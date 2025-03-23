Білий дім тиснув на Стармера, щоб він розкритикував Зеленського за сварку з Трампом

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, вимагаючи критики на адресу Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

Стосовно дій президента США Дональда Трампа – від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського – Стармер заявив, що визнає, що президент спричинив "певний ступінь дезорієнтації". Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації.

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У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.

"Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку", – додав він.

Стармер відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

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Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Президент США Дональд Трамп після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Білому домі заявив, що той нібито не готовий до миру та "проявив неповагу".

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Світова спільнота та посадовці у США відреагували на суперечку лідерів України та США.

4 березня стало відомо, що Білий дім призупинив всю військову допомогу Україні.

Ввечері 4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне до миру та готова "швидко працювати", щоб закінчити війну. Він наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.