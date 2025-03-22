Путін не ризикує нічим у переговорах. Позиція Росії у світі для нього є особистою, - CNN

Президент США Дональд Трамп заявляє, що російський диктатор Володимир Путін прагне миру. Україна та її європейські союзники скептично ставляться до цієї заяви, оскільки Кремль неодноразово запевняв у своїй готовності до миру, але щоразу відмовлявся підписати відповідні угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Видання зазначає, що плани Путіна значно масштабніші. Він відкрито заявляє, що Україна не має права на існування як незалежна держава. Також Путін хоче повернутися до меж НАТО, які існували за часів холодної війни. Проте головна його мета – створення нового світового порядку, у якому Росія відіграватиме ключову роль.

Росія не хоче бути просто одним із гравців на світовій арені

Після хаосу 1990-х, коли російська економіка перебувала в занепаді й залежала від фінансової допомоги Заходу, Путін прийшов до влади. Завдяки зростанню цін на нафту Росія стала багатшою, а її голос – вагомішим. Вона навіть була прийнята до клубу найбільших економік світу – G8. Проте цього було недостатньо.

"Путін був радий відкинути все це заради своїх громадян через вищі геополітичні цілі", – сказала CNN керуючий директор Німецького фонду Маршала США Крістін Берзіна.

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Росія була виключена з G8, піддана санкціям та ізольована на міжнародній арені через свою агресію проти України. Берзіна додала:

"Для Росії ніколи не було достатньо бути восьмою в G7. Це не відповідає уявленню Росії про свою винятковість. Вона – найбільша країна у світі, багата на ресурси, тому як вона може бути просто одним із гравців?"

Трамп прагне швидкого завершення війни, навіть якщо це означатиме втрату Україною частини своєї території. Водночас Путін не ризикує нічим у переговорах. Трамп стверджував, що "Росія тримає всі карти" у війні з Україною, хоча останні два роки бойові дії зайшли в глухий кут. Росія має певні територіальні здобутки, проте їх ціна – величезні втрати.

"Путін вторгнувся в Україну, думаючи, що це буде легка, швидка операція. Через три роки він контролює 20% України, але жахливою ціною... Росіяни, по суті, програють. Але українці втрачають швидше", – сказав російський аналітик Марк Галеотті.

На його думку, для Путіна припинення вогню – це можливість отримати короткострокові вигоди, не відмовляючись від своїх стратегічних цілей.

Стратегічні цілі російського диктатора

Путін та його оточення відкрито заявляють, що попри розмови про мир, їхні цілі залишаються незмінними. Це передбачає ліквідацію суверенітету України, зміну її уряду та обмеження впливу НАТО у Східній Європі.

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Причиною вторгення в Україну у 2022 році стало бажання Путіна встановлення проросійського режиму в Києві та недопущення інтеграції України до ЄС і НАТО. І попри невдачі на полі бою, він не відмовився від цієї мети.

"Найпростіший спосіб для Росії досягти того, чого вона хоче в іншій країні, - це не військовими засобами, а через втручання та виборчий процес", – зазначає Берзіна.

Саме тому Кремль сумнівається в легітимності Зеленського та наполягає на виборах, намагаючись використати цей процес для своїх цілей.

Путін також хоче, щоб Україна залишалася "нейтральною" державою та не вступала до НАТО. Проте його обіцянки миру не викликають довіри серед європейських союзників України.

Це не війна з Україною, це війна із Заходом

Погоджуючись на переговори, Кремль сподівається "витягнути щось" з Трампа, проте не очікує глобальної зміни відносин із Заходом, зазначає російський журналіст і експерт з безпеки Андрій Солдатов. Він додає, що російське керівництво розглядає цю війну не лише як конфлікт з Україною, а як протистояння із Заходом загалом.

"Для Кремля це не війна з Україною, це війна із Заходом, і багато людей у Москві не вірять, що можлива тривала угода зі США", – сказав Солдатов CNN.

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Кремль продовжує вірити, що Захід прагне знищити та підкорити Росію. Це не просто пропаганда - це переконання, укорінене в свідомості Путіна та його оточення.

До того ж Путін намагається обґрунтувати свої дії використовуючи історичні міфи на кшталт, що Україна не є окремою державою, а частиною "історичної Росії".

Релігійний аспект також відіграє важливу роль. Глава Російської православної церкви патріарх Кирил відкрито підтримує війну, а Путін прагне відродити ідею "православної єдності" під керівництвом Москви.

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Росія хоче бути за всіма важливими столами переговорів

Путін прагне повернути Росії статус великої держави та послабити вплив США у світі. Для цього він створює коаліцію із супротивниками Заходу – Китаєм, Іраном та іншими країнами.

"Росія хоче бути за всіма важливими столами переговорів… Вона прагне відігравати головну роль у блоці, який визначається своєю готовністю до дестабілізації", - зазначила доцент університету Ноттінгема Моніка Вайт.

Як пише CNN, Путін переконаний, що Росія повинна брати участь у визначенні світового порядку. І можливо, у нього є однодумець у Вашингтоні. Трамп вважає, що наймогутніші країни світу мають право діяти на власний розсуд, навіть якщо це означає перерозподіл територій.

"З точки зору Трампа, Україна – це васальна держава, яка повинна прийняти угоду між США і Росією", – підсумовує Галеотті.

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