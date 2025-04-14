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Новини Аварія російських танкерів
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На узбережжі Керчі зафіксували новий викид мазуту, - ЗМІ

15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом

У тимчасово окупованому Криму в районі Керчі зафіксовано викид мазуту внаслідок аварії танкера "Волгонєфть". 

Про це повідомляє РІА "Новости Крым", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє агентство з посиланням на так званого голову окупаційної адміністрації Керчі Олега Каторгіна, роботи з ліквідації наслідків забруднення ведуться на пляжах по вулиці Нижньоприморській та в районі Героївки.

"На пляжах на вулиці Нижньоприморській та в районі Героївки працює приблизно сотня людей", - цитують його слова.

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Аварія російських танкерів

15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

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4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.

Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.

13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.

24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.

Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.

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Автор: 

Крим (14139) мазут (63)


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А в эту самую минуту в какой-нибудь южной стране сидит человек и думает: "Сейчас сяду в пирогу и поплыву за бананами".

(хф "Неоконченная пьеса...")
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14.04.2025 12:24 Відповісти
Кацапи здатні тільки на те , щоби засрати
свою краіну і все навкруги , куди дотягнуться своіми брудними
лапами 😡
Бажаю , щоб кацапія і всі орки , які там проживають пішли
до пекла назавжди 😠
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14.04.2025 12:37 Відповісти
 
 