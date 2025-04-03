Речник МЗС Тихий відповів на звинувачення у втручанні у справи Малі: Справжньою загрозою для Африки є російські найманці "Вагнера"
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відкинув безпідставні заяви про втручання у справи Малі, наголосивши, що справжньою загрозою для стабільності та прогресу Африки є російські найманці ПВК "Вагнер".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Тихий написав у соцмережі Х.
"Це серйозна претензія для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Якщо серйозно, ми вчергове відкидаємо безпідставні заяви про втручання у справи Малі", - написав він.
Тихий наголосив, що ці заяви ніколи не були підкріплені жодними фактичними доказами.
"Справжньою загрозою для стабільності та прогресу Африки є російські найманці "Вагнера", які несуть куди завгодно лише смерть, руйнування та пограбування", - додав речник.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп заявив, що Україна є "терористичною державою" через нібито підтримку повстанців-туарегів у Сахелі, які у 2024 році розгромили російських найманців ПВК "Вагнер".
Що передувало?
Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.
ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.
Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.
У вересні 2024 року повстанський альянс туарегів у Малі стверджував, що співпрацює з Україною, хоча раніше там і заявляли про відсутність зовнішньої допомоги, зокрема в боях із "вагнерівцями".
Згодом видання Le Monde написало, що Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями.
МЗС України відкинуло звинувачення у причетності до постачань дронів повстанцям та заперечило передання до регіону Сахеля озброєння та військової техніки, яку постачають їй союзники для боротьби з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні рашка вирішила відкрити своє посольство в Малі.
От тому і шістка рашистів - міністр МЗС Малі вирішив в черговий раз лизнути рашистів.
Але нам своє робити.І треба більше підтримувати туарегів, які борються за свою свободу і за лержаву Азавад і цим допомагають Україні.
В липні туарегі знищили десятки вагнерівців, серед яких були командувач батальйону рашистів на Соледарському напрямку і багато інших рашистів, які воювали проти України.
Туареги единий народ в світі, який реально вбиває ворогів українців.
Яке це щастя для Землі!
Учися, імпотентне НАТО, -
Живих кацапів ще багато.
А этих интересно, держат еще? Или кончили сразу.