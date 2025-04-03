Дружина ексрадника ОП Шила купила нерухомості на понад $4 млн в Дубаї в 2021-2022 роках, - ЗМІ
Ірина Шило, тодішня дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці" , в 2021-2022 роках придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів.
Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.
Нерухомість дружини Шила в Дубаї
Зазначається, що це загальна вартість 9 об’єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати - Ред.).
За інформацією журналістів Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об’єктів нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку даних про власників нерухомості у Дубаї, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелторки-українки.
В розслідуванні йдеться, що 8 квартир, загальною площею понад 730 квадратних метрів, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три – у комплексі Belgravia III та ще три – в ЖК Harrington House.
З того ж витоку даних випливає, що вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів США. Але у власності родини співробітника СБУ нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го – в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.
Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї – це готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п’ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence. Апартаменти купили у березні 2022 року за понад 2 мільйони доларів.
Однак цей готельний номер вже також не перебуває у власності родини Артема Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 року новий власник заплатив за нього 2,6 мільйона доларів США, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.
Шило сказав, що опублікує податкову декларацію по закінченні воєнного стану
У коментарі журналістам Артем Шило повідомив, що з військової служби у лавах Служби безпеки України він "був звільнений 31.08.2021 року і повторно мобілізований вже після початку повномасштабної російської агресії – з 04.08.2022 року".
"Що стосується декларування доходів, то у період воєнного стану окремі категорії посадовців, до яких була віднесена і обіймана мною посада у Службі безпеки України, не подають декларації. Так, відповідно до ч. 7 ст. 45 закону України "Про запобігання корупції", особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які є суб’єктами декларування з числа військовослужбовців різних військових формувань, утворених відповідно до законів України, подають декларації не пізніше 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану", - пояснив він.
Також Шило пообіцяв, що "після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку".
Справа ексрадника ОП Артема Шила
Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".
Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.
Вранці 4 квітня ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику ОП Шилу у вигляді тримання під вартою до 31 травня: Застава 30 млн грн.
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А при ЗЄ їм знов карта поперла.
міньєтчіца, послиня.
рестораторка послиня.
то чому, дружина мєнта не може бути талановитою зароблялкою нерухомості.
радник тьома тут ні до чого.
Хватит травить народ этой фигнёй, это не добавляет нам веры и энтузиазма.
Кто имеет разум тот знает, кто нами управлял и кто управляет, это не новость, вопрос в другом, как
выстоять и как потом сделать, чтобы с этим покончить навсегда.
Але у дружин чиновників грошей у тумбочці хоч відбавляй
Неможете щоб не красти сукі.