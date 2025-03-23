Сили оборони успішно контратакують у Торецьку, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони успішно контратакують у Торецьку на Донеччині.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, все, що ви сказали (контратаки Сил оборони в Торецьку. - Ред.), відповідає дійсності. Росіяни просто втомилися намагатися взяти місто, незважаючи на те, що офіційно, відповідно до заяви їхнього Міноборони, його вже майже 2 місяці як узяли. Насправді їм не вдається і не вдасться, скоріше за все, встановити контроль, тому вони намагаються вже обходити місто з боків", - сказав Трегубов.

Він запевнив, що на Торецькому напрямку українські війська на сьогодні діють доволі ефективно.

Відповідаючи на запитання, якою нині є ситуація в районі Часового Яру, речник поінформував, що росіяни, оскільки вони вже місяцями не можуть узяти місто, намагаються активно обходити його з півночі.

"Але там їх і знищують вже в полі, бо ефективно діє, у тому числі, і 24-та бригада, там ефективно діють українські захисники. Росіяни активно застосовують там, у тому числі, і бронетехніку. Це один із таких напрямків, де вони її почали застосовувати у достатньо великих кількостях, але вона там і знищується у великих кількостях", - зазначив Трегубов.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уражено район зосередження противника в Торецьку, місце розміщення ворожих сил повністю зруйновано. Також зазначалося, що що Повітряні Сили ЗСУ знищили пункт управління російської прикордонної застави в Бєлгородській області.