До проєкту "Контракт 18-24" долучаться ще 11 бригад ЗСУ та підрозділи Нацгвардії, - Паліса

Проєкт Міноборони "Контракт 18-24" розширять ще на 11 бригад Збройних сил України та Національної гвардії. Серед них буде "Азов" та 3 Окрема штурмова бригада.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

До програми доєднаються такі бригади:

3 окрема штурмова бригада; 24 окрема механізована бригада імені короля Данила; 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького; 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр"; 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада; 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського; 39 окрема бригада берегової оборони; 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада; 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Крім цього, до програми також долучаються підрозділи Нацгвардії:

12 бригада спеціального призначення "Азов";

13 бригада оперативного призначення "Хартія".

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Що відомо про "Контракт 18-24"

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

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