На фронті відбулося 74 боєзіткнення, на семи напрямках бої тривають, - Генштаб
Загалом від початку доби 23 березня на фронті відбулося 74 бойові зіткнення. Найбільше атак ворог здійснює не Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 23 березня, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли України
Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації й надалі страждають прикордонні населені пункти, зокрема Михайлівське, Степок, Вишеньки, Біла Береза, Яструбщина, Кучерівка, Лугівка, Олександрівка та Порозок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Петрушівка, Краснопілля, Окіп, Тур’я, Угроїди, Новодмитрівка та Проходи.
Бойові дії на сході
На Куп’янському напрямку противник намагався просунутися в районі Загризового, проте був успішно зупинений нашими захисниками.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Ямполівки та в напрямку Нового, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.
На Сіверському напрямку з початку доби відбулося чотири штурми позицій наших оборонців поблизу Білогорівки, в напрямках Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Тривають два боєзіткнення.
На Краматорському напрямку триває бій поблизу Оріхово-Василівки.
На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував вісім разів неподалік Диліївки та Торецька, наразі точаться чотири бої.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Андріївка, Котлине, Успенівка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 29 атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив, один бій ще триває.
Ситуація на півдні та півночі
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутись вперед поблизу Новополя та Новосілки. Некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе, Новодарівка, Новосілка та Залізничне.
На Оріхівському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Мала Токмачка.
Зазначається, що на Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили чотири атаки російських загарбників, ще п’ять боїв продовжуються. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив понад 181 обстріл, зокрема п’ять із реактивних систем залпового вогню.
У генштабі додали, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.
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На Куп'янському напрямку ситуація за річкою Оскол залишається складною. В районі північного плацдарму російські війська просунулися у східній та західній частинах н.п. Тополі і розширили плацдарм у напрямку н.п. Кам'янка, зайнявши лісопосадку на західному березі Оскола.
У селищі Дворічна піхотні підрозділи супротивника просунулися вздовж Сонячної вулиці і штурмують вулицю Набережна.
В Сумській області російські війська просунулися в районі Басівки, в південно-західній частині якої потрапили під удар ЗСУ, і в районі Новенького, вздовж якого вільно пересуваються піхотою."