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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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Білий дім тиснув на Стармера, щоб він розкритикував Зеленського за сварку з Трампом

Суперечка між президентом України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, 28 лютого 2025 року

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, вимагаючи критики на адресу Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

Стосовно дій президента США Дональда Трампа – від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського – Стармер заявив, що визнає, що президент спричинив "певний ступінь дезорієнтації". Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації.

Читайте: Келлог про суперечку в Білому домі: Радив Зеленському уникнути зустрічі із Трампом

У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.

"Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку", – додав він.

Стармер відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

Також читайте: Трамп про суперечку із Зеленським в Білому домі: Треба було змусити Україну вчинити правильно

Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог про суперечку в Білому домі: Зеленський почав відчитувати Трампа і ми вивели його

Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.

Автор: 

Зеленський Володимир (23659) Трамп Дональд (5444) Стармер Кір (181)


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Топ коментарі
+22
Тампон мразота ы само не допомагає Україні, ще й інших хоче настроїти проти України. Тампон це наш ворог а не не посередник і тим більше не наш союзник
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23.03.2025 13:23
+12
Трамп на себе не надіється - хотів Стармера підключити
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23.03.2025 13:18
+9
Жовтолиций трамп, лише виконує, разом з оточенням, накази *****!
Як наказали у московії, так і зробив, нашкодивши авторитету США!!
Сам то він, на мєсний, а з емігрантів, Великої Історії США, не знає, от і обмазує Америку, лайном московським!
Неук-банкрот, з таким же оточенням!! Велич США, з часів ще Рейгана, зливають в унітаз московський!
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23.03.2025 13:27
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Трамп на себе не надіється - хотів Стармера підключити
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23.03.2025 13:18 Відповісти
Розділяй і володарюй.
Трамп, за завданням *****, вишукує слабких на бабло.
Два старих збочених шизоїда вирішили поділити світ, щоб владу передавати у спадок.
*****- Європу. Трампу- Америку, поки що, північну.
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23.03.2025 14:10 Відповісти
як невдобно вийшло - Стармер злив донні як останнього лоха

.
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23.03.2025 18:40 Відповісти
Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації....

це зрозуміло, а про провокаторів він що сказав?
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23.03.2025 13:22 Відповісти
В ********* світі ми повернулись на століття назад коли ,,людині з ружжом,, можна все що завгодно. Нажаль. Тому Трамп і не провокатор, а ***** мілий парєнь.
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23.03.2025 13:27 Відповісти
я не зрозумів, на чиї "його" провокації??
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23.03.2025 19:08 Відповісти
Тампон мразота ы само не допомагає Україні, ще й інших хоче настроїти проти України. Тампон це наш ворог а не не посередник і тим більше не наш союзник
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23.03.2025 13:23 Відповісти
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23.03.2025 13:23 Відповісти
аллюзія незрозуміла...
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23.03.2025 13:33 Відповісти
Все ясно, як божий день. Був один "вєлічайший лідор **********". А тепер інший, - ще "вєлічайшіший", "гєній всєх врімьон і народов", який не потерпить конкурентів на цьому полі. )))
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23.03.2025 13:40 Відповісти
правда, незрозуміло хто там за столом...
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23.03.2025 13:47 Відповісти
Там два в одном - траМпон и ***** 🤪
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23.03.2025 14:29 Відповісти
Відключив розвідданні, засліпивши ЗСУ (прикриває йому очі рукою), змусивши вийти з Курвщини.
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23.03.2025 14:04 Відповісти
Схоже. Але там напис "він повернувся". Хто повернувся?...
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23.03.2025 14:12 Відповісти
Це обкладинка Тиме. Повернувся на обкладинку, він вже раніше був там, як й ***** чи Калінін. Повернувся до кабінету, посади, і перше що зробив - засліпив ЗСУ. "Таке собі повернення" - воги мали на увазі.
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23.03.2025 14:16 Відповісти
Кацапського хера в роті у патлатого не вистачає.
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23.03.2025 14:23 Відповісти
просто команда Трампона ненавидит Зеленского.
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23.03.2025 13:26 Відповісти
Зато Українці дуже ******* диктатора просроченого яке планує розстрілювати Українців щоб його кодло незнесли
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23.03.2025 14:20 Відповісти
В перші післяінавгураційні дні Маск накинувся на Стармера в Х, згадуючи йому його прокурорську діяльність , якісь сумнівні професійні справи.Вимагав відставки й перевиборів прем"єра, ПРОТЯГУЮЧИ УЛЬТРА-ПРАВОГО. Й це в сисетмі МАСК- Навфвль ( його транслятор новин в Х) Доки Дід не захистив його своїм словом підтримки ... А тут на фоні сварки з ЗЕ - Британія пригріла Зеленського ще й до короля повели на зустріч.
Цей мерзотний ультра-правий собачник не заспокоїться, спостерігаючи згуртування ЄС+Канада +Австралія+Нова Зеландія+скоріше всього Японія.

Цікаві у плані шансів Європи та України висновки ось цього поляка..
КУЛЬПА: Трамп ГОТОВИЙ ЗДАТИ Україну! Берлін йде на ЗМОВУ з РФ. Є інсайд ГЕНЕРАЛІВ. Буде НОВИЙ НАСТУП - ютуб Береза
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23.03.2025 15:08 Відповісти
****** березу надо бы за яички подвесить возле женского монастыря)а за кликбейтные залоголовки поотрубать пальцы)
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23.03.2025 15:26 Відповісти
По локті...або і по плечі.
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23.03.2025 16:13 Відповісти
За заголовку я б теж , й не тільки... За те, як він преться й хоче в політику, як пролетів з ЗЕленими . Сама йому це пишу , але він не банить й до нього йдуть , на жаль нормальні експерти.
Те саме в мене відношення й до Є Питання Трибушної...
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23.03.2025 17:58 Відповісти
Українці зеленського ненавидять ще більше!
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23.03.2025 15:01 Відповісти
Білий дім завжди на когось тисне, це історія десятиліть
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23.03.2025 13:27 Відповісти
але у кожного є вибір прогинатися чи ні

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ckgzxzg02m9o
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23.03.2025 13:50 Відповісти
Жовтолиций трамп, лише виконує, разом з оточенням, накази *****!
Як наказали у московії, так і зробив, нашкодивши авторитету США!!
Сам то він, на мєсний, а з емігрантів, Великої Історії США, не знає, от і обмазує Америку, лайном московським!
Неук-банкрот, з таким же оточенням!! Велич США, з часів ще Рейгана, зливають в унітаз московський!
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23.03.2025 13:27 Відповісти
мені трамп нагадує того вискочку по угодам, з Міцного горішка, який обіцяв Гансу Груберу здати Джона Макклейна на блюдці. І якого той терорист прикінчив. Відправити
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23.03.2025 13:29 Відповісти
Ніяк вгомонитись не можете - шо таке?
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23.03.2025 13:33 Відповісти
Краснов знає, що перетнув палицю на зустрічі з клоуном, але продовжив ганьбитися. Хвора істота.
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23.03.2025 13:34 Відповісти
Та якби хвора. Бути шісткою в Ху?ла - така собі хвороба.
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23.03.2025 14:08 Відповісти
Моя думка - команда Дона техноультраправезних МАГАшистіа за спиною використає його по-повній й намагатиметься до 2026 р часткових перевиборів здати в утіль зайнявши місце Венсом.Вони його привели тараном під свої ідеї.
Сам Трамп колись обмовився на своїх передвиборній зустрічі з ультра-християнами ( ну тими, хто малює собі хреста на лобі попелом) - що його перемога покладе кінець лібералістичним виборам .
Бо ідеологія 2025 у них - країна авторитарного управління , розвалений ЄС з ультра-правими лідерами ... Мелоні їх добряче підводить , Трамп так на неї надіявся, запрошушуючи як ЄДИНОГО ЛІДЕРАзЄС на інавгурацію. А самих лідерів ЄС він просто в упор не бачить.
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23.03.2025 18:10 Відповісти
Припустимо, вони технофашисти та інші жахливі речі. Але це ніяк не пояснює: чому у двобої України та ************ - вони підтримують саме ************? Тому що фашисти? Чи, на мою думку, тому що давно завербовані болотними спецслужбами.
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23.03.2025 20:27 Відповісти
Біля Донні Чубчика згуртувалась своє шапіто. Щойно Х траслював з устріч одного сенатора з МАГИ з виборцями, один задав пряме питання-Ілончик знищує страхову медицину тощо, 40 ярдів хоче взяти в держави задарма і т.п. сенатор коротко відповів - я люблю Ілона Маска. На виборах неугодним бабла не дадуть і викреслять із списків. Інстинкт самозбереження -славіть Донні зранку до вечора і все буде окей.
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23.03.2025 14:04 Відповісти
от я, ****, ******* від цих куколдів!
спочатку вони обісралися і досі серутся від плєшивої крємляді.
тепер почали плазувати перед рудим утирком.
чому б не сказати, що пішов ти ***** мега мага!
хочеш санкцій, давай позмагаємось.
чому всі почали відсмоктувати?
до речі, китай і іран саме так і сказали. і канада.
а, європа, кончена обісцяка.
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23.03.2025 14:16 Відповісти
А могли просто ********** зеленського. Прямо в овальному кабінеті, щоб не viyobuvavsia.
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23.03.2025 14:16 Відповісти
В заяві Стармера не йдеться про те, що тиск був саме з Білого Дому. Немає цього також і в оригіналі.
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23.03.2025 14:16 Відповісти
Немає цього також і в оригіналі. ,,,,-оригінал "трамбон",гнила прорашистська консерва, в американській банці з етікеткою американської " багатозіркової бандери" ,яка голову втрачає (мабуть вже давніше він її втратив)від самовозвеличення і лицемірних лестощів(навіть від рашистського вбивці українського народу .злочинця куйла",рахуючи це за ознаку особистої "геніальності",хоч реально це є не що інше,як образ світового афериста і негідника ,який до елементарної людської порядності.,ідності і честі(поки що), має таке ж саме відношення , як куйло до " голуба миру"
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23.03.2025 14:39 Відповісти
Да все прекрасно знают это закулисное дерьмо. Только делают вид, будто не знают.
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23.03.2025 14:16 Відповісти
Яка все таки мілка та нікчемна шелупонь ці трампісти. Тьфу,***.
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23.03.2025 14:21 Відповісти
Які ж вони потвори, ця адміністрація в Білому домі зараз. Самі спровокували сварку ще й інших намагалися нацькувати на критику.
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23.03.2025 14:34 Відповісти
У зєлі рейтинг зріс. А російському шпигуну це тільки і треба. Відбулась операція прикриття
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23.03.2025 14:38 Відповісти
Білий дім тиснув на Стармера, щоб він
...покакав.
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23.03.2025 14:48 Відповісти
ці дебілоїди нічим не відрізняються від кацапів тож не дивно, що рятують їх кожного разу після чергового краху кацапстану
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23.03.2025 14:56 Відповісти
Не Білий Дім, а кодло брехунів і пліткарів.
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23.03.2025 14:58 Відповісти
на наш ОП і ВР глянь, а не в чужому оці видивлюєшся.
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23.03.2025 16:07 Відповісти
Стармер лукавить - хоч і відмовився критикувати Зеленського, він таки зіграв на користь Трампа вмовивши Зелю грати в піддавки. Стармер правильно зауважив, що Зеля на зустрічі в Білому домі замість помовчати і дати дурням обісратись самим, піддався на провокацію і теж обляпався. Тобто Стармер розуміє, що іноді потрібно витримати дипломатичну паузу. І ось замість витримати дипломатичну паузу самому і порадити Зеленському зробити те саме, в той же час робити ті кроки для підтримки України, які він та інші партнерни і зробили після демаршу в Білому домі, Стармер почав наполегливо штовхати Зелю облизати засранців і погодитись грати в чужу гру. Місяць би помовчали і Конгрес США натовк би пикою недоумків у купу, яку вони наклали.
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23.03.2025 15:12 Відповісти
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою...ну от трамп з маском , почали не по дітячому ...
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23.03.2025 18:46 Відповісти
Добре, що на світі є розумні люди -- англійці. Ще б наші уміли вчитися від них.
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23.03.2025 19:01 Відповісти
 
 