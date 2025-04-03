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Новини переговори США та Росії Зеленський про припинення вогню
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Розмови між США та РФ щодо безумовного припинення вогню в Україні тривають, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії Росія не погодилася на безумовне припинення вогню, але переговори між Сполученими Штатами та російською стороною на цю тему тривають.

Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

"Потім в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. У Росії на це поки що не погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями й росіянами на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є", - зазначив Зеленський.

За словами президента, Сполучені Штати та Європа мають власні інтереси у питанні найшвидшого припинення вогню, і вони єдині у тиску на Росію.

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"Я думаю, що це можливо зробити максимально на найближчі тижні, може, місяці, а може бути по-різному: іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни", - вважає він.

Глава держави наголосив, що завершення гарячої фази війни –– це повне припинення вогню, і це правильний крок, який Україна підтримує.

"Щодо іншого кроку, але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні можуть бути, абсолютно різні. На це потрібен час", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що у найближчі тижні чи місяці є можливість змусити Росію піти на припинення вогню.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) росія (65052) США (22685) припинення вогню (120)


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Розмови - заплітають *******
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03.04.2025 17:03 Відповісти
Чому за три роки повномасшабної війни не було жодного замаха на *****? Бо тоді буде справжній замах на зеленьського? як це пояснити?
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03.04.2025 17:04 Відповісти
ТА ТИ ШООО?
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03.04.2025 17:14 Відповісти
1 кілограм - одиниця вимірювання ваги
1 літр - одиниця вимірювання об"єму
1 ЗєТр - одиниця вимірювання дов...*******
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03.04.2025 17:26 Відповісти
Якщо припинення вогню безумовне то про що розмови ? або погоджуються або ні. А якщо московія якісь умови ставить (що ми схоже і бачимо ) то яке ж це безумовне припинення вогню ?
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03.04.2025 17:44 Відповісти
Дивно. В США кажуть. що угода між Україною та Кацапстаном майже готова. Це при тому, що у Пуйла незмінні вимоги до України, а Зельоні, як завжди заявляють, що "ні-ні! Ніякі поступки ми не робимо!".
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03.04.2025 17:44 Відповісти
Тривають? Рамштайн без США 11 квітня, це і є результат.
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03.04.2025 20:33 Відповісти
рф напала на Україну, а переговори про припинення вогню ведуть США та рф. Нікому не здається, що це якийсь сюр?
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03.04.2025 21:10 Відповісти
А ти схоже їм вже не потрібен і начебто з цим погодився. Може вже підеш через непотрібність?
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03.04.2025 21:52 Відповісти
 
 