Адміністрація Трампа розглядає закриття близько 30 посольств та консульств США, зокрема в Європі, - CNN
Члени адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість закриття низки посольств та консульств США по всьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Зокрема рекомендується закрити посольства на Мальті та в Люксембурзі, а також у Лесото, Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці та Південному Судані.
До списку дипломатичних представництв США, які можуть закрити, також увійшли п'ять консульств у Франції, два в Німеччині, два в Боснії і Герцеговині, одне у Великій Британії, одне в Південній Африці і одне в Південній Кореї.
Крім того, пропонується зменшити американську дипломатичну присутність у Сомалі та Іраку (які відіграють провідну роль в антитерористичних зусиллях США) та "змінити розмір" інших диппредставництв.
Наразі невідомо, чи підтримує ці рекомендації державний секретар Марко Рубіо і в якій саме формі вони будуть остаточно схвалені.
Будь ласка, зачекайте...
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Папуа Нова Америка
навіщо посольства ?
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😂
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Караче, уйопки вже все поділили, залишось тільки Україну до Львова розчистити від українців.
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файл-стейтам посольства НЕ потрібні
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