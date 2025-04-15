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Дуда про заяву Наришкіна: Це Росія поводиться агресивно щодо НАТО

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда відповів директору Служби зовнішньої розвідки Росії Сергію Наришкіну на його погрози у бік Польщі та країн Балтії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

За словами Дуди, ця заява є прикладом "класичної російської дезінформації, характерної для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років", – підкреслив польський президент.

Читайте: Мирна угода щодо України передбачає визнання суверенітету кордонів РФ, - директор СЗР Росії Наришкін

Він також додав, що НАТО є суто оборонним альянсом.

"Все, що робить НАТО – це відповідь на російську агресію… НАТО ніколи ні на кого не нападав і не нападає, це альянс, який виключно підтримує безпеку", - резюмував Дуда.

Раніше директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща та країни Балтії, яких він назвав "провокаторами", повинні усвідомлювати: у разі можливої агресії НАТО проти Росії та Білорусі саме вони зазнають удару першими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СЗР РФ Наришкін пропонує іншим країнам "поділити" Україну

Автор: 

Польща (8496) Балтія (345) росія (65129) Наришкін Сергій (37)


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Топ коментарі
+5
А НАТО дружньо сере під себе!
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15.04.2025 21:02
+5
Союз Польщі, України, Литви і всіх бажаючих країн Центральної та Північної Європи -
Річ Посполита Нова з ЯО

рашка буде атдихать
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15.04.2025 21:11
+5
А міг би не розмазувати соплі, а просто сказати що заяви психічно хворих коментувати немає сенсу.
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15.04.2025 21:38
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А НАТО дружньо сере під себе!
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15.04.2025 21:02 Відповісти
На параші такі придурки як наришкін пачками валяються.Так його наші й не укобзонили. А жаль.
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15.04.2025 21:12 Відповісти
Тю, а спросить цапорылых слабо, мол, какого .ера кремлядь отказалась участвовать в создании НАТО и вместо этого создала Варшавский военный блок, в пику НАТО?
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15.04.2025 21:05 Відповісти
Союз Польщі, України, Литви і всіх бажаючих країн Центральної та Північної Європи -
Річ Посполита Нова з ЯО

рашка буде атдихать
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15.04.2025 21:11 Відповісти
А міг би не розмазувати соплі, а просто сказати що заяви психічно хворих коментувати немає сенсу.
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15.04.2025 21:38 Відповісти
Він також додав, що НАТО є суто оборонним альянсом. Джерело: https://censor.net/ua/n3547018 - Хахахаха.... дуже смішно. А хто бомбив суверенну Сербію у 1999? Чи не літаки НАТО?
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15.04.2025 23:45 Відповісти
придурок дводобовий , розкажи мені про віджату НАТО Сербію?
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16.04.2025 01:34 Відповісти
Скажу більше. НАТІвці перши почали войну у Європі, показав приклад ліліпутіну як віджимати теріторії. Косово - історична область Сербії, а НАТО просто силою та бомбардуванням відрізало її від країни. Зараз питання - чим Косово ліпше за Крим та Донбас?
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16.04.2025 10:47 Відповісти
жуй краще, а допоки не пережуєш- не ковтай.
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16.04.2025 10:53 Відповісти
Я знаю реальное высказывание Нарышкина ...это прямое угроза Польше и странам Балтий.
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16.04.2025 07:09 Відповісти
НАТІвці відкрили ящик Пандори підтримав албанських бандитів та сепаратистів.
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16.04.2025 10:51 Відповісти
 
 