Далекобійні удари України по території РФ були "екстремально ефективними" завдяки зброї США, - Каволі
Удари України вглиб території Росії з використанням далекобійних ракет, які раніше передали США, були "надзвичайно ефективними".
Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Один із сенаторів попросив Каволі дати оцінку використанню Україною ракет дальнього радіуса дії, наданих західними країнами для ударів по Росії.
"Вони (удари - ред.) були екстремально ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною, і я був би радий поговорити з вами про деякі речі, які вони зробили за її допомогою", - наголосив генерал.
Також Каволі сказав, що передача Україні систем ППО Patriot –– це історія успіху, а ЗСУ активно їх використовують.
"Чесно кажучи, на початку я трохи сумнівався. Це складна система. Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли нею керувати. Українці довірили системи своїм найкращим людям, і вони влилися в неї, як риба у воду. І насправді, ми навчилися деяких їхніх методів роботи просто зараз", - додав він.
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- балістику роблять ~ 4 країни
- крилаті ~ 6 країн
- ППО (не ПЗРК) ~ 7 країн
і все це країни з набагато більшим чим у нас ВВП і військовим бюджетом
порівняємо ВВП з Польщею (~x4) і Іспанією (~x6) - ні одна не робить ППО, балістики і крилатих. Польща робить модифікацію радянського ПЗРК - Перун.
так ось - зарубайте собі на носі - стільки грошей скільки потрібно на озвучені Вами програми навіть якщо нічого не вкрасти -то в України немає
А за Трампа, одні ультиматуми проти України, а ОВТ так і не надіслано!! Лише блокування, цього ОЗБРОЄННЯ, як прутін йому наказав, це робити!
і там був не петріот