Путін не хоче захопити всю Європу, - Віткофф

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру захопити всю Європу.

Про це він сказав Fox News, передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Віткоффа, глава Кремля Путін нібито "хоче миру".

Також він відповів на занепокоєння союзників США по НАТО про те, що Росія, отримавши вигідну для себе угоду, може атакувати й своїх інших сусідів.

"Я просто не бачу, що він хоче завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж під час Другої світової війни, у Другій світовій війні не було НАТО", - сказав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", зокрема щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

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