Поки рано говорити про реакцію на можливе порушення перемир’я з боку РФ, - Білий дім
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що поки рано говорити про потенційні наслідки для РФ в разі порушення запропонованого США 30-денного перемир'я.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Левітт сказала, що гарантії непорушення Росією запропонованого режиму "припинення вогню" – це "велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього".
"Поточний стан справ полягає в тому, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки", - зазначила речниця.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
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Всі ж вже забули скільки нікчемного спаму ЗЄ напродукував за 2023-2024 роки.
****** в хаті...
А можна якісь подробиці того плану на який ми "погодились"?
а не украина.
с него и спрос
я би і приїхав в закордон, але без запрошування не можу - нехай тей рудий ****** вибачетсься і переодягнется в треніки і кеди!
(капітуляції) України? А нічого, одразу з неї скасують санкції.І вона
приєднає до складу своєї ********* понад 125 000 кв. км. вже не
тимчасово окупованих українських територій .А це ( золота курортна
зона, величезні території чорнозему. Тисячокілометрове узбережжя
Азовського та Чорного морів. Просто гігантські поклади рідкісних
металів, величезні родовище вугілля, заліза, калійної і кухонної солі..
.та багато іншого. А що втратить паРаша, а нічого критичного, втратила знищених сотні тисяч кацапів, так вона тільки підчистила своїх: ЗЕКІВ, заразних, алкоголіків, ідіотів, наркоманів, бомжів...а таких у личаковій добра половина населення (статистика) Та і баби кацапки ще народжують такого непотребу, ідіотів-рабів для наступної війни. Так що фашистський кремль він тільки на 100% за злочинний договір мир- капітуляція України..
зелені комуністіСлуги народу: Проблеми вирішувати будемо по появі проблем. А може і не будемо.