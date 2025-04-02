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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Військова конфронтація неминуча, якщо не буде ядерної угоди з Іраном, - глава МЗС Франції Барро

Жан-Ноель Барро наголосив на необхідності ядерної угоди з Іраном

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барр вважає, що якщо світові держави не зможуть швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми, то військова конфронтація є "майже неминучою".

Його заяву цитує агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди. У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою", - заявив глава французької дипломатії.

Агентство зазначає, що європейські держави намагаються створити дипломатичний шлях для досягнення угоди щодо обмеження діяльності Ірану зі збагачення урану до літа і до жовтня 2025 року, коли закінчується термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.

Джерела агентства серед дипломатів кажуть, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та митами, якщо Тегеран не укладе ядерної угоди, - NBC

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

Читайте також: Трамп розглядає пропозицію Ірану про непрямі переговори щодо ядерної угоди, водночас не виключає ударів, - Axios

Автор: 

Іран (2022) США (22685) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+6
Як тільки в Ірана з'явиться ЯЗ вони у Трампа стануть хорошими хлопцями з якими можна заключать дііл...
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02.04.2025 21:31
+6
Забудьте про ядерні угоди. Український приклад показав, до чого вони ведуть.
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02.04.2025 21:32
+5
Саме цікаво що тепер до північної кореї жодних притензій і погроз в їхню сторону коли в них з'явилась ядерна зброя. Даже навпаки, північна корея стала великою ядерною нацією а Кінченого Тампон назвав розумним хлопцем. А ті хто не має ядерної зброї ті дурачки в яких потрібно забрати копалини і землю
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02.04.2025 21:46
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Як тільки в Ірана з'явиться ЯЗ вони у Трампа стануть хорошими хлопцями з якими можна заключать дііл...
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02.04.2025 21:31 Відповісти
Поки, різні там теревені/переговори, московіти з чучхе, зробили усе, як треба для отих, з рушниками на головах! А тепер, сміються з трампа і Держдепу США !!!
Нітаняху, теж за носа водили, московіти!!
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02.04.2025 21:31 Відповісти
Забудьте про ядерні угоди. Український приклад показав, до чого вони ведуть.
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02.04.2025 21:32 Відповісти
Забігали? Кожній країні по ядерній бомбі, тоді буде мир і спокій...
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02.04.2025 21:33 Відповісти
Іран їм всрався...
коли індія, пакістан, ізраіль здобули ядерну зброю - нічого крім "... мы сильно озабочены" не було...
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02.04.2025 21:36 Відповісти
Ага. Думаєте Іран наїпать Будапештським меморандумом як Україну наїпали?
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02.04.2025 21:42 Відповісти
Саме цікаво що тепер до північної кореї жодних притензій і погроз в їхню сторону коли в них з'явилась ядерна зброя. Даже навпаки, північна корея стала великою ядерною нацією а Кінченого Тампон назвав розумним хлопцем. А ті хто не має ядерної зброї ті дурачки в яких потрібно забрати копалини і землю
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02.04.2025 21:46 Відповісти
Дурачки можуть Могутньому в дрона по макитрі зафігачити
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03.04.2025 00:12 Відповісти
Вам вроде как сказали, что прямых переговоров с вами не будет, контакт через посредника возможен, а так с рыжим голубем, ой петухом мира разговаривать с позиции давления и угроз не собираются!
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02.04.2025 21:51 Відповісти
европа отгребает ответку за будапештское нае...во Украины. Единственной гарантией безопасности стало ядерное оружие. Шо хотели, то и получили. Воевать с Ираном, то будет очень не просто.
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02.04.2025 21:55 Відповісти
Кремль имел планы на счет Ирана еще в 90е. А Запад где то в облаках летает.
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02.04.2025 22:07 Відповісти
А чого то французи заметушились? Чи то є їх справа як руда потвора в пику отримає від Ірану? Займайтеся європою
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03.04.2025 00:14 Відповісти
 
 