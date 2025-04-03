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Новини Заволодіння коштами "Укрзалізниці"
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Дружина ексрадника ОП Шила купила нерухомості на понад $4 млн в Дубаї в 2021-2022 роках, - ЗМІ

Артем Шило

Ірина Шило, тодішня дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці" , в 2021-2022 роках придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

Нерухомість дружини Шила в Дубаї

Зазначається, що це загальна вартість 9 об’єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати - Ред.).

За інформацією журналістів Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об’єктів нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку даних про власників нерухомості у Дубаї, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелторки-українки.

В розслідуванні йдеться, що 8 квартир, загальною площею понад 730 квадратних метрів, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три – у комплексі Belgravia III та ще три – в ЖК Harrington House.

Читайте: НАБУ завершило розслідування справи "бек-офісу" в "Укрзалізниці" під керівництвом радника ОП за часів Камишіна

З того ж витоку даних випливає, що вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів США. Але у власності родини співробітника СБУ нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го – в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.

Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї – це готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п’ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence. Апартаменти купили у березні 2022 року за понад 2 мільйони доларів.

Однак цей готельний номер вже також не перебуває у власності родини Артема Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 року новий власник заплатив за нього 2,6 мільйона доларів США, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування корупційних схем в "Укрзалізниці" за участю Шила та Бондара, - САП

Шило сказав, що опублікує податкову декларацію по закінченні воєнного стану

У коментарі журналістам Артем Шило повідомив, що з військової служби у лавах Служби безпеки України він "був звільнений 31.08.2021 року і повторно мобілізований вже після початку повномасштабної російської агресії – з 04.08.2022 року".

"Що стосується декларування доходів, то у період воєнного стану окремі категорії посадовців, до яких була віднесена і обіймана мною посада у Службі безпеки України, не подають декларації. Так, відповідно до ч. 7 ст. 45 закону України "Про запобігання корупції", особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які є суб’єктами декларування з числа військовослужбовців різних військових формувань, утворених відповідно до законів України, подають декларації не пізніше 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану", - пояснив він.

Також  Шило пообіцяв, що "після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд переніс на 4 квітня засідання з обрання запобіжного заходу ексраднику ОП Шилу

Справа ексрадника ОП Артема Шила

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.

Вранці 4 квітня ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику ОП Шилу у вигляді тримання під вартою до 31 травня: Застава 30 млн грн.

Автор: 

корупція (4682) розслідування (2269) Офіс Президента (2021) Шило Артем (14)


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Топ коментарі
+19
СБУ завжди така була. З 2014 по 2019 трохи затіхарилися.
А при ЗЄ їм знов карта поперла.
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03.04.2025 19:33
+18
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03.04.2025 19:29
+16
Всі це знають, але зелені та особисто Зеленський, все одно мають найвищу довіру, а Порошенко - найнижчу...
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03.04.2025 19:29
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03.04.2025 19:29 Відповісти
Дійсно, ці квартири для зустрічєй з резидентурою.
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03.04.2025 19:54 Відповісти
Всі це знають, але зелені та особисто Зеленський, все одно мають найвищу довіру, а Порошенко - найнижчу...
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03.04.2025 19:29 Відповісти
ти оптиміст, до Пороха взагалі не мають
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03.04.2025 20:24 Відповісти
Я розумію, що порохобот - це діагноз. Але просто для довідки - згідно всіх опитувань Порошенко програвав абсолютно любому кандидату у другому турі! так що досить дрочити на політичного лузера...
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03.04.2025 20:32 Відповісти
А ти у минулих виборах за кого голосував у другому турі?
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03.04.2025 21:25 Відповісти
Ну якщо вжє служба безпеки така, то країна в дупі🥺
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03.04.2025 19:30 Відповісти
СБУ завжди така була. З 2014 по 2019 трохи затіхарилися.
А при ЗЄ їм знов карта поперла.
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03.04.2025 19:33 Відповісти
Таке кругом де торкнуласзь рука зе більшості,який 3,14сець.
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03.04.2025 19:32 Відповісти
Синочок хряка з ВР за 2 млн апартаменти прикупив і ЩО ви їм зробиТЕ?(
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03.04.2025 19:39 Відповісти
Прібарахлілась.
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03.04.2025 19:40 Відповісти
73% цьому не вірять - то кацапське іпсо, наклеп на достойних державників з ОП
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03.04.2025 19:45 Відповісти
Нормально слугориги допомагають ЗСУ під час війни, головне кожного дня публікувати брехню на опозиціонерів і викликати в них огиду у обдуреного наріда 73%.
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03.04.2025 19:49 Відповісти
Аааааа,майонезный зэлехторат.
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03.04.2025 19:50 Відповісти
ну, чого ви накинулися?
міньєтчіца, послиня.
рестораторка послиня.
то чому, дружина мєнта не може бути талановитою зароблялкою нерухомості.
радник тьома тут ні до чого.
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03.04.2025 19:57 Відповісти
Хочеться нагадати що працівники оп не заобовязані декларації подавати.Чомусь
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03.04.2025 19:58 Відповісти
Та кому це зараз цікаво, якщо це не родич тещі сусіда Порошенки....
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03.04.2025 20:01 Відповісти
Та в целом скромно это, поздно копать, не вернуть никогда. И близко даже не представляет народ, сколько же улетело из страны за 30 лет последних. И ведь главное улетело наше будущее. Поезд отходит ,,москва-геленджик, голову дверью зажал проводник, поезд помчался, мужик побежал---долго его мой взгляд провожал!,,
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03.04.2025 20:02 Відповісти
Ну и зачем нам эти новости , чтобы злее были?

Хватит травить народ этой фигнёй, это не добавляет нам веры и энтузиазма.

Кто имеет разум тот знает, кто нами управлял и кто управляет, это не новость, вопрос в другом, как

выстоять и как потом сделать, чтобы с этим покончить навсегда.
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03.04.2025 20:13 Відповісти
Укрзалізниця повинна підняти тарифи на грузові перевезення в 10 раз, щоб різні Шила жили на широку ногу. Сергій Лєщенко не дасть збрехати.
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03.04.2025 20:50 Відповісти
Шмигаль каже, що грошей на Бюджет 2026 - немає
Але у дружин чиновників грошей у тумбочці хоч відбавляй
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03.04.2025 21:19 Відповісти
Та ви на обличчя подивиться! То сама чесна людина! Жінка просто хвойда)))
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03.04.2025 21:19 Відповісти
.... прибарахліцца, все відбулося за планом...
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03.04.2025 21:20 Відповісти
На куплене в 2021 році гроші "збирали" задовго до ОП - ще в часи АП
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03.04.2025 22:51 Відповісти
І знову зюзюкі, молоде крило ПР щож з вами таке відбувається уюблікі?
Неможете щоб не красти сукі.
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03.04.2025 23:34 Відповісти
Неплохо было бы и жену его посадить на х.
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04.04.2025 00:17 Відповісти
Це ж одна з форм бізнесу. Купив нерухомість, порушив справу і убєділ лоха, який попався в руки, купити вже в нього, але дорожче.
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04.04.2025 05:06 Відповісти
 
 