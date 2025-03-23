Білий дім тиснув на Стармера, щоб він розкритикував Зеленського за сварку з Трампом
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, вимагаючи критики на адресу Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.
Стосовно дій президента США Дональда Трампа – від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського – Стармер заявив, що визнає, що президент спричинив "певний ступінь дезорієнтації". Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації.
У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.
"Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку", – додав він.
Стармер відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.
Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".
Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.
4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.
Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.
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Трамп, за завданням *****, вишукує слабких на бабло.
Два старих збочених шизоїда вирішили поділити світ, щоб владу передавати у спадок.
*****- Європу. Трампу- Америку, поки що, північну.
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це зрозуміло, а про провокаторів він що сказав?
Цей мерзотний ультра-правий собачник не заспокоїться, спостерігаючи згуртування ЄС+Канада +Австралія+Нова Зеландія+скоріше всього Японія.
Цікаві у плані шансів Європи та України висновки ось цього поляка..
КУЛЬПА: Трамп ГОТОВИЙ ЗДАТИ Україну! Берлін йде на ЗМОВУ з РФ. Є інсайд ГЕНЕРАЛІВ. Буде НОВИЙ НАСТУП - ютуб Береза
Те саме в мене відношення й до Є Питання Трибушної...
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgzxzg02m9o
Як наказали у московії, так і зробив, нашкодивши авторитету США!!
Сам то він, на мєсний, а з емігрантів, Великої Історії США, не знає, от і обмазує Америку, лайном московським!
Неук-банкрот, з таким же оточенням!! Велич США, з часів ще Рейгана, зливають в унітаз московський!
Сам Трамп колись обмовився на своїх передвиборній зустрічі з ультра-християнами ( ну тими, хто малює собі хреста на лобі попелом) - що його перемога покладе кінець лібералістичним виборам .
Бо ідеологія 2025 у них - країна авторитарного управління , розвалений ЄС з ультра-правими лідерами ... Мелоні їх добряче підводить , Трамп так на неї надіявся, запрошушуючи як ЄДИНОГО ЛІДЕРАзЄС на інавгурацію. А самих лідерів ЄС він просто в упор не бачить.
спочатку вони обісралися і досі серутся від плєшивої крємляді.
тепер почали плазувати перед рудим утирком.
чому б не сказати, що пішов ти ***** мега мага!
хочеш санкцій, давай позмагаємось.
чому всі почали відсмоктувати?
до речі, китай і іран саме так і сказали. і канада.
а, європа, кончена обісцяка.
...покакав.