность получить хоть что то и если он откажется, не получит вообще никуя
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13.03.2025 01:06 Відповісти
путлеру не дали. он сам взял
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13.03.2025 06:20 Відповісти
Он то взял но не стоит забывать что США поставили военной помощи Украине всего лишь на 0.00.001% от своих возможностей. Причиной было раскол между республиканцами и демократами. Путлер сейчас стоит у грани чтобы убрать эти разногласия в результате чего даже 0.10% помощи со стороны США заставит рашистов в диким ужасое бежать не только с украинских территорий, а и со европейской части Рашки.
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13.03.2025 08:53 Відповісти
а ти щє в плавках прийди на діпломатичну зустріч...
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13.03.2025 01:30 Відповісти
буба продасть Україну і буде єдиним кандідатом від едросії.....
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13.03.2025 01:44 Відповісти
пробач вже нас, Канадa, за казла нашого вінторогого....
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13.03.2025 04:03 Відповісти
А що втратила і що придбає паРаша після такого мирного договору
(капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують санкції.І вона
приєднає до складу своєї ********* понад 125 000 кв. км. вже не
тимчасово окупованих українських територій .А це ( золота курортна
зона, величезні території чорнозему. Тисячокілометрове узбережжя
Азовського та Чорного морів. Просто гігантські поклади рідкісних
металів, величезні родовище вугілля, заліза, калійної і кухонної солі..
.та багато іншого. А що втратить паРаша, а нічого критичного, втратила знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила своїх: ЗЕКІВ, заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...а таких у личаковій добра половина населення (статистика) Та і баби кацапки ще народжують такого непотребу, ідіотів-рабів для наступної війни. Так що фашистський кремль він тільки на 100% за злочинний договір мир- капітуляція України..
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13.03.2025 05:42 Відповісти
А що (назавжди) втратила Україна, все те що загарбала паРаша. І в першу чергу українців на окупованих територіях які всі будуть знищенні, депортовані, асимільовані. І Україна (точно назавжди) втратила святе свою територіальну цілісність і частково суверенітет. Турчинов втратив Крим. Його переговорами дипломатично не заберемо ніколи в житті. Порошенко втратив Крим і третину Донбасу, мирно, дипломатично не заберемо ніколи. Зеленський назавжди втратив Крим і майже весь Донбас, більшу частину Запорізької, Херсонської і частину Харківської областей. А тепер це знищення територіальної цілісності (більше 120 000 кв км) і суверенітет цим миром -капітуляцією у Зеленського цей злочин подають як Велику Перемогу. А цей злочинний договір підходить тільки паРаші щоб Україна військовим шляхом навіть в майбутньому не змогла повернути свою рідну землю. А невизнання нами того, що наша земля окупована кацапами, це не має і не матиме жодних наслідків. Цим невизнанням українську землю не повернути ніколи в житті!
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13.03.2025 05:44 Відповісти
получит третью волну ассимиляции. все вместе. тужтесь!
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13.03.2025 06:24 Відповісти
Стриптизерша открыла рот....
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13.03.2025 06:09 Відповісти
дыши носом!
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13.03.2025 06:35 Відповісти
еще немного.. и в процессе ассимиляции получете много выносливых ЗЕрмачков. и зелёную ЗЭнергию в каждый дом. на био-палеве. добытое честным трудом из... политических разногласий
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13.03.2025 06:29 Відповісти
Прямо як зелені комуністі Слуги народу: Проблеми вирішувати будемо по появі проблем. А може і не будемо.
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13.03.2025 06:46 Відповісти
Если Путин пойдет в отказ то подставит Трампа по полной и тому уже будет тяжело отбрехаться за этот цирк что он устроил.
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13.03.2025 07:12 Відповісти
Твій босс, етнічний німець трумп, повинен вже кинути читати Майн Кампф, та узяти до рук спогади та настанови "залізного канцлера" Отто фон Бісмарка про расєю...
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13.03.2025 07:27 Відповісти
За 30 днів ху....лостан зможе перегрупуватися, виробити ще кілька тисяч різних видів ракет, дронів, накопичити снаряди з кндр і тому подібне. Якщо не буде якісних гарантій, а не секретних домовленостей, то це для ху...лостану вигідна умова,як антракт в театрі
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13.03.2025 07:47 Відповісти
Якщо ви серйозні люди, то мусили б ВЖЕ мати відповідь на таке питання. Бо це те, від чого залежатимуть всі ваші подальші кроки. А уникаючи відповіді на нього, ви заохочуєте ***** до подальшого зневажливого ставлення до всіх ваших ініціатив.
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13.03.2025 08:15 Відповісти
Очередная моника из опочивального кабинета делает выводы, как смешно наблюдать за этими придурками.....
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13.03.2025 09:17 Відповісти
я щось не вловив: а з якої дати розпочалось офіційно оголошене трампом перемир'я?
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13.03.2025 10:16 Відповісти
20 хвилин тому... Заходив у під"їзд під ревіння сирен повітряної тривоги...
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13.03.2025 11:17 Відповісти
 
 