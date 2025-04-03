РФ хоче перекласти провину за зрив мирного врегулювання на Україну, щоб продовжувати війну, - Генштаб

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України дотримують умов "енергетичного перемир'я".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено у фейсбуці.

"Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях. Зокрема, мзс рф підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах", - йдеться в повідомленні.

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Там наголосили, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України.

"Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", - підсумували там.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передає США всю інформацію про порушення Росією часткового режиму припинення вогню, яке передбачає припинення ударів по енергетиці та тишу на морі.

Україна надала Сполученим Штатам докази порушення Росією так званого "енергетичного перемир'я" і очікує на відповідь від партнерів.

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