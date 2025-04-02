Військова конфронтація неминуча, якщо не буде ядерної угоди з Іраном, - глава МЗС Франції Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барр вважає, що якщо світові держави не зможуть швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми, то військова конфронтація є "майже неминучою".

Його заяву цитує агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди. У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою", - заявив глава французької дипломатії.

Агентство зазначає, що європейські держави намагаються створити дипломатичний шлях для досягнення угоди щодо обмеження діяльності Ірану зі збагачення урану до літа і до жовтня 2025 року, коли закінчується термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.

Джерела агентства серед дипломатів кажуть, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

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