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Новини Арешт генералів Неналежна оборона Харківщини у травні 2024 року
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Суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт екскомандиру 125-ї бригади Горбенку

У 125 бригаді прокоментували затримання Горбенка

Екскомандиру 125-ї бригади Артуру Горбенку, якого обвинувачують у неналежній оборони Харківщини у травні 2024 року, змінили запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в пресслужбі Печерського райсуду.

Екскомандиру 125-ї бригади Горбенку змінили запобіжний захід — з цілодобового на нічний домашній арешт до 15 червня.

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Автор: 

запобіжний захід (487) Галушкін Юрій (44) Лапін Ілля (35) Горбенко Артур (30)


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ДБР це вже підрозділ фсб чи ще в процесі приєднання?
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15.04.2025 22:36 Відповісти
Ішак свою некомпетентність та безтолковість, вчергове, намагається звалити на ЗСУ.
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15.04.2025 22:40 Відповісти
Сьогодні цей підрозділ планує "брати" Порошенка.
А розпочинала зешобла з Антоненка,вивчаючи реакцію суспільства.
Суспільство проковтнуло...
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16.04.2025 06:11 Відповісти
Зелена звиздота москви свою тотальну зраду медійно і показово переклала на військових!
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16.04.2025 08:06 Відповісти
 
 