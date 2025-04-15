Глава Міноборони Італії Крозетто: Росія хоче продовжувати атаки, як і протягом останніх трьох років

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія не проявляє реальних намірів досягти миру в Україні, попри тиск з боку Сполучених Штатів.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Росія хоче продовжувати атаки, як і протягом останніх трьох років", - наголосив Крозетто, додавши, що з боку Москви не видно змін у позиції.

Заява прозвучала на тлі чергових масованих ракетних обстрілів України: за останні два тижні російські удари спричинили жертви у Кривому Розі та Сумах.

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Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Ракетна атака РФ на Кривий Ріг

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 квітня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Наразі відомо 18 загиблих, серед них 9 дітей, та про понад 60 постраждалих. Через ракетний удар РФ у Кривому Розі буде триденна жалоба. За даними Офісу генпрокурора, пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу завершено.

6 квітня в лікарні помер чоловік, який постраждав від російського удару. Таким чином кількість жертв атаки на Кривий Ріг зросла до 20.

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