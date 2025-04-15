Надання Україні Patriot – це політичне питання. Все залежить від рішень партнерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський знову закликав надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту від балістичних ракет російських військ.

Про це глава держави заявив під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Глава держави висловив сподівання на втілення "домовленостей щодо ППО з партнерами в Європі та Америці".

"Patriot – це дуже важливо, це оборонна зброя. Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші й купити ці системи... Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики русскіх", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рютте відвідали військовий шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені захисники. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі та закликав посилити Україну десятьма додатковими системами ППО Patriot.