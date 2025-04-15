Надання Україні Patriot – це політичне питання. Все залежить від рішень партнерів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський знову закликав надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту від балістичних ракет російських військ.
Про це глава держави заявив під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Глава держави висловив сподівання на втілення "домовленостей щодо ППО з партнерами в Європі та Америці".
"Patriot – це дуже важливо, це оборонна зброя. Ми не просто просимо про Patriot, ми сьогодні говорили з генсеком, ми готові разом обʼєднуватись, щоб знайти гроші й купити ці системи... Це на сьогодні політичне питання. Системи є у світі, ракети також є, і виключно від рішень лідерів залежить, чи буде в нас достатньо захисту від балістики русскіх", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі та закликав посилити Україну десятьма додатковими системами ППО Patriot.
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20 млн $ завжди 20 млн?
Зелоупень, опять уззких.
https://24tv.ua/izrayil-mozhe-peredati-patriot-********-chomu-yde-tse-novini_n2586631
Все? Морозимося? Дурня знов ввімкнули? "Петріоти? Які петріоти? Ні, не пам'ятаємо".
хронологію подій варто памятати, а не просто гімна на вентилятор кидати.
Після того, як «Патріот», відомий в Ізраїлі як "Яхалом" (діамант), був назавжди знятий з озброєння, його персонал був перекваліфікований для роботи з «Залізним куполом», а батареї і перехоплювачі, що залишилися, були відправлені на зберігання.
Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.
Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.
«Яхалом» знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).
З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.
жиди не нам а американцям взад мали повертати ті батареї, але так як на близькому сході можливий грандіозний шухер з іраном чи ідіотом пердоганом, який зараз фактично має спільний кордон з ізраілем, то тільки повний дурень, як ми що продавали як брухт свою арту коптери танки бмп, комусь щось "зайве" буде передавати
І ще раз - у sphf]kz є ВЛАСНЕ виробництво комплексів ППО та ракет до них. І собівартість їхня суттєво нижча за петріоти. Батарея Пращі коштує 317 мільйонів доларів. Ракета PAC 3 MSE для петріота коштує 3 мільйони доларів. У Пращі ракета коштує втричі/вчетверо менша. Ло того ж, Праща Давида має радіус дії 300 км (петріот 160), у Пращі вертикальний запуск ракети (дозволяє прибрати мертву зону над місцем запуску), у Пращі радар мобільніший.
Ну і до чого тут кацапи, якщо бібі мав передавати американські батареї власнику себто дяді Сему..
А ти не хочеш, щоб нам петріоти передали? Не хочеш, щоб тобі менше ракет на голову падало? Ні? Ну якщо ти так натягаєш глобус на сову, то будь ласка. Тільки потім не скавчи, коли балістикою повбиває купу людей у твоєму місті/селі.
P.S. Кацапит тут хоча б до того, що перш ніж передавати петріоти штатам твій біба повідомив про це *****:
Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив мені, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і підкреслив, що він «лише повертає систему Patriot до США», а не постачає зброю в Україну.
За словами чиновника, Ізраїль поінформував Росію, що це був крок, подібний до того, який США зробили два роки тому, коли передали Україні артилерійські снаряди з резервного сховища в Ізраїлі.
https://www.axios.com/2025/01/28/us-patriot-missiles-ukraine-israel
Про страх біби перед ****** нвіть CNN писало:
Україна відчайдушно потребувала більше ракет «Патріот», оскільки Росія запустила шквал ракет і безпілотників, неодноразово перевантажуючи системи протиповітряної оборони країни.
Але ізраїльська допомога Україні була дуже обмеженою, а ізраїльські лідери намагалися не надто критикувати Росію. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу намагався балансувати на тонкій грані з президентом Росії Владіміром Путіним, що ускладнило завершення передачі ракет.
https://edition.cnn.com/2025/01/28/politics/patriot-missiles-ukraine-israel-us/index.html
Звісно, до чого тут кацапи???
бібі не мій, а жиди не дурачки як лохидужерозумніукраїнчики які розпродавали свою найбільшу в європі армію, а тепер бігаємо як цигани з витягнутими руками просячи милостиню, і всі нам чомусь винні...
Коротше кажучи, іди краще борщу поїж. Або собаку вигуляй чи кіно якесь подивись.
якраз футбік дивлюсь, і вам удачі.
далі можна не читати твої тупі висери у бік жидів.
США, Йорданія, Великобританія і Франція допомагають Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану
https://www.haaretz.com/world-news/2024-10-02/ty-article/.premium/u-s-jordan-u-k-and-france-help-israel-repel-iranian-missile-attack/00000192-4d4f-da69-a797-5f4f196f0000
Американські та британські війська допомагають Ізраїлю відбити напад Ірану
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-attack-israel-us-uk-jets-b2528475.html
США, Великобританія, Франція та Йорданія допомогли Ізраїлю відбити удар Ірану в ніч на 14 квітня.
https://www.dw.com/uk/ak-ssa-velikobritania-ta-francia-dolucalisa-do-vidbitta-ataki-na-izrail/a-68815108
це весь світ, ясно я зрозумів.
жидам просто пащастило що у них немає спільного кордону з іраном, а то ніхто б йому не допомагав збивати ті ракети з дронами.
Джерело: https://censor.net/ua/n3546991
Недолуге, де ти їх купиш, на ОЛХ?
а від тебе, ****, нічого не залежить?
Надання Patrion це питання виживання і в першу чергу залежить від нього
Українська ППО «Кільчень» могла вже захищати нас від російських ракет. Сьогодні Україна могла мати свій аналог ЗРК Patriot, який збиває навіть балістику. Документація була розроблена до 2019 р. На створення потрібні були всього $270млн. Але натомість мільярди були закатані в асфальт, і зеленський витрачав гроші на велике асфальтне крадівництво, а не на протиракетний щит. !!!! В листопаді 2021 року гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов повідомив про проєкт зенітно-ракетного комплексу "Кільчень", який чекав відновлення фінансування урядом
• «При цьому, заявлені ТТХ ЗРС "Кільчень" доволі амбітні - дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів», -
Незважаючи на війну, та існуючу вже тоді російську загрозу широкомасштабного вторгнення і попередження Заходу - проект створення українського відповідника Patriot ЗЕленським профінансовано не було...... Варто відзначити, що вперше кошти на розробку документації за проектом було виділено за Порошенка, ще до 2019 року.
І сьогодні у ЗЕленського на російський реактор гроші є, а на виготовлення власного ППО грошей немає. Бо, як він казав: "какая разніца как уліца називаєтся і на каком язикє говоріть... І знову у нього всі йому винні і всі мають йому щось дати..... Тільки й чуємо від зеленського дайте, дайте, дайте.....