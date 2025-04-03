Далекобійні удари України по території РФ були "екстремально ефективними" завдяки зброї США, - Каволі

Удари України вглиб території Росії з використанням далекобійних ракет, які раніше передали США, були "надзвичайно ефективними".

Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із сенаторів попросив Каволі дати оцінку використанню Україною ракет дальнього радіуса дії, наданих західними країнами для ударів по Росії.

"Вони (удари - ред.) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили за її допомогою", - наголосив генерал.

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Також Каволі сказав, що передача Україні систем ППО Patriot –– це історія успіху, а ЗСУ активно їх використовують.

"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді, ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", - додав він.

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