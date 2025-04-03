Розмови між США та РФ щодо безумовного припинення вогню в Україні тривають, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії Росія не погодилася на безумовне припинення вогню, але переговори між Сполученими Штатами та російською стороною на цю тему тривають.

Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад Чернігівщини, передає Цензор.НЕТ.

"Потім в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. У Росії на це поки що не погодились, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями й росіянами на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є", - зазначив Зеленський.

За словами президента, Сполучені Штати та Європа мають власні інтереси у питанні найшвидшого припинення вогню, і вони єдині у тиску на Росію.

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"Я думаю, що це можливо зробити максимально на найближчі тижні, може, місяці, а може бути по-різному: іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни", - вважає він.

Глава держави наголосив, що завершення гарячої фази війни –– це повне припинення вогню, і це правильний крок, який Україна підтримує.

"Щодо іншого кроку, але потім буде час, наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно. Але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні можуть бути, абсолютно різні. На це потрібен час", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що у найближчі тижні чи місяці є можливість змусити Росію піти на припинення вогню.