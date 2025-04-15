Суд змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт екскомандиру 125-ї бригади Горбенку
Екскомандиру 125-ї бригади Артуру Горбенку, якого обвинувачують у неналежній оборони Харківщини у травні 2024 року, змінили запобіжний захід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили в пресслужбі Печерського райсуду.
Екскомандиру 125-ї бригади Горбенку змінили запобіжний захід — з цілодобового на нічний домашній арешт до 15 червня.
Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року
Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.
125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.
21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.
22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.
Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.
4 квітня суд залишив екскомандувача ОТУ "Харків" Галушкіна під вартою до 22 квітня. А колишньому командиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
Детальніше про ситуацію із затриманням військових командирів читайте у матеріалі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
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