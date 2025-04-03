Дружина ексрадника ОП Шила купила нерухомості на понад $4 млн в Дубаї в 2021-2022 роках, - ЗМІ

Ірина Шило, тодішня дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці" , в 2021-2022 роках придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

Нерухомість дружини Шила в Дубаї

Зазначається, що це загальна вартість 9 об’єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати - Ред.).

За інформацією журналістів Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об’єктів нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку даних про власників нерухомості у Дубаї, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами ріелторки-українки.

В розслідуванні йдеться, що 8 квартир, загальною площею понад 730 квадратних метрів, розташовані в трьох житлових комплексах забудовника Ellington Properties: дві квартири в ЖК Belgravia, три – у комплексі Belgravia III та ще три – в ЖК Harrington House.

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З того ж витоку даних випливає, що вартість восьми квартир склала майже 2,3 мільйона доларів США. Але у власності родини співробітника СБУ нині їх вже немає, апартаменти продали у період з вересня 2022-го по жовтень 2023-го – в середньому за тією ж ціною, за якою їх придбали.

Найдорожча нерухомість, оформлена на Ірину Шило у Дубаї – це готельний номер на 178 квадратних метрів в елітному комплексі Jumeirah Gate Tower 2, також відомому як п’ятизірковий готель та житловий комплекс Address Beach Resort/Residence. Апартаменти купили у березні 2022 року за понад 2 мільйони доларів.

Однак цей готельний номер вже також не перебуває у власності родини Артема Шила. Транзакції з Дубайського земельного реєстру свідчать, що у вересні 2024 року новий власник заплатив за нього 2,6 мільйона доларів США, що на більш ніж 500 тисяч дорожче за початкову ціну.

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Шило сказав, що опублікує податкову декларацію по закінченні воєнного стану

У коментарі журналістам Артем Шило повідомив, що з військової служби у лавах Служби безпеки України він "був звільнений 31.08.2021 року і повторно мобілізований вже після початку повномасштабної російської агресії – з 04.08.2022 року".

"Що стосується декларування доходів, то у період воєнного стану окремі категорії посадовців, до яких була віднесена і обіймана мною посада у Службі безпеки України, не подають декларації. Так, відповідно до ч. 7 ст. 45 закону України "Про запобігання корупції", особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які є суб’єктами декларування з числа військовослужбовців різних військових формувань, утворених відповідно до законів України, подають декларації не пізніше 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану", - пояснив він.

Також Шило пообіцяв, що "після припинення воєнного стану, коли таке декларування буде відновлене в повному обсязі, всі дані щодо змін майнового стану моєї родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку".

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Справа ексрадника ОП Артема Шила

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП Шилом, яка заволоділа 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці".

Про підозру у цій справі повідомлено 7 учасникам схеми.

Вранці 4 квітня ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику ОП Шилу у вигляді тримання під вартою до 31 травня: Застава 30 млн грн.