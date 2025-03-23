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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Путін не хоче захопити всю Європу, - Віткофф

Віткофф переконаний, що Путін не прагне зовоювання Європи

Спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф вважає, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру захопити всю Європу.

Про це він сказав Fox News, передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Віткоффа, глава Кремля Путін нібито "хоче миру".

Також він відповів на занепокоєння союзників США по НАТО про те, що Росія, отримавши вигідну для себе угоду, може атакувати й своїх інших сусідів.

"Я просто не бачу, що він хоче завоювати всю Європу. Це зовсім інша ситуація, ніж під час Другої світової війни, у Другій світовій війні не було НАТО", - сказав спецпредставник Трампа.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії буде "реальний прогрес", зокрема щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

Читайте також: Віткофф щодо заяви про "референдуми" на окупованих територіях: Така думка існує в РФ. Я не стаю на жодну сторону

Автор: 

росія (64895) США (22455) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+49
Якось стало дуже багато у ленті цього прорашистського покидька!
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23.03.2025 19:40
+49
Несе галіматью не гірше рудого придурка. Опилився від донні, чи що?
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23.03.2025 19:42
+46
... а лише частину: ну там країни Балтії, Польща , частина Німеччини...
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23.03.2025 19:40
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http://www.ofeliya.com.ua/archives/6642 Недільна Алла К.

1. «Любить войну могут только спекулянты, генералы, штабные и проститутки. Им в военное время жилось как никогда, и нажиться они тоже сумели как никогда», - говорил Эрнест Хемингуэй.
Но так как сейчас на этом пытается нажиться Трамп и его шалман - это еще никем не описано.
Не верьте Донни, что его волнуют чьи-то жизни. Он не знает такого понятия как эмпатия. Его волнуют только деньги. И если война поможет ему их получить, то он будет пытаться их получить.
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24.03.2025 12:11 Відповісти
Зате Трамп живий!
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24.03.2025 12:47 Відповісти
2. Произошла забавная вещь. Все немецкие нацисты, которым удалось покинуть Германию в конце войны и которые разъехались по всему миру, где сидели тише воды, скрывая свое прошлое, а затем их дети, которые тоже стыдились прошлого отцов, старясь нигде об этом не вспоминать. Это казалось неприличным не так давно.
Но их внуки стыдиться перестали и даже начали возрождать мечты своих дедов. И начали объединяться. Это не только внуки сбежавших немцев, но и внуки тех, деды которых во всем мире поддерживали Гитлера.

Главный агент Маска в DOGE Брэндон Спайкс связан с русско-американской сетью антизападных прокремлевских монархистов, вдохновленных контрдемократическим движением «Технократия» 1930-х годов, членом которого был дед Маска.
Фамилия деда Маска тоже Холдеман. До того как выйти замуж за Спайкса, Наталия была замужем за кузеном Илона Маска Ривом Холдеманом. Илон, и Рив являются внуками Джошуа Холдемана, который является отцом Мэй Маск, матери Илона.

Роль давнего помощника Илона Маска, работающего с ним в трех его крупных компаниях, раскрывает, что DOGE - это троянский конь. Через Брэндена Спайка DOGE связан с прокремлевскими российскими монархистами, связанными с министерствами обороны и иностранных дел Путина, собственной семьей Маска и движением Технократии, возрожденным в рамках «Темного Просвещения» Ярвина - все они объединены видением замены демократии расистской техно-автократией.
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24.03.2025 12:16 Відповісти
Йому, Маску, наврочили!
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24.03.2025 12:43 Відповісти
Интересно, амер язык имеет различия в коханнi i любовi? Чи у них все - одним словом (любить), как у ордынцев-кацапов , що трахать - подтаскивать , шо траханных оттаскивать - мол, им все равно ?
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24.03.2025 12:49 Відповісти
Ну вот, я же говорю, шо кацапа видно за версту, бо любить можно только родину, мать, свою семью. А кохатися можно, а хоть и с девушкой, которая бурно провела свою молодость, но за деньги и без любви.
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24.03.2025 12:53 Відповісти
Да, пыня с медедом - тоже жиды и шо, от перестановки местами доданкiв сумма меняется?
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24.03.2025 13:01 Відповісти
Адвокаат дияв..путіна, за бабло зробить ВСЕ, нічого святого...?!
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24.03.2025 13:00 Відповісти
Еще и напару с рыжим неврастеником...
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24.03.2025 13:02 Відповісти
Що вiн верзе взагалi? Це вже навiть не сором. Так вiдверто знущатись над украïнцями.
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24.03.2025 12:19 Відповісти
но не может
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24.03.2025 12:33 Відповісти
На шо намек, пыня импотент? НУ да , с 15 лет, когда от него и Людка сбежала и кабаевша.
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24.03.2025 12:42 Відповісти
Америзраильтянин , як той жидяра, шо-та не договаривает, мол не хочет , да не хочет...всю Европу... А сколько хочет? Половину?
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24.03.2025 12:38 Відповісти
Я давно підозрював шо америкоси г-и особливо після того як абама передав нам ковдри замість збої але щоб до такого дійшли? потрібно відключити воду амер. посольству. вони можуть передавати закриту інформацію кацапам
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24.03.2025 12:44 Відповісти
Черговий #идівський рішала з оточення трампа, але щось порішати з єрмачньой не виходить...
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24.03.2025 12:45 Відповісти
Поверили...ид...от!
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24.03.2025 12:47 Відповісти
Звичайно Путін не хоче захопити всю Європу. Путін хоче захопити небагато Європи, тільки дві, три країни. Це з початку дві, три країни.
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24.03.2025 12:49 Відповісти
Ну да... Первую мировую кремлядь с фрицами затеяли, бо имели виды: фрицы на северную Африку, кацапы на Босфор с Дарданеллами и Балканами. Вторая мировая война(йоська сгалин в 41ом году в январе-феврале)в своем письме Гитлеру сделал предъяву, окромя части Румынии, Польши , Финляндии... еще и на Норвегию... Гитлера от того приклинило, он не ответил сгалину, а через 4 месяца попытался обуздать аппетиты кремляди. Но у него это получилось наполовину. Кремль все же оттяпал пол Европы, но без Норвегии.
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24.03.2025 13:15 Відповісти
Ха-ха-ха.
Не смішить мої тапці про те, що пу не хоче.
Він хоче, але не може.
Тому, розраховує хоч Україну розчавити, а потім прибалтів, поляків і ін. з соц.лагеря знов в нього загнати, та щей на фіннів зі шведами мабудь вже губу розкатав
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24.03.2025 14:31 Відповісти
Ой, дебіл!
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24.03.2025 13:14 Відповісти
классика жанра. задали вопрос, отвечай на другую тему, неси чушь и бред, в этом дебилы найдут глубокий смысл.
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24.03.2025 13:32 Відповісти
Это ему Путин с гроба на ушко сказал про это))
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24.03.2025 13:45 Відповісти
Уиткофф, трамп, венс и далее по списку как на подбор потенциальные пациенты в дурку.
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24.03.2025 13:54 Відповісти
Віткофф ти забираєш шмат хліба у піськова.
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24.03.2025 13:57 Відповісти
До Лісабону кишки в путі не вистачить, звісно, а от до кордону по Одеру цілком. І мав він на увазі ваше НАТО в Польщі чи Литві...
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24.03.2025 14:10 Відповісти
Не нужно будет кишками дорогу укладывать, они по телефону их капитуляцию примут и скажут кого куда назначить в правительстве
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24.03.2025 16:31 Відповісти
захоплюють тих хто опирається

інших купують, за допомогою саме таких як ти, віткофф
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24.03.2025 14:29 Відповісти
Довбо*б старий
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24.03.2025 14:29 Відповісти
залишить Лісабон. А все інше то раша, а не Європа
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24.03.2025 14:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1__EPqhMrFQ Путин в 2008 году: Крым не является спорной территорией. Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України.

20 лютого 2014 року кацапи вторглись в український Крим.
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24.03.2025 14:48 Відповісти
Ти, дебіле! Пуйло не повинно нічого захвачувати, а не всю Європу!
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24.03.2025 15:55 Відповісти
Странный этот Путин, не хочет захватить всю Европу. Я вот, простой дядька из Америки, с удовольствием захватил бы и Европу и весь мир, а Путин не хочет.
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24.03.2025 16:28 Відповісти
До влади в Америці дорвались кретини
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24.03.2025 19:01 Відповісти
Боится старости,хоче грошей ,хоче в матрицю до путіна ,очі ці гляньте...
,
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24.03.2025 19:48 Відповісти
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