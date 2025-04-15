Від початку доби на фронті відбулось 87 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 87 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневих уражень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 76 авіаційних ударів, скинувши при цьому 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1234 дронів-камікадзе та здійснили майже п’ять тисяч обстрілів.

Ситуація на Харківщині

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Нової Кругляківки і Загризового, де українські захисники зупинили три атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в напрямку Нового, Зеленої Долини і Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

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Бойові дії на Сході

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

Шістнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка. Усі ворожі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 16 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають.

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Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 — безповоротно. Також знищено 9 одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, 15 БпЛА, дев’ять пунктів управління БпЛА, станцію РЕБ та станцію супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено чотири автомобілі, три мотоцикли, одну самохідну артилерійську установку росіян.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в напрямку Одрадного. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм в районі Кам’янського. Ворог завдав авіаудару по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

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Курський напрямок

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинувши 56 керованих бомб, та здійснив 358 артилерійських обстрілів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, 1-ої окремої бригади територіальної оборони ім. Івана Богуна, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

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