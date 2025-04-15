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Новини Полонені громадяни Китаю Китайські найманці в армії РФ
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Китай досі перевіряє інформацію про полонених громадян КНР в Україні, - МЗС країни

Полонені громадяни Китаю. В КНР досі проводять перевірку

Китайський уряд заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та заявляє, що після з'ясування всіх обставин надасть оцінку діям своїх громадян, захоплених у полон на території Донецької області, згідно з нормами національного законодавства.

Про це йдеться у відповіді речника МЗС КНР Лінь Цзяня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони

За його словами, китайські державні органи досі проводять перевірку інформації щодо участі громадян КНР, які потрапили в полон під час війни в Україні, а також з’ясовують усі обставини, пов’язані з цією ситуацією.

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"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", - додав речник.

Він зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною та чіткою: Китай виступає за мирне врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації для власного піару чи реклами", - підсумував він.

Читайте: Виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка, - полонений громадянин Китаю

Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.

Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

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Автор: 

військовополонені (934) Китай (4584) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+3
Недорахувались двох з 1.5 млд - чи все чікі - пікі?
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15.04.2025 11:38
+1
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15.04.2025 11:38
+1
Результат перевірки: іхтамнєт.
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15.04.2025 11:46
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Недорахувались двох з 1.5 млд - чи все чікі - пікі?
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15.04.2025 11:38 Відповісти
це найкращи комент до цієї новини
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15.04.2025 11:51 Відповісти
Я бы добавил - проводят вечернюю поверку
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15.04.2025 12:22 Відповісти
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15.04.2025 11:38 Відповісти
Результат перевірки: іхтамнєт.
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15.04.2025 11:46 Відповісти
а китай не бажає перевірити як ********* здійснює рекрутинг до свого окупаційного війська на території китаю його ж громадян? покарати за це, у т.ч. китайських посадовців, які дозволили/допустили такий набір?
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15.04.2025 11:51 Відповісти
Настоящие китайцы-"коммунисты", ни за что бы не продались за какой то там "макдональдс"! Так что это не их граждане
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15.04.2025 12:00 Відповісти
нехай спочатку перевірять свої соціальні мережі, де на повним ходом іде вербобка м'яса на війну в Україну. хоча, зважаючи на постійний тотальний контроль тих соцмереж зі сторони місцевих чекістів, притомним людям важко повірити в те, що офіційний Пекін не потакає цій вербовці.
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15.04.2025 12:21 Відповісти
Сі: - Китайці, шикуйсь!
Через 2 дні
- Китайці, на 1-й - 1567856857-й, розрахуйсь!
через тиждень
- 1567886481-й, розрахунок закінчено!
Сі: - Чому кількість не зходиться?
- Поки йшов розрахунок, 30 тисяч китайців померло і 60 тисяч народилось!
- ***!
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15.04.2025 12:34 Відповісти
 
 