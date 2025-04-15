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Новини Закриття посольств США
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Адміністрація Трампа розглядає закриття близько 30 посольств та консульств США, зокрема в Європі, - CNN

США планують закрити низку посольств

Члени адміністрації президента США Дональда Трампа розглядають можливість закриття низки посольств та консульств США по всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Зокрема рекомендується закрити посольства на Мальті та в Люксембурзі, а також у Лесото, Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці та Південному Судані.

До списку дипломатичних представництв США, які можуть закрити, також увійшли п'ять консульств у Франції, два в Німеччині, два в Боснії і Герцеговині, одне у Великій Британії, одне в Південній Африці і одне в Південній Кореї.

Читайте: Рубіо та Келлог рекомендують Трампу бути більш жорстким у питанні поступок українськими територіями, - WSJ

Крім того, пропонується зменшити американську дипломатичну присутність у Сомалі та Іраку (які відіграють провідну роль в антитерористичних зусиллях США) та "змінити розмір" інших диппредставництв.

Наразі невідомо, чи підтримує ці рекомендації державний секретар Марко Рубіо і в якій саме формі вони будуть остаточно схвалені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз відклав запровадження контрзаходів проти США після "митної паузи" Трампа

Автор: 

посольство (944) США (22778) Трамп Дональд (5610)


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Топ коментарі
+21
Внас точно при Трампі більше посла не буде,якась така чуйка у мене
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15.04.2025 19:42
+15
зливання в унітаз мега-держави США.
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15.04.2025 19:47
+14
З такою дипломатією у Трампона в друзях через рік тільки сосія і таліби залишаться
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15.04.2025 19:45
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Внас точно при Трампі більше посла не буде,якась така чуйка у мене
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15.04.2025 19:42 Відповісти
років зо два чи три - не буде. Буде якійсь тимчасовий повірений.
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15.04.2025 20:12 Відповісти
ну то й є Амбасадор, здається
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15.04.2025 20:14 Відповісти
тимчасовий повірений не є послом, він є керівником дипломатичної установи у країні перебування, і ця дипломатична посада згідно Віденської конвенції про дипломатичні відносини є третім класом глав диппредставництв (після послів і посланників).
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15.04.2025 20:23 Відповісти
А ми навпаки відкриваємо, це мабуть тому що в нас набагато краще положення?
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15.04.2025 19:43 Відповісти
правильно робимо, а вот....

Папуа Нова Америка

навіщо посольства ?

.
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15.04.2025 20:10 Відповісти
Папуа Нова Гвінея є аграрною державою: понад 86 % населення країни зайнято у сфері сільського господарства. Основними продуктами аграрного сектора є кава, какао, копра, пальмова олія, каучук, чай. Промисловість у Папуа Новій Гвінеї представлена переважно гірничою промисловістю. На території держави зосереджено родовища золота, міді, молібдену, нафти та природного газу.
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15.04.2025 21:01 Відповісти
бінго ! МАГА !

.
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15.04.2025 21:19 Відповісти
бабла попилити и детей чинушей пристроить
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15.04.2025 20:11 Відповісти
тупые америкосы, найвеличнийшый чтоб деньги профукивать в любом зажо пье открывает
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15.04.2025 19:43 Відповісти
Нехай відкриває у Сибіру і КНДР
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15.04.2025 19:44 Відповісти
З такою дипломатією у Трампона в друзях через рік тільки сосія і таліби залишаться
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15.04.2025 19:45 Відповісти
Агент Краснов п*здець нагліє і тупі Амери це все хавають...
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15.04.2025 19:46 Відповісти
зливання в унітаз мега-держави США.
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15.04.2025 19:47 Відповісти
Для Рубіо- ВОЖДЬ ВСЕГДА ПРАВ, А КТО НЕ СОГЛАСЕН С ПРАВОТОЙ ВОЖДЯ-СМОТРИ НАЧАЛО.
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15.04.2025 19:48 Відповісти
Чубчик зараз грає безкозирку, бо нема козирів. Зараз на кон виставить свій старечий зад.
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15.04.2025 19:51 Відповісти
Darn, it would suck to lose one's job at a consulate in France.
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15.04.2025 19:52 Відповісти
Darn, one would suck to lose its job at a consulate in France.

😂
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15.04.2025 20:07 Відповісти
Велич Америки тромб бачить в іншому ракурсі ніж увесь світ. І мені та велич перегукується з німецьким Рейхом.
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15.04.2025 19:55 Відповісти
при скороченні військових проектів та бюджету Пентагону загалом ?

.
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15.04.2025 20:12 Відповісти
Ми не знаємо які домовленності у апельсина з московитами. Там тісні стосунки.
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15.04.2025 20:26 Відповісти
Наш відркиває консульства по всьому світу,вчись омерика у лідора
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15.04.2025 19:56 Відповісти
Ну, тепер зрозуміло, що там за перемовини ведуться. Виведуть посольства з Європи , потім військові бази і у ***** буде карт-бланш для наступу на Європи. Трампон вийде і із НАТО.
Караче, уйопки вже все поділили, залишось тільки Україну до Львова розчистити від українців.
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15.04.2025 20:06 Відповісти
Экономика должна быть экономной!
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15.04.2025 20:10 Відповісти
як по-американськи буде ГКЧП ?

.
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15.04.2025 20:13 Відповісти
Труп(м)оляку разом з ****** на гілляку
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15.04.2025 20:10 Відповісти
Через це усі країни проходять... Господь покарав німців гітлером, союз - сталіним, москалів - ху№лом, українців - яником, і т.д. Настала пора американців !
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15.04.2025 20:42 Відповісти
Українців не Бог покарав, а украінці самі себе і так кожні п'ять років... Вийнятком був 2014 рік...
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16.04.2025 00:38 Відповісти
Проект США, закривається?
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15.04.2025 21:00 Відповісти
схоже.

файл-стейтам посольства НЕ потрібні

.
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15.04.2025 21:22 Відповісти
Пишить, вже правильно:- адміністрація путіна, закриває представнитства америки по всьому світу...
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15.04.2025 21:19 Відповісти
А может Трамп внебрачный сын пуйла?
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15.04.2025 22:15 Відповісти
не такі мутнорила трійця , ху* ло , сі, трамп ,замутила геополітичний дерібан ...все серйозно ,поспішають потвори , знають шо скоро здохнуть ...своїм дітям , простір готують ,**** уті на всю голову !
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15.04.2025 23:50 Відповісти
 
 