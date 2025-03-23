Путін не хоче захопити всю Європу, - Віткофф
Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру захопити всю Європу.
Про це він сказав Fox News, передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Віткоффа, глава Кремля Путін нібито "хоче миру".
Також він відповів на занепокоєння союзників США по НАТО про те, що Росія, отримавши вигідну для себе угоду, може атакувати й своїх інших сусідів.
"Я просто не бачу, що він хоче завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж під час Другої світової війни, у Другій світовій війні не було НАТО", - сказав спецпредставник Трампа.
Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", зокрема щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. «Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда», - говорил Эрнест Хемингуэй.
Но так как сейчас на этом пытается нажиться Трамп и его шалман - это еще никем не описано.
Не верьте Донни, что его волнуют чьи-то жизни. Он не знает такого понятия как эмпатия. Его волнуют только деньги. И если война поможет ему их получить, то он будет пытаться их получить.
Но их внуки стыдиться перестали и даже начали возрождать мечты своих дедов. И начали объединяться. Это не только внуки сбежавших немцев, но и внуки тех, деды которых во всем мире поддерживали Гитлера.
Главный агент Маска в DOGE Брэндон Спайкс связан с русско-американской сетью антизападных прокремлевских монархистов, вдохновленных контрдемократическим движением «Технократия» 1930-х годов, членом которого был дед Маска.
Фамилия деда Маска тоже Холдеман. До того как выйти замуж за Спайкса, Наталия была замужем за кузеном Илона Маска Ривом Холдеманом. Илон, и Рив являются внуками Джошуа Холдемана, который является отцом Мэй Маск, матери Илона.
Роль давнего помощника Илона Маска, работающего с ним в трех его крупных компаниях, раскрывает, что DOGE - это троянский конь. Через Брэндена Спайка DOGE связан с прокремлевскими российскими монархистами, связанными с министерствами обороны и иностранных дел Путина, собственной семьей Маска и движением Технократии, возрожденным в рамках «Темного Просвещения» Ярвина - все они объединены видением замены демократии расистской техно-автократией.
Не смішить мої тапці про те, що пу не хоче.
Він хоче, але не може.
Тому, розраховує хоч Україну розчавити, а потім прибалтів, поляків і ін. з соц.лагеря знов в нього загнати, та щей на фіннів зі шведами мабудь вже губу розкатав
інших купують, за допомогою саме таких як ти, віткофф
20 лютого 2014 року кацапи вторглись в український Крим.
,