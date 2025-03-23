Ворог переважно перебуває в обороні на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

На більшості ділянок на Харківському напрямку війська РФ перебувають в обороні.

Про це в телеефірі повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку ворог на переважній кількості ділянок перебуває в обороні. Найбільшу активність він виявляє в районі Вовчанська та у навколишніх населених пунктах, намагаючись покращити своє тактичне положення", - сказав речник.

Відповідаючи на питання, чи відчутно впливає зміна стану ґрунту в багатьох місцях через зміну погоди на інтенсивність і ефективність застосування техніки, Шамшин зазначив, що деякі ділянки ґрунту дійсно розмокли, і це створює певні проблеми як для застосування транспорту, так і для піхоти.

Але, за його словами, якогось суттєвого впливу на перебіг бойових дій наразі це не має.

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Речник також поінформував, що за останній час суттєвих змін у чисельності ворожого угруповання на Харківському напрямку не спостерігається.

"Але ворог продовжує проводити ротацію, насамперед тих підрозділів, які перебувають на передньому краї. Це насамперед пов’язано з тим, що люди - хоча росіян важко назвати людьми - втомлюються, їм необхідна заміна. Окрім того, вони зазнають значних втрат і потребують поповнення. До того ж підрозділи, які перебувають на нулі, потребують логістичного забезпечення - це і боєприпаси, і їжа, і вода", - сказав він.

За словами Шамшина, у цьому плані українські військові бачать постійне переміщення росіян і намагаються це не лише контролювати, але і при виявленні засобів, якими окупанти здійснюють логістичне забезпечення своїх підрозділів, одразу намагаються їх знищувати.

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