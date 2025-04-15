Жодних домовленостей із РФ, поки не буде припинення вогню у "м’ясорубці" в Україні, - Держдеп
Сполучені Штати не укладатимуть жодних рішень із Росією і не послаблюватимуть санкції проти неї, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні.
Про це заявила у вівторок журналістам у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона відповіла на запитання про останній раунд переговорів з Росією та можливість того, що США послаблять санкції проти Росії.
"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - заявила представниця Держдепу.
Водночас речниця Держдепу назвала війну в Україні "м’ясорубкою", де нічого не змінилося.
Брюс також наголосила, що після російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.
"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню", - додала вона.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче закінчити війну проти України.
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ДТ - на статтю в Politico.
Подвійний ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей і більше сотні отримали поранення, є частиною цілеспрямованої російської військової стратегії створення атмосфери страху серед цивільного населення. Незважаючи на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав атаку "помилкою", аналітики переконані, що подібні удари мають чітко окреслену мету - послабити моральний дух українців та схилити їх до тиску на владу з вимогою мирних переговорів із Москвою.
Про це пише видання Politico.
тварі їбані всі ось ці от
Тому, мінімум наступні 2 роки, Конгрес не буде для нього перешкодою.
Прям як болгари, тільки в костюмах і з Трампом на чолі.
Пздць неадеквати...тобто вони досі були впевнені, що миру хоче саме агрессор, а не Україна, яка захищається, а тепер у них питання після того, як агрессор продовжує робити те саме, що й робив ці три роки???
Я так зрозумів - голосування потрібне за 20 днів тому ,що може бути озвучений в найближчі дні Договорняк про припинення вогню - і тоді пояснити,чому потрібно продовжувати ВС буде важко . А ВС для зелених це ще 3 місяці для підготовки до виборів.
Подивимося на скільки реалістична моя версія