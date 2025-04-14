На узбережжі Керчі зафіксували новий викид мазуту, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму в районі Керчі зафіксовано викид мазуту внаслідок аварії танкера "Волгонєфть".
Про це повідомляє РІА "Новости Крым", інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляє агентство з посиланням на так званого голову окупаційної адміністрації Керчі Олега Каторгіна, роботи з ліквідації наслідків забруднення ведуться на пляжах по вулиці Нижньоприморській та в районі Героївки.
"На пляжах на вулиці Нижньоприморській та в районі Героївки працює приблизно сотня людей", - цитують його слова.
Аварія російських танкерів
15 грудня поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.
21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.
Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".
27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.
4 січня 2025 року у Севастополі в окупованому Криму оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення через виявлені на березі плями мазуту.
Зранку 11 січня стало відомо, що внаслідок розливу мазуту у Чорному морі загинули щонайменше 60 дельфінів.
13 січня в Азовському морі у Керченській протоці зафіксована концентрована пляма нафтопродуктів площею в 300 квадратних кілометрів та розтягнулася майже на 100 кілометрів уздовж Білосарайської затоки.
24 січня на пляжах в Одеській області виявили перші ознаки забруднення російським мазутом з танкерів. Плями мазуту знайшли за кількадесят метрів від берегової лінії.
Того ж дня "влада" Севастополя запровадила режим "надзвичайної ситуації федерального характеру" через наслідки викидів мазуту після аварії нафтових танкерів у Керченській протоці.
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свою краіну і все навкруги , куди дотягнуться своіми брудними
лапами 😡
Бажаю , щоб кацапія і всі орки , які там проживають пішли
до пекла назавжди 😠