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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари ЗСУ по позиціях РФ
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Далекобійні удари України по території РФ були "екстремально ефективними" завдяки зброї США, - Каволі

Удари по території РФ

Удари України вглиб території Росії з використанням далекобійних ракет, які раніше передали США, були "надзвичайно ефективними".

Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із сенаторів попросив Каволі дати оцінку використанню Україною ракет дальнього радіуса дії, наданих західними країнами для ударів по Росії.

"Вони (удари - ред.) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили за її допомогою", - наголосив генерал.

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Також Каволі сказав, що передача Україні систем ППО Patriot –– це історія успіху, а ЗСУ активно їх використовують.

"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді, ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна частково розв’язала проблему нестачі військових на фронті, - Каволі

Автор: 

Каволі Крістофер (60) Удари по РФ (274) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+10
Такі удари були одиночні, і не далекобійні. Бо не дозволяли. А ефективними й глибинними на Кацапію були удари якраз нашою зброєю.
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03.04.2025 22:46
+5
Если бы еще этот "эффект" был в 22-23 году... А когда рф вывела из зоны поражения почти всю авиацию, тогда вы разрешили.
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03.04.2025 22:22
+5
Ну дааа... У янки ж было уявлення про нас, как про абизян с гранатой. А на деле наши парни за полгода + "вкурили" и начали с ихним "Патриотом" на охоту ходить (три Су + два Ми за раз), то у них и челюсти поотпадали.
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03.04.2025 22:48
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Если бы еще этот "эффект" был в 22-23 году... А когда рф вывела из зоны поражения почти всю авиацию, тогда вы разрешили.
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03.04.2025 22:22 Відповісти
Про яку саме американську вундервафлю ці казки? І що за удари були такими ефективними?
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03.04.2025 22:28 Відповісти
Тобі кацапе не зрозуміти.
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03.04.2025 22:37 Відповісти
Зовсім хворий? Поясни, якщо щось є у голові, бурят.
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04.04.2025 07:22 Відповісти
А чому цей натівець не згадує про неймовірний військовий талант і хоробрість нашого незламного Лідора?
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03.04.2025 22:28 Відповісти
Бо ані того, ані іншого -просто нема.
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03.04.2025 22:32 Відповісти
Що, порохобот? Заздриш нашому Лідору?
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03.04.2025 22:38 Відповісти
Сам себе не похвалиш-ніхто не похвалить!
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03.04.2025 22:30 Відповісти
Якби "зелені" зрадники і корупціонери не розкрадали бюджет, то ми мали б власне ППО і далекобійні ракети вітчизняного виробництва. І саме цим потрібно займатися. Проголосую за тих хто притягне "зелених" до суду і почне забезпечувати ЗСУ вітчизняною зброєю. За корумповану зелень ніколи! Єрмака на палю! Зуйлу відрубати голову! Татарова втопити в каналізації! Решту на уранові копальні в Жовті Води! Так переможемо!
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03.04.2025 22:33 Відповісти
перерахуйте, будь ласка, країни які мають власні далекобійні ракети і власне ППО
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03.04.2025 23:04 Відповісти
Гугл вам в руки. Ми це робили і мусимо робити тепер. Ніяких альтернатив цьому просто не існує, бо залежність має дуже фатальні наслідки.
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04.04.2025 00:45 Відповісти
я і без гугла це добре знаю - а от Ви ні

- балістику роблять ~ 4 країни
- крилаті ~ 6 країн
- ППО (не ПЗРК) ~ 7 країн

і все це країни з набагато більшим чим у нас ВВП і військовим бюджетом

порівняємо ВВП з Польщею (~x4) і Іспанією (~x6) - ні одна не робить ППО, балістики і крилатих. Польща робить модифікацію радянського ПЗРК - Перун.

так ось - зарубайте собі на носі - стільки грошей скільки потрібно на озвучені Вами програми навіть якщо нічого не вкрасти -то в України немає
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04.04.2025 07:53 Відповісти
Це ще та допомога, від США для України, яку надала Адміністрація Байдена!
А за Трампа, одні ультиматуми проти України, а ОВТ так і не надіслано!! Лише блокування, цього ОЗБРОЄННЯ, як прутін йому наказав, це робити!
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03.04.2025 22:38 Відповісти
Такі удари були одиночні, і не далекобійні. Бо не дозволяли. А ефективними й глибинними на Кацапію були удари якраз нашою зброєю.
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03.04.2025 22:46 Відповісти
А давайте кращє комітет Сенату послухає про користь надання українцям саме американської зброї?
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03.04.2025 23:36 Відповісти
Ну дааа... У янки ж было уявлення про нас, как про абизян с гранатой. А на деле наши парни за полгода + "вкурили" и начали с ихним "Патриотом" на охоту ходить (три Су + два Ми за раз), то у них и челюсти поотпадали.
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03.04.2025 22:48 Відповісти
то була робота іншої корисної системи
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03.04.2025 23:06 Відповісти
То був саме "Петріот", тільки використаний так, як американці не пробували ніколи - одна пускова і радар, замість цілої батареї.
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03.04.2025 23:28 Відповісти
замало пускової і радару
і там був не петріот
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03.04.2025 23:47 Відповісти
Норм, вистачає. Сєрби так F-117 підловили з С-125, ЗСУ так само підловили АН-50 і Ту22М3 з С-200 переробленої на мобільну платформу. Це "партизанська" тактіка, дозволяє непомітно підтягнути ппо ближче до цілі, радар вмикають в саму останню мить на хвилину. "Петріот" використали так двічі: раз над Брянською областю (2хСу-34, Су-35, 2хМі-8ПТР) і раз над Кринками (2хСу-34, Су-35).
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04.04.2025 00:02 Відповісти
Щє навіть з С-300 навчились PAC-2 ракети петріота пускати, але то вже інша історія.
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04.04.2025 00:04 Відповісти
тоді Ви пишете про якийсь інший петріот - який може працювати без пункта управління
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04.04.2025 00:27 Відповісти
Це коли Байден дозволив стрельнути десятьма атакамсами на 100 км вглиб росії за 3 роки?
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03.04.2025 23:11 Відповісти
России пиз..ец
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04.04.2025 00:11 Відповісти
ти Каволи тут припиняй вже вихвалятися... далекобійні удари- амери, танки орківські всі знищили- амери...так ти всю війну на амерів перекладеш...)))
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04.04.2025 07:40 Відповісти
 
 