Ворог атакував біля Торецька, понад 40 атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 22 березня 2025 року, на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаударів, скинувши 122 КАБи. Крім цього, здійснив 6689 обстрілів, зокрема 146 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Тур’я, Михайлівка, Угроїди, Петрушівка Сумської області; Єлизаветівка, Сергіївка, Покровськ Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, два засоби ППО, засіб РЕБ, два пункти управління БпЛА та ще одну іншу важливу ціль противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, шість РСЗВ, п’ять засобів ППО, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 185 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Ямполівка, Торське та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували в районі західніше Андріївки.

"На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки неподалік населених пунктів Кримське, Диліївка, Дружба, Торецьк та в напрямку Щербинівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська.

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Обстановка на Півдні

Окрім того, Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку противник упродовж минулого дня здійснив 17 атак в районах Костянтинополя та Розливу.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямках Щербаків та Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 357 обстрілів, 11 з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників", - наголошують у Генштабі.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.