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Новини Удари по енергетиці
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РФ хоче перекласти провину за зрив мирного врегулювання на Україну, щоб продовжувати війну, - Генштаб

Заява Генштабу щодо фейкових звинувачень РФ

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України дотримують умов "енергетичного перемир'я".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено у фейсбуці.

"Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях. Зокрема, мзс рф підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах", - йдеться в повідомленні.

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Там наголосили, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України.

"Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", - підсумували там.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передає США всю інформацію про порушення Росією часткового режиму припинення вогню, яке передбачає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі.

Україна надала Сполученим Штатам докази порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я" і очікує на відповідь від партнерів.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6544) енергетика (2588) перемир’я (895)


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хто б сумнівався
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03.04.2025 14:51 Відповісти
Московіти, ще з часу їх війни проти Ічкерії, і по сьогодення, їх війни проти Мирної України, не дотрималися жодних ДОМОВЛЕНОСТЕЙ про припинення обстрілів! Брехня, війна та злочини, це їх СЕРЕДОВИЩЕ для існування!
Але ж у Білому домі, ота група осіб з тремпельом-бите вухо, не дружать з логікою Таблиці Множення! За гроші від прутіна, вони і Родину свою продадуть!!
Слава Україні!!
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03.04.2025 14:53 Відповісти
Це ж було вже.
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03.04.2025 15:02 Відповісти
Шо за "досягнуті партнерами домовленності"? Хде, кем, с кем? Эти "домовленності" кем то официально утверждены, подписаны сторонами, есть какие-то утвержденные санкции и рычаги воздействия на тех, кто их не выполнит? Цирк на дроти. И еще, неприятный вопрос - мы теперь вообще не говорим об каком-то отвоевывании оккупированных территорий, так? Т.е., вот это "мирное урегулирование" - это по факту и есть та заморозка по линии ЛБЗ на которую мы, вроде, никогда не соглашались?
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03.04.2025 15:14 Відповісти
Доки йдуть контрактники доти він і воюватиме, звичайно за 1 млн. бажаючих вже немає але за 2-4 млн вистачає.
Через рік платитиме 10 млн. на "людському ресурсі" там на відміну від вас совків гроші не економлять, для бюджету напряжно, але для солдата тільки плюс.
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03.04.2025 15:18 Відповісти
сонце сходить вранці. краплі дощу падають вниз. взимку йде сніг.
РФ хоче перекласти провину за зрив мирного врегулювання на Україну, щоб продовжувати війну.
невже такі откровення це рівень Генштабу?
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03.04.2025 16:44 Відповісти
 
 