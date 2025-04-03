Речник МЗС Тихий відповів на звинувачення у втручанні у справи Малі: Справжньою загрозою для Африки є російські найманці "Вагнера"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відкинув безпідставні заяви про втручання у справи Малі, наголосивши, що справжньою загрозою для стабільності та прогресу Африки є російські найманці ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тихий написав у соцмережі Х.

"Це серйозна претензія для того, хто представляє нелегітимну хунту, яка узурпувала владу і покладається на російських найманців для збереження свого правління. Якщо серйозно, ми вчергове відкидаємо безпідставні заяви про втручання у справи Малі", - написав він.

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Тихий наголосив, що ці заяви ніколи не були підкріплені жодними фактичними доказами.

"Справжньою загрозою для стабільності та прогресу Африки є російські найманці "Вагнера", які несуть куди завгодно лише смерть, руйнування та пограбування", - додав речник.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп заявив, що Україна є "терористичною державою" через нібито підтримку повстанців-туарегів у Сахелі, які у 2024 році розгромили російських найманців ПВК "Вагнер".

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці липня 2024 року повідомлялось, що загін ополченців із племен туарегів "Захист народу Азавада" в районі міста Тін-Зауатін знищив понад 50 російських військовослужбовців, 5 росіян здалися в полон, також вбито понад 10 військовослужбовців ЗС Малі. Знищено колону бронеавтомобілів та пікапів "Вагнера", також ополченці збили вертоліт Мі-24 з російським екіпажем.

ЗМІ повідомили, що українські спецслужби навчають туарегів керувати безпілотниками.

Влада Малі звинуватила Україну у підтримці тероризму та заявила про розрив дипломатичних відносин.

У вересні 2024 року повстанський альянс туарегів у Малі стверджував, що співпрацює з Україною, хоча раніше там і заявляли про відсутність зовнішньої допомоги, зокрема в боях із "вагнерівцями".

Згодом видання Le Monde написало, що Україна передає повстанцям-туарегам БпЛА для боротьби з "вагнерівцями.

МЗС України відкинуло звинувачення у причетності до постачань дронів повстанцям та заперечило передання до регіону Сахеля озброєння та військової техніки, яку постачають їй союзники для боротьби з РФ.