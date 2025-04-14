Свириденко пояснила мільйонні гонорари в КШЕ: Читає лекції, консультує студентів, готує нову навчальну програму

Президент Київської Школи Економіки Тимофій Милованов відкидає можливість конфлікту інтересів у ситуації з віцепрем'єркою Юлією Свириденко, яка отримала і задекларувала 3 102 506 грн гонорарів за викладацьку діяльність у КШЕ в 2024 році.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно із деклараціями, якщо 2 роки тому за послуги КШЕ Свириденко отримала трохи менше 852 тис. грн, то в 2024 році сума гонорарів зросла до 3,1 млн грн.

Видання наводить приклади, коли ректор Державного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі отримав за рік повної зайнятості "погодинку" і гонорари 1 мільйон 23 тисячі гривень.

"Тобто усі троє разом вони отримали за рік роботи менше ніж Юлія Свириденко за 7 місяців", - зазначається в матеріалі.

Відомо, що Свириденко отримала в Кабміні річний дохід більш як удвічі менший за викладацький гонорар: 1 мільйон 205 тисяч гривень.

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У коментарі журналістам віцепрем'єрка пояснила:

Я викладаю в Приватній установі "Університет "Київська школа економіки" з 2023 року в якості запрошеного викладача (professor of practice)... Під кожен із напрямків освітньо-наукових програм укладається окремий договір. У моєму випадку це "публічне адміністрування", "економіка" і "менеджмент" (у декларації справді вказані три окремі угоди. - Ред.). У рамках цих напрямків я викладаю різноманітні теми на курсах "Стратегічний менеджмент", "Економіка повоєнної відбудови", "Макроекономіка", "Дослідницький семінар". Теми лекцій стосуються глобальних шоків у світовій економіці, особливостей економіки воєнного стану, управління відбудовою в Україні тощо. Лекції проводяться у позаробочий час (пізно ввечері або на вихідних), щоб не зашкодити виконанню моїх обов'язків за основним місцем роботи в Кабінеті Міністрів України. Окрім лекційного навантаження, я консультую здобувачів щодо написання дипломних робіт, а також веду дослідження і готую матеріали для вдосконалення навчальних програм. Наприклад, я залучена до підготовки курсу зі стратегічного менеджменту, готую до запуску програму з лідерства в стратегічних інноваціях

Таким чином, пише видання, Свириденко читає лекції на кількох програмах, консультує студентів і готує до запуску нову навчальну програму. І, що важливо, усе це в позаробочий час.

"Я сам офігів трохи, коли дізнався, скільки ми платимо Юлії Анатоліївні. Ну там 100 тисяч в місяць – я розумію. Але такого я сам не чекав. Але ми – приватна структура з бюджетом десь в районі 50 мільйонів доларів на рік. Якщо керівництво уіверситету вирішило, що треба стільки платити Свириденко, то, мабуть, так і є. Хоча ми зараз проведемо внутрішнє розслідування, чи це було коректне рішення. У нас є внутрішній документ, яким визначається рівень оплати викладачам, і там, як виявилось, діючим міністрам і справді можна платити такі гроші. Їх прирівняли до рівня Нобелівських лауреатів і інших супервідомих людей", - зазначив президент КШЕ Тимофій Милованов.

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КШЕ надала журналістам документ "KSE Policy on Faculty Remuneration" від 20 квітня 2023 року за підписом ректора Університету КШЕ Тимофія Бріка.

Згідно з документом, очільники урядових та бізнесових структур поділені на дві категорії і можуть отримувати від 80 до 120 тисяч гривень на місяць, якщо вони мають відчутний внутрішньоукраїнський досвід і визнання, та до 240 тисяч, якщо можуть передати серйозний міжнародний досвід.

"Тобто оплата 440 тисяч Свириденко за трьома паралельними контрактами не мала порушувати формальні внутрішні процедури КШЕ. Чи це ефективне витрачання університетом донорських коштів, вирішувати самим донорам", - зазначає автор.

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Конфлікт інтересів

Тимофій Милованов у коментарі відкинув можливість формального конфлікту інтересів.

"У нас юридично все дуже серйозно розведено. Це було ще в часи, коли за Порошенка мене призначали в наглядову раду Нацбанку, а Гонтарева викладала в КШЕ. І тоді ще ми зробили так, що я взагалі не маю юридичного чи фактичного впливу на українські організації – університет і ГО, я керую американськими організаціями. А в Україні університет від мене не залежить ніяк, а робота з урядовими структурами ведеться через ГО, в якій у мене теж немає ніяких позицій. Тобто, може, політично ні, але юридично у нас дуже сильна позиція". - сказав він.

У Міністерстві економіки на запит видання повідомили, що ГО "Інститут КШЕ", тобто аналітичний підрозділ цієї структури, є реципієнтом і виконавцем проєкту міжнародної технічної допомоги (МТД) "Підтримка України у відбудові та відновленні", де бенефіціаром є саме відомство Свириденко.

Запит на цей ґрант був поданий Миловановим ще до призначення Свириденко в уряд, але реалізується з 2022 року, тобто за каденції Юлії Свириденко.

Сума проєкту МТД - майже мільйон євро.

Із кінця 2023 року, за даними журналістів, розпочався великий проєкт Кабміну спільно з американськими партнерами на 150 мільйонів доларів, де ГО "Інститут КШЕ" є одним із виконавців, а Мінекономіки – одним із бенефіціарів.

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"Як видно з усього описаного вище, між Юлією Свириденко і Тимофієм Миловановим є не лише дружба. Між їхніми структурами обертаються ще й чималі гроші.

Хоча сам Милованов у розмові з УП скаржиться, що робота з урядом не лише малоприємна через часом хамську манеру поведінки урядовців нижчої ланки, то ще й ризикована для КШЕ", - зазначив автор матеріалу.

Журналісти вважають, що саме НАЗК має з'ясувати, чи є конфлікт інтересів у цьому випадку.

Раніше повідомлялось, що віцепрем'єрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко за викладацьку діяльність Київській Школі Економіки у 2024 році отримала і задекларувала 3 102 506 грн гонорарів.

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