До проєкту "Контракт 18-24" долучаться ще 11 бригад ЗСУ та підрозділи Нацгвардії, - Паліса
Проєкт Міноборони "Контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад Збройних сил України та Національної гвардії. Серед них буде "Азов" та 3 Окрема штурмова бригада.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.
До програми доєднаються такі бригади:
- 3 окрема штурмова бригада;
- 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;
- 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
- 39 окрема бригада берегової оборони;
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.
Крім цього, до програми також долучаються підрозділи Нацгвардії:
- 12 бригада спеціального призначення "Азов";
- 13 бригада оперативного призначення "Хартія".
Що відомо про "Контракт 18-24"
Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.
Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.
Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.
Будь ласка, зачекайте...
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