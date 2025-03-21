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Новини Контракт 18-24
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До проєкту "Контракт 18-24" долучаться ще 11 бригад ЗСУ та підрозділи Нацгвардії, - Паліса

Контракт 18-24 розширять: про бригади в списку розповів Паліса

Проєкт Міноборони "Контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад Збройних сил України та Національної гвардії. Серед них буде "Азов" та 3 Окрема штурмова бригада.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

До програми доєднаються такі бригади

  1. 3 окрема штурмова бригада;
  2. 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
  3. 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
  4. 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
  5. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
  6. 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
  7. 39 окрема бригада берегової оборони;
  8. 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
  9. 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Крім цього, до програми також долучаються підрозділи Нацгвардії:

  • 12 бригада спеціального призначення "Азов";
  • 13 бригада оперативного призначення "Хартія".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як добровольці 18-24 років у ЗСУ зможуть отримати 1 млн грн: критерії пояснило Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Що відомо про "Контракт 18-24"

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До трьох місяців підготовки: Міноборони про навчання за програмою "Контракт 18-24". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

контракт (396) Азов (774) ЗСУ (7492) 3 Окрема штурмова бригада (417) Рекрутинг (137) Паліса Павло (19) бригада НГУ Хартія (3)


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до программы должны люди долучатись, а не бригади!)
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21.03.2025 22:49 Відповісти
Не переживайте, людей долучать за допомогою бусиків незламності і вони все підпишуть через гарну мотивацію.
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21.03.2025 23:15 Відповісти
 
 