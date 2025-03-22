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Новини Цілі Путіна в Україні
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Путін не ризикує нічим у переговорах. Позиція Росії у світі для нього є особистою, - CNN

Чого насправді хоче Путін

Президент США Дональд Трамп заявляє, що російський диктатор Володимир Путін прагне миру. Україна та її європейські союзники скептично ставляться до цієї заяви, оскільки Кремль неодноразово запевняв у своїй готовності до миру, але щоразу відмовлявся підписати відповідні угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Видання зазначає, що плани Путіна значно масштабніші. Він відкрито заявляє, що Україна не має права на існування як незалежна держава. Також Путін хоче повернутися до меж НАТО, які  існували за часів холодної війни. Проте головна його мета – створення нового світового порядку, у якому Росія відіграватиме ключову роль.

Росія не хоче бути просто одним із гравців на світовій арені

Після хаосу 1990-х, коли російська економіка перебувала в занепаді й залежала від фінансової допомоги Заходу, Путін прийшов до влади. Завдяки зростанню цін на нафту Росія стала багатшою, а її голос – вагомішим. Вона навіть була прийнята до клубу найбільших економік світу – G8. Проте цього було недостатньо.

"Путін був радий відкинути все це заради своїх громадян через вищі геополітичні цілі", – сказала CNN керуючий директор Німецького фонду Маршала США Крістін Берзіна.

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Росія була виключена з G8, піддана санкціям та ізольована на міжнародній арені через свою агресію проти України. Берзіна додала:

"Для Росії ніколи не було достатньо бути восьмою в G7. Це не відповідає уявленню Росії про свою винятковість. Вона – найбільша країна у світі, багата на ресурси, тому як вона може бути просто одним із гравців?"

Трамп прагне швидкого завершення війни, навіть якщо це означатиме втрату Україною частини своєї території. Водночас Путін не ризикує нічим у переговорах. Трамп стверджував, що "Росія тримає всі карти" у війні з Україною, хоча останні два роки бойові дії зайшли в глухий кут. Росія має певні територіальні здобутки, проте їх ціна – величезні втрати.

"Путін вторгнувся в Україну, думаючи, що це буде легка, швидка операція. Через три роки він контролює 20% України, але жахливою ціною... Росіяни, по суті, програють. Але українці втрачають швидше", – сказав російський аналітик Марк Галеотті.

На його думку, для Путіна припинення вогню – це можливість отримати короткострокові вигоди, не відмовляючись від своїх стратегічних цілей.

Стратегічні цілі російського диктатора 

Путін та його оточення відкрито заявляють, що попри розмови про мир, їхні цілі залишаються незмінними.  Це передбачає ліквідацію суверенітету України, зміну її уряду та обмеження впливу НАТО у Східній Європі.

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Причиною вторгення в Україну у 2022 році  стало бажання Путіна встановлення проросійського режиму в Києві та недопущення інтеграції України до ЄС і НАТО. І попри невдачі на полі бою, він не відмовився від цієї мети.

"Найпростіший спосіб для Росії досягти того, чого вона хоче в іншій країні, - це не військовими засобами, а через втручання та виборчий процес", – зазначає Берзіна.

Саме тому Кремль сумнівається в легітимності Зеленського та наполягає на виборах, намагаючись використати цей процес для своїх цілей.

Путін також хоче, щоб Україна залишалася "нейтральною" державою та не вступала до НАТО. Проте його обіцянки миру не викликають довіри серед європейських союзників України.

Це не війна з Україною, це війна із Заходом

Погоджуючись на переговори, Кремль сподівається "витягнути щось" з Трампа, проте не очікує глобальної зміни відносин із Заходом, зазначає російський журналіст і експерт з безпеки Андрій Солдатов. Він додає, що російське керівництво розглядає цю війну не лише як конфлікт з Україною, а як протистояння із Заходом загалом.

"Для Кремля це не війна з Україною, це війна із Заходом, і багато людей у Москві не вірять, що можлива тривала угода зі США", – сказав Солдатов CNN.

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Кремль продовжує вірити, що Захід прагне знищити та підкорити Росію. Це не просто пропаганда - це переконання, укорінене в свідомості Путіна та його оточення.

До того ж Путін  намагається обґрунтувати свої дії використовуючи історичні міфи на кшталт, що Україна не є окремою державою, а частиною "історичної Росії".

Релігійний аспект також відіграє важливу роль. Глава Російської православної церкви патріарх Кирил відкрито підтримує війну, а Путін прагне відродити ідею "православної єдності" під керівництвом Москви.

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Росія хоче бути за всіма важливими столами переговорів

Путін прагне повернути Росії статус великої держави та послабити вплив США у світі. Для цього він створює коаліцію із супротивниками Заходу – Китаєм, Іраном та іншими країнами.

"Росія хоче бути за всіма важливими столами переговорів… Вона прагне відігравати головну роль у блоці, який визначається своєю готовністю до дестабілізації", - зазначила доцент університету Ноттінгема Моніка Вайт.

Як пише CNN, Путін переконаний, що Росія повинна брати участь у визначенні світового порядку. І можливо, у нього є однодумець у Вашингтоні. Трамп вважає, що наймогутніші країни світу мають право діяти на власний розсуд, навіть якщо це означає перерозподіл територій.

"З точки зору Трампа, Україна – це васальна держава, яка повинна прийняти угоду між США і Росією", – підсумовує Галеотті.

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Автор: 

путін володимир (23746) бойові дії (3675) Трамп Дональд (5444) переговори з Росією (1056) війна в Україні (3470)


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Топ коментарі
+16
Коротше - в путлєра руки розв"язані - завдяки Трампу
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22.03.2025 13:45
+16
- Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.

И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися
,А козявочке
Покорилися!
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22.03.2025 13:48
+10
Відновити російську імперію чи, хоча б, срср
Отримати під вплив всю Середню Азію, Далекий схід, Східну Європу
Розділити з США Близький Схід, Африку та Південну Америку
А решту вкрадуть або куплять.
Сотні років існує московитська хвороба, але мета та дії цієї пухлини на тілі людства - незмінні.
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22.03.2025 13:47
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Чтобы не писать столько много галиматьи переведите на английский стишок Тараканище и все увидят что такое ВВП..
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22.03.2025 13:40 Відповісти
- Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.

И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися
,А козявочке
Покорилися!
показати весь коментар
22.03.2025 13:48 Відповісти
що найабсурдніше - саме це і сталося. Неймовірно
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22.03.2025 18:41 Відповісти
Ні Путін ні Рашка нічим не ризикують у тій грі яка ведеться Трумпом. Всім ризикує Україна,тому що "мир" Рудий планує укласти за рахунок України,її територій,членства в НАТО та ЄС. І такий "мир" протримається тільки до отриманням Рудим Нобелівської премії миру,а потім війна запрсто може продовжуватися далі.
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22.03.2025 13:43 Відповісти
Коротше - в путлєра руки розв"язані - завдяки Трампу
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22.03.2025 13:45 Відповісти
Відновити російську імперію чи, хоча б, срср
Отримати під вплив всю Середню Азію, Далекий схід, Східну Європу
Розділити з США Близький Схід, Африку та Південну Америку
А решту вкрадуть або куплять.
Сотні років існує московитська хвороба, але мета та дії цієї пухлини на тілі людства - незмінні.
показати весь коментар
22.03.2025 13:47 Відповісти
ЦІкаво. Євгене, ви виклали такий перелік амбітностей, що аж дух захоплює. Одненьке питання: якщо у росії немає ресурсу захопити Україну за більше ніж три роки, то де вона знайде ресурс на це планів громадьйо?
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22.03.2025 13:53 Відповісти
Все пов'язано в світі! Ресурси України в т.ч. чмоні і чмобіки дуже ласі для орків!
Тим більше інші диктатури дуже дуже "взбодрилися" через показову безкарність
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22.03.2025 16:05 Відповісти
Так вже рудий Донні впрягся за "гарного хлопа". І, щоб показати свою велич, значимість та могутність, оте руде чмо може покласти на жертовник будь чиї території, окрім своїх.
Але що і як би не було, а амбіції старого з кремля мало ґрунтуються на реаліях сьогодення - вони просто є і за все його смердюче життя перетворилися на ідею фікс, шизофренічну маячню чи, навіть, манію.
ІМХО
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22.03.2025 16:40 Відповісти
у росії зявився ресурс -це сша і трамп. І цього достатньо щоб здійснити всі речі, про який написав дописувач
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22.03.2025 18:43 Відповісти
***** потрібна "перемога" понад усе. Всі революції в ********** починалися з військових поразок. При цьому не має значення скільки загинуло кацапів. Сам факт поразки викликав зневіру у владі і вимогу реформ. Останній приклад Афганістан. Загинуло офіційно близько 12 тисяч, але вийшли звідти з підібганим хвостом і отримали розвал СРСР. Поразка у першій світовій і все - "царь нє настоящій". Перемога України, а це не стяг над крємльом який нам і нафіг не потрібен, а просто вишкребти кацапське лайно з України, призведе до громадянської війни і остаточно розвалу федерації. ***** з Кабаєвою повісять як Муссоліні з Петаччі - на воротах головою вниз. ***** це знає. "Спінним мозгом чує". Тому ладний лизати дупу Трампу, принижуватись перед Сі, стати раком перед пухлячком Кімом, обмотати голову рушником і бити поклони іранцям. Бо дуже хочеться їсти і срати в чемодан, а не в парашу...
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22.03.2025 13:48 Відповісти
Ну вообще то в 1917 году российская империя войну совсем не проиграла, более того - она совсем немного не дождалась капитуляции Германии. А вот то что страна была истощена затянувшейся войной, что и привело к мятежу - это факт. С Афганистаном примерно такая же ситуация, просто влияние этой войны было меньшим иза меньшего масштаба, но тоже было одним из факторов развала совка. И у питуна сейчас нет хороших вариантов, никакие гипотетические продвижения на фронте за победу продать не получится. А дойти до Львова - ну мягко говоря - вряд ли.
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22.03.2025 18:27 Відповісти
Бувають "перемоги" які за ціною дорівнюють і навіть перебільшують поразки. Кацапи ніколи не зважали на свої втрати. Ніколи. Будь яка "перемога" за будь яку ціну укріплювала владу. Як там у них "... нам нужна побєда. одна на всєх ми за ценой нє постоім..." В цій війні їх втрати колосальні, але населення підтримує ***** і прагне завоювань... Для них тепер це теж війна за існування держави.
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22.03.2025 18:40 Відповісти
для цього йому треба або застосувати ядерну зброю, а це фактично самогубство, або мобілізувати все чоловіче насення пірарасії і кинути їх на убой, це теж самогубство, але відстрочене в часі.
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22.03.2025 18:48 Відповісти
Поддерживают войну только те кто или на ней зарабатывает - или кому не светит там оказаться. То что за тушку уже платят 4 миллиона деревянных - ясно показывает что желающих особо нет, дураки казавшиеся бесконечными - заканчиваются. Кацапы очень любят воевать, но так чтобы с дивана с пивком. Как только замаячит перспектива поехать поосвобождать посадки - сразу же поддержка заканчивается.
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22.03.2025 19:51 Відповісти
Після кожної великої війни 25 років (одне покоління) воювати не хоче ніхто. А потім плодиться "дурна кров". Придурки які не здатні заробити на життя чесною працею починають мріяти про "соціальний ліфт" через скоєння героїчних подвигів на війні. Через 50 років таких більше, а через 75 мирних років дебіли вже в більшості і їм хочється "двіжухі". І тут якесь ***** починає їх науськувати і спрямовувати на сусідів тому що критикувати "свою" владу не можна коли йде війна і є "чужі вороги"...
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22.03.2025 20:10 Відповісти
сша дасть їм все, що вони хочуть
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22.03.2025 18:45 Відповісти
але ж воно смертне, і як там один класик українського походження, але кацап по суті, писав, раптово смертне.
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22.03.2025 18:51 Відповісти
***** робить вигляд , що він нічого не втрачає і має безліч часу ... по суті - це блєф , на який тупі трампісти , так легко ведуться ! Що там відбувається насправді - може знати лише аналітичний відділ розвідки
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22.03.2025 13:51 Відповісти
Угу. Аутист Нейлон Мускович розганяє цру, фбр, інші розвід-органи. Отримав повний доступ до податкових баз даних! Армію хотять скоротити на 40% і фінансування на половину!!
Скоро аналітикі підуть на ферми реднекувати або втічуть і перекупляться кнр.
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22.03.2025 16:08 Відповісти
те, що путін не завоював силою в Україні, трампони хочуть йому подати " на блюдічкє с галубой кайомачкай". Яка зацікавленість трампонів в цій "сдєлкє" розбиратися не варто, бо дані особи хворі на маразм, дегенератизм і ідіотизм з манією величі. Ця угода про "тривалий мир" між росією і сша є нічим іншим як примус України до повної капітуляції, ніяка тріпанина і тупе шоу приховати не може цього ганебного факту
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22.03.2025 14:03 Відповісти
Щоб там ці експерти не писали, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця, а кацапстан в кращому випадку буде чекати громадянська війна і мільйони загиблих кацапів!
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22.03.2025 14:03 Відповісти
але поки що, за рахунок захопленого населення, росіян стає тільки більше а україна втрачає й убитими та тікаючими з країни та захопленими
причому чимало взято саме дітей, яких нескладно переналаштувати на потрібний лад і майбутнє країни
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22.03.2025 16:09 Відповісти
"Russland uber alles!" Дуже знайомий лозунг в новій редакції. Чим це закінчилось для авторів оригіналу всім відомо.
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22.03.2025 14:10 Відповісти
Чергові сім мішків гречаної вовни від "аналітиків".
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22.03.2025 14:12 Відповісти
це все вже було при Гітлері , і де щас Гітлер
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22.03.2025 14:37 Відповісти
Сіла якась Ivanna Kotasova-намалювала після мінету свої фантазії, а нам читати та ще й замислюватися над цією маячнею. Ну а як же...Це ж абревіатура CNN.
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22.03.2025 15:23 Відповісти
що вона не так написала?
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22.03.2025 18:47 Відповісти
Не так тут що це все суб'єктівно. Ну напишіть ви свою власну думку. А ми почитаємо та прозріємо. ***** виявляється похрен на все окрім власного нацистського свинарника. Ото сенсація.
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22.03.2025 19:32 Відповісти
Вся ця "винятковість" кудись потім зникає на трибуналі.
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22.03.2025 15:38 Відповісти
Путін не ризикує нічим у переговорах

А у чому ризик - у любому випадку він - *****!
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22.03.2025 16:31 Відповісти
800 років попіл Чингізідів бився в грудях кожного болотного - грабувати та убивати. І вдарили в рельсу та бубен і пішли бабуїни в пляс. В голові кипить, зайва хромосома грає Сбросим всех в ЛаМанш и ударим по Лондонах и Берлінах.
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22.03.2025 16:36 Відповісти
висновок напрощується один - підараша має зникнути з політичної мапи світу.
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22.03.2025 18:44 Відповісти
З федерастами було менше проблем коли їми заправляв Ельцин, який ******** "закласти за комір" . Тому треба налагодити постачання в федерацію дешевого західного пойла, навіть нижче собівартості, ефект від цього перевищить будь які фінансові збитки. А виробникам - постачальникам треба дати державні дотації на таку святу справу, бо це найгуманніший спосіб контролювання чисельності їхнього поголов'я.
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22.03.2025 19:48 Відповісти
 
 