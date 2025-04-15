Китай досі перевіряє інформацію про полонених громадян КНР в Україні, - МЗС країни

Китайський уряд заперечує свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та заявляє, що після з'ясування всіх обставин надасть оцінку діям своїх громадян, захоплених у полон на території Донецької області, згідно з нормами національного законодавства.

Про це йдеться у відповіді речника МЗС КНР Лінь Цзяня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони

За його словами, китайські державні органи досі проводять перевірку інформації щодо участі громадян КНР, які потрапили в полон під час війни в Україні, а також з’ясовують усі обставини, пов’язані з цією ситуацією.

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"Поведінку окремих громадян КНР за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій", - додав речник.

Він зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною та чіткою: Китай виступає за мирне врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

"Ми просимо всі відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну і справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій і використання цієї ситуації для власного піару чи реклами", - підсумував він.

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Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.

Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

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