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Новини ППО України Patriot для України
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Надання Україні Patriot – це політичне питання. Все залежить від рішень партнерів, - Зеленський

Зеленський про Patriot

Президент Володимир Зеленський знову закликав надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту від балістичних ракет російських військ.

Про це глава держави заявив під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава держави висловив сподівання на втілення "домовленостей щодо ППО з партнерами в Європі та Америці".

"Patriot – це дуже важливо, це оборонна зброя. Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші й купити ці системи... Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики русскіх", - наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі та закликав посилити Україну десятьма додатковими системами ППО Patriot.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) ППО (3184) Patriot (309)


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Топ коментарі
+9
Знову у нього в усьому партнери винні
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15.04.2025 18:39
+7
Шотам із нафтопроводом Дружба, вовочка?
20 млн $ завжди 20 млн?
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15.04.2025 18:31
+5
від балістики русскіх", - наголосив Зеленський.

Зелоупень, опять уззких.
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15.04.2025 18:36
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Шотам із нафтопроводом Дружба, вовочка?
20 млн $ завжди 20 млн?
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15.04.2025 18:31 Відповісти
від балістики русскіх", - наголосив Зеленський.

Зелоупень, опять уззких.
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15.04.2025 18:36 Відповісти
А де наша балістика? ДЕ ОТРК ГРОМ-2 ?
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15.04.2025 19:07 Відповісти
надання/продаж трампом Україні петріот це порушення трампом обіцянок путіну а трамп на таке не піде.
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15.04.2025 18:37 Відповісти
Знову у нього в усьому партнери винні
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15.04.2025 18:39 Відповісти
значить передумав купувати. А в Кривому Розі говорив що купить.
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15.04.2025 18:39 Відповісти
якщо партнери дадуть гроші, то він о сонцесяйний звісно купить, і розповість з марафону що купив на зароблені на роялті в параші гроші.
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15.04.2025 18:55 Відповісти
"уззкими" мордово-марийцев прозвали евреи, а те и поверили.
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15.04.2025 18:39 Відповісти
Кому є, кому зась,терміново повітрям до Ізраєлю доставили 3дівізіона "Petriot".
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15.04.2025 18:39 Відповісти
До речі, а шо там ісраель? Вони ж ніби хотіли зняти з озброєння декілька батарей петріотів і нам їх передати.

https://24tv.ua/izrayil-mozhe-peredati-patriot-********-chomu-yde-tse-novini_n2586631

Все? Морозимося? Дурня знов ввімкнули? "Петріоти? Які петріоти? Ні, не пам'ятаємо".
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15.04.2025 18:42 Відповісти
хотіли доки по ним іран не почав пуляти ракетами.
хронологію подій варто памятати, а не просто гімна на вентилятор кидати.
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15.04.2025 18:57 Відповісти
Неправда. Вони вже вивели їх з експлуатації та законсервували перед відправкою до штатів. У відбитті тієї атаки у жовтні 2024 року вони участі не приймали.

Після того, як «Патріот», відомий в Ізраїлі як "Яхалом" (діамант), був назавжди знятий з озброєння, його персонал був перекваліфікований для роботи з «Залізним куполом», а батареї і перехоплювачі, що залишилися, були відправлені на зберігання.

Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.


Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.

«Яхалом» знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).

З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.




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15.04.2025 19:24 Відповісти
Ви все наче правильно написали, але я не це мав на увазі а те що вони передумали передавати "списані" петріоти США які мали їх передати нам, бо для самих потрібні після ескалації зі сторони ірану, ба більше до ізраєлю амери ще і Тхад передислокували.
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15.04.2025 20:17 Відповісти
Списані батареї їм не потрібні. Вони дорожчі в експлуатації, ніж Праща Давида, та й вже застарілі. Єдина причниа, чому вони їх не хочуть нам віддавати, це *****. нетаньяху просто боїться наслідків. От і все...
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15.04.2025 20:24 Відповісти
та так застарілі і не здатні навіть крилату ракету збити, що за маразм ти ліпиш ?
жиди не нам а американцям взад мали повертати ті батареї, але так як на близькому сході можливий грандіозний шухер з іраном чи ідіотом пердоганом, який зараз фактично має спільний кордон з ізраілем, то тільки повний дурень, як ми що продавали як брухт свою арту коптери танки бмп, комусь щось "зайве" буде передавати
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15.04.2025 20:30 Відповісти
А ти не читав про те, що у петріотів була низка апгрейдів? Про PAC 2 та PAC 3 MSE не чув? Про передачу штатам я сам написав - ти просто неуважно читаєш. А ЗАСТАРІЛІ петріоти для них просто не потрібні, тому що їм у разі чого їм НАТО та штати допоможуть (і не лише вони). Пригадай, скільки всього залізяччя їм притягнули під час ракетного удару з боку ірану.

І ще раз - у sphf]kz є ВЛАСНЕ виробництво комплексів ППО та ракет до них. І собівартість їхня суттєво нижча за петріоти. Батарея Пращі коштує 317 мільйонів доларів. Ракета PAC 3 MSE для петріота коштує 3 мільйони доларів. У Пращі ракета коштує втричі/вчетверо менша. Ло того ж, Праща Давида має радіус дії 300 км (петріот 160), у Пращі вертикальний запуск ракети (дозволяє прибрати мертву зону над місцем запуску), у Пращі радар мобільніший.
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15.04.2025 20:46 Відповісти
я уважно читаю а от ти натягуєш сову на глобус намагаючись вилити бруд на жидів, які перед можливою війною з сильним противником, Іран чи турки, не хочуть віддавати батареї ппо які можуть збивати літаки крилаті ракети на шахеди.
Ну і до чого тут кацапи, якщо бібі мав передавати американські батареї власнику себто дяді Сему..
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15.04.2025 21:08 Відповісти
Я бачу, наскільки "уважно".

А ти не хочеш, щоб нам петріоти передали? Не хочеш, щоб тобі менше ракет на голову падало? Ні? Ну якщо ти так натягаєш глобус на сову, то будь ласка. Тільки потім не скавчи, коли балістикою повбиває купу людей у твоєму місті/селі.

P.S. Кацапит тут хоча б до того, що перш ніж передавати петріоти штатам твій біба повідомив про це *****:

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив мені, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і підкреслив, що він «лише повертає систему Patriot до США», а не постачає зброю в Україну.

За словами чиновника, Ізраїль поінформував Росію, що це був крок, подібний до того, який США зробили два роки тому, коли передали Україні артилерійські снаряди з резервного сховища в Ізраїлі.

https://www.axios.com/2025/01/28/us-patriot-missiles-ukraine-israel

Про страх біби перед ****** нвіть CNN писало:

Україна відчайдушно потребувала більше ракет «Патріот», оскільки Росія запустила шквал ракет і безпілотників, неодноразово перевантажуючи системи протиповітряної оборони країни.

Але ізраїльська допомога Україні була дуже обмеженою, а ізраїльські лідери намагалися не надто критикувати Росію. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу намагався балансувати на тонкій грані з президентом Росії Владіміром Путіним, що ускладнило завершення передачі ракет.

https://edition.cnn.com/2025/01/28/politics/patriot-missiles-ukraine-israel-us/index.html

Звісно, до чого тут кацапи???
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15.04.2025 21:48 Відповісти
хочу я чи не хочу то нічого не змінює.
бібі не мій, а жиди не дурачки як лохидужерозумніукраїнчики які розпродавали свою найбільшу в європі армію, а тепер бігаємо як цигани з витягнутими руками просячи милостиню, і всі нам чомусь винні...
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15.04.2025 22:21 Відповісти
А скиглити про втрачені можливості змінює? Ну у 151-й раз напишеш про циган і що? Ти ж і є один з тих, хто "бігає з витягнутою рукою". Чи ти якось себе відокремлюєш від решти людей, які тут живуть? Чи ти думаєш, що ми могли б бути настільки багатими, що не потребували б зовнішньої допомоги? Потребували б. І зброї б у нас все одно б своєї не вистачило. Довелося б просити у Заходу. І грошей потребували б.

Коротше кажучи, іди краще борщу поїж. Або собаку вигуляй чи кіно якесь подивись.
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15.04.2025 22:34 Відповісти
краще скиглити про втрачені можливості, ніж лицемірно скиглити що жиди не хочуть повторити нашу помилку.
якраз футбік дивлюсь, і вам удачі.
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15.04.2025 22:40 Відповісти
весь світ дапомагає? бугагагага.
далі можна не читати твої тупі висери у бік жидів.
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15.04.2025 22:51 Відповісти
Ну якщо висєри, то ти копрофаг. Бо їх споживаєш...

США, Йорданія, Великобританія і Франція допомагають Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану

https://www.haaretz.com/world-news/2024-10-02/ty-article/.premium/u-s-jordan-u-k-and-france-help-israel-repel-iranian-missile-attack/00000192-4d4f-da69-a797-5f4f196f0000

Американські та британські війська допомагають Ізраїлю відбити напад Ірану

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-attack-israel-us-uk-jets-b2528475.html

США, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити удар Ірану в ніч на 14 квітня.

https://www.dw.com/uk/ak-ssa-velikobritania-ta-francia-dolucalisa-do-vidbitta-ataki-na-izrail/a-68815108
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15.04.2025 23:18 Відповісти
3 країни плюс йорданія у повітряному просторі якої летіли ракети дрони.
це весь світ, ясно я зрозумів.
жидам просто пащастило що у них немає спільного кордону з іраном, а то ніхто б йому не допомагав збивати ті ракети з дронами.
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15.04.2025 23:51 Відповісти
ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші й купити ці системи...
Джерело: https://censor.net/ua/n3546991

Недолуге, де ти їх купиш, на ОЛХ?
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15.04.2025 18:42 Відповісти
добре що є на кого спихнути відповідальність
а від тебе, ****, нічого не залежить?
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15.04.2025 18:43 Відповісти
урод, где наша баллистика и дроны со смешными названиями? прокакал москалям?
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15.04.2025 18:44 Відповісти
Який він дебіл цей прострочений.
Надання Patrion це питання виживання і в першу чергу залежить від нього
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15.04.2025 18:59 Відповісти
дупель! ракет до петріотів виробляється нині, здається, аж 500 на рік. як гадаєш, скільки нам можуть надати з них?...
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15.04.2025 19:04 Відповісти
До ПЕТРІОТІВ потрібні ще навчні екіпажі. З цим зовсім складно. Як тількии екіпаж освоює комплекс за 1,5 роки (враховуючи ще 3- 5 років навчання в віськовому училищі) його радісно відправляють в піхоту а сам ЗРК відправляють на зберігання.
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15.04.2025 19:16 Відповісти
Не вкуриваю. Как средства ПВО могут быть политической темой проблемой. Шо воно мэлэ? Если бы наступательное и мощное и по дальности---то возможно допустим, что политика логична. Но оборонное..... И тем не менее---гамнюки коллективный запад оказались. Не отменится теперь это при любом исходе или раскладе.
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15.04.2025 19:50 Відповісти
.......Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару РФ по Сумах зросла до 125 (Громадське радіо). Україна відхаркує кровʼю вибір 2019 р......

Українська ППО «Кільчень» могла вже захищати нас від російських ракет. Сьогодні Україна могла мати свій аналог ЗРК Patriot, який збиває навіть балістику. Документація була розроблена до 2019 р. На створення потрібні були всього $270млн. Але натомість мільярди були закатані в асфальт, і зеленський витрачав гроші на велике асфальтне крадівництво, а не на протиракетний щит. !!!! В листопаді 2021 року гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов повідомив про проєкт зенітно-ракетного комплексу "Кільчень", який чекав відновлення фінансування урядом

• «При цьому, заявлені ТТХ ЗРС "Кільчень" доволі амбітні - дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів», -

Незважаючи на війну, та існуючу вже тоді російську загрозу широкомасштабного вторгнення і попередження Заходу - проект створення українського відповідника Patriot ЗЕленським профінансовано не було...... Варто відзначити, що вперше кошти на розробку документації за проектом було виділено за Порошенка, ще до 2019 року.

І сьогодні у ЗЕленського на російський реактор гроші є, а на виготовлення власного ППО грошей немає. Бо, як він казав: "какая разніца как уліца називаєтся і на каком язикє говоріть... І знову у нього всі йому винні і всі мають йому щось дати..... Тільки й чуємо від зеленського дайте, дайте, дайте.....
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15.04.2025 19:57 Відповісти
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15.04.2025 20:19 Відповісти
Це з тієї рубрики, байден,чому ми не в НАТО
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15.04.2025 20:14 Відповісти
верная заява
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16.04.2025 03:01 Відповісти
 
 