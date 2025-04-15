Суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт екскомандиру 125-ї бригади Горбенку

Екскомандиру 125-ї бригади Артуру Горбенку, якого обвинувачують у неналежній оборони Харківщини у травні 2024 року, змінили запобіжний захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в пресслужбі Печерського райсуду.

Екскомандиру 125-ї бригади Горбенку змінили запобіжний захід — з цілодобового на нічний домашній арешт до 15 червня.

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.