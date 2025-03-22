На фронті відбулося 118 боєзіткнень, інтенсивно ворог атакує на Покровському напрямку, де здійснив 43 наступальні дії, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступальні дії, водночас українські воїни на цьому напрямку ліквідували 105 окупантів та поранили ще 80.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 22 березня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1047 дронів-камікадзе, здійснив 5097 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки. Ще одне боєзіткнення триває.

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Сімнадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямках Нового, Новомихайлівки на Лиманському напрямку. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Білогорівки та Спірного, один бій триває дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають одну спробу загарбників просунутися вперед в районі західніше Андріївки, бій триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Кримського, Диліївки, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та вже відбили 16 штурмів противника, точиться два боєзіткнення.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Ворог здійснив 43 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Сергіївка та Єлизаветівка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 окупантів та поранили ще 80. Знищено п’ять автомобілів, три мотоцикли, дев’ять пунктів управління БпЛА, дві гармати, одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", одну гаубицю та дев’ять терміналів супутникового зв’язку. Також значно пошкоджено автомобіль, мотоцикл, дві гармати російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 14 атак окупантів в напрямках Костянтинополя та Розливу. Дотепер точиться чотири боєзіткнення.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів НАРами по районах населених пунктів Новодарівка, Малинівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безуспішну наступальну дію в напрямках Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару НАРами в районі Ольгівки, наступальних дій не проводив.

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На Курському напрямку українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на цей час вже зафіксовано 22 боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 275 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.