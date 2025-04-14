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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Удар по Сумах
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Удари РФ по Україні підривають дипломатію Трампа. Путін хоче завершення війни на своїх умовах, - Bloomberg

Ракетний удар РФ по Сумах 13 квітня

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче, щоб війна проти України завершилася на його умовах, продемонструвавши, що він продовжуватиме вбивати, доки президент США Дональд Трамп не дасть йому бажаного.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що ракетний удар по Сумах 13 квітня став черговим нагадуванням про смертельну ціну вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну.

Атака також вказала наскільки незначного прогресу досяг Трамп у завершенні війни, яку, як він стверджував, зможе швидко зупинити.

Видання нагадує, що напередодні удару по Сумах Путін у Санкт-Петербурзі РФ прийняв спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Їхня зустріч була вже третьою з лютого.

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Деталі перемовин Путіна і Віткоффа залишаються незрозумілими, зауважують в агентстві, додаючи, що на близькість мирної угоди мало що вказує.

Початкова мета Білого дому –– припинення вогню на Великдень –– виглядає все більш недосяжною. Розмови про саміт між Путіним і Трампом також згасли.

Також в Bloomberg попередили, що дипломатія Трампа, яка загальмувала, підвищує ризик загострення бойових дій на фронті з наближенням четвертого літа війни.

У п’ятницю, 11 квітня, Трамп опублікував у соцмережі Truth Social пост, у якому закликав Росію "діяти" для завершення війни проти України, але утримався від тиску на Путіна, щоб змусити його піти на поступки.

Труднощі для Трампа в тому, що він уже розкрив свої карти, президент США просто хоче, щоб війна припинилася, додає Bloomberg. 

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Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Кількість постраждалих зросла до 120.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Автор: 

путін володимир (23803) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839) припинення вогню (137)


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Топ коментарі
+4
Яка дипломатія нах? - задобрювання агресора і тиск на жертву?
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14.04.2025 16:27
+3
***** тупо забив болт на рудого
просто рудий боїться це визнати
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14.04.2025 16:26
+3
підривають?

да, всі вже регочуть з рудого фріка.
а, розумні шукають інших друзів.
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14.04.2025 16:26
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***** тупо забив болт на рудого
просто рудий боїться це визнати
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14.04.2025 16:26 Відповісти
Помилка, Трумп хоче того , що й пуйло,
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14.04.2025 16:26 Відповісти
Путін хоче завершення війни на своїх умовах
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14.04.2025 16:26 Відповісти
підривають?

да, всі вже регочуть з рудого фріка.
а, розумні шукають інших друзів.
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14.04.2025 16:26 Відповісти
Яка дипломатія нах? - задобрювання агресора і тиск на жертву?
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14.04.2025 16:27 Відповісти
До речі, а шо там ісраель? Вони ж ніби хотіли зняти з озброєння декілька батарей петріотів і нам їх передати.

https://24tv.ua/izrayil-mozhe-peredati-patriot-********-chomu-yde-tse-novini_n2586631

Все? Морозимося? Дурня знов ввімкнули? "Петроти? Які петріоти? Ні, не пам'ятаємо".
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14.04.2025 16:27 Відповісти
У ***** одна вимога - наша капітуляція! Не діждеться падло!
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14.04.2025 16:30 Відповісти
Ніхто так не підриває дипломатію Трампа, як сам Трамп.
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14.04.2025 16:31 Відповісти
Трамп мудак.
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14.04.2025 16:44 Відповісти
"дипломатію трампа" ? с-у-ка , хто придумав такий термін?

та ці два слова несумісні і не можуть стояти поряд.

трамп - мародер, аферист , шоумен...будь-хто, але не дипломат.

Називайте речі своїми іменами: "мутки трампа", "договорнячок трампа", "акт відсосу путіну"
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14.04.2025 17:01 Відповісти
 
 