Жодних домовленостей із РФ, поки не буде припинення вогню у "м’ясорубці" в Україні, - Держдеп

Сполучені Штати не укладатимуть жодних рішень із Росією і не послаблюватимуть санкції проти неї, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні.

Про це заявила у вівторок журналістам у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона відповіла на запитання про останній раунд переговорів з Росією та можливість того, що США послаблять санкції проти Росії.

"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - заявила представниця Держдепу.

Водночас речниця Держдепу назвала війну в Україні "м’ясорубкою", де нічого не змінилося.

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Брюс також наголосила, що після російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.

"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню", - додала вона.

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Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче закінчити війну проти України.