Дуда про заяву Наришкіна: Це Росія поводиться агресивно щодо НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда відповів директору Служби зовнішньої розвідки Росії Сергію Наришкіну на його погрози у бік Польщі та країн Балтії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

За словами Дуди, ця заява є прикладом "класичної російської дезінформації, характерної для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років", – підкреслив польський президент.

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Він також додав, що НАТО є суто оборонним альянсом.

"Все, що робить НАТО – це відповідь на російську агресію… НАТО ніколи ні на кого не нападав і не нападає, це альянс, який виключно підтримує безпеку", - резюмував Дуда.

Раніше директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща та країни Балтії, яких він назвав "провокаторами", повинні усвідомлювати: у разі можливої агресії НАТО проти Росії та Білорусі саме вони зазнають удару першими.

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