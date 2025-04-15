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Новини переговори з РФ Припинення вогню між Україною та РФ
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Жодних домовленостей із РФ, поки не буде припинення вогню у "м’ясорубці" в Україні, - Держдеп

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс

Сполучені Штати не укладатимуть жодних рішень із Росією і не послаблюватимуть санкції проти неї, поки не буде досягнуто припинення вогню в Україні. 

Про це заявила у вівторок журналістам у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона відповіла на запитання про останній раунд переговорів з Росією та можливість того, що США послаблять санкції проти Росії.

"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", - заявила представниця Держдепу.

Водночас речниця Держдепу назвала війну в Україні "м’ясорубкою", де нічого не змінилося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єдиною темою переговорів з РФ є припинення вогню в Україні, - Держдепартамент США

Брюс також наголосила, що після російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.

"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Туреччини Фідан та Рубіо обговорили припинення вогню в Україні, - ЗМІ

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп вірить, що Росія хоче закінчити війну проти України.

Автор: 

Держдепартамент США (1625) переговори з Росією (1079) війна в Україні (3839) Брюс Теммі (5)


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Топ коментарі
+17
Так я не пойняв ***** хоче миру чи нє? рубік казав що за кілька тижнів видно буде

тварі їбані всі ось ці от
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15.04.2025 23:10
+14
То бос вже сказав скільки триватиме дедлайн для путіна? Чи потім скажуть що то знову журналісти щось перекрутили у словах трампа..
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15.04.2025 23:09
+13
Перекладаю з дипломатичного - Як тільки буде перемир'я тривалістю хоч на 1 день, ми відразу знімемо санкції та реалізуємо купу домовленостей, щоб нелюдський режим путлєра міг в найкоротші строки відновити і посилити свої військові сили. - заявила у вівторок журналістам у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс
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15.04.2025 23:13
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То бос вже сказав скільки триватиме дедлайн для путіна? Чи потім скажуть що то знову журналісти щось перекрутили у словах трампа..
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15.04.2025 23:09 Відповісти
Мабуть саме найстрашніше для рашки покарання - це буде болото "терпіння рішучого Трампа" , хто "першим моргне "- клята для нього Україна, чи дружбан хйло .

ДТ - на статтю в Politico.

Подвійний ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинули 35 людей і більше сотні отримали поранення, є частиною цілеспрямованої російської військової стратегії створення атмосфери страху серед цивільного населення. Незважаючи на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав атаку "помилкою", аналітики переконані, що подібні удари мають чітко окреслену мету - послабити моральний дух українців та схилити їх до тиску на владу з вимогою мирних переговорів із Москвою.
Про це пише видання Politico.
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15.04.2025 23:30 Відповісти
Так я не пойняв ***** хоче миру чи нє? рубік казав що за кілька тижнів видно буде

тварі їбані всі ось ці от
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15.04.2025 23:10 Відповісти
А щоб якось дієвіше змусити кацапів до миру - бо балачки їх не проймуть
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15.04.2025 23:12 Відповісти
таке враження, що ця Ткммі Брюс вийшла в ефір відразу після тієї блонди від Рудого, щоб трохи її поправити. ) якщо це так, то Рудий Чуб скоро вз'їсться на Марко Рубіо.. так і до відставки недалеко.
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15.04.2025 23:13 Відповісти
Перекладаю з дипломатичного - Як тільки буде перемир'я тривалістю хоч на 1 день, ми відразу знімемо санкції та реалізуємо купу домовленостей, щоб нелюдський режим путлєра міг в найкоротші строки відновити і посилити свої військові сили. - заявила у вівторок журналістам у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Теммі Брюс
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15.04.2025 23:13 Відповісти
Рудий не має права одноосібно без рішення Конгресу зняти санкції.
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15.04.2025 23:15 Відповісти
В нього там монобільшість, що сформована з вірних жополизів, пристосуванців та тих хто боїться. Окрім того, Трамп і його команда творчо підходять до законів - він і USAID закривати не може без Конгресу, і висилати американців в іноземні концтабори, вибачте - тюрми, не може (але активно про це каже останніми днями - "Ми шукаємо юридичні можливості.....")
Тому, мінімум наступні 2 роки, Конгрес не буде для нього перешкодою.
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15.04.2025 23:19 Відповісти
нуу, такоє. та монобільшість на папері. якщо висилку мігрантів він може зробити власноручно, бо він є виконавча влада, то зняття санкцій має ще проголосувати Конгрес. ну а в тій монобільшості перевага тільки у 4 голоси над демократами в Нижній палаті. і далеко не факт, що всі респи проголосують так як скаже Чуб. там 100% серед респів знайдеться як мінімум 10, а то і більше конгресменів, які не проголосують за зняття санкцій з кацапні поки та не виведе свої окупаційні війська з України. інакше таке голосування точно буде ганьба для Штатів. та й Чуб на таке не піде, бо теж не буде ганьбитися на весь світ перед кацапами. Тож він навіть не буде просити Конгрес, щоб той голосував за зняття санкцій з кацапні.
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16.04.2025 01:14 Відповісти
А він не один буде санкції знімати. Йому допоможе його команда: маск, діджей венс, вітьков...
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16.04.2025 16:30 Відповісти
Маск і Вітьок - ніхто. а у Венса тільки 1 голос у Сенаті. а на Палату Представників він не має впливу.
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16.04.2025 16:36 Відповісти
Тоді перемир'я і припинення вогню не має бути ні на день - хоч 5 років, хоч 50, бо інакше з режиму путлера знімуть санкції і він буде відновлюватись. А Україна - ну нічого, хай потерпить.
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16.04.2025 00:18 Відповісти
Вже важко сказати, якого під@ра вони всі відмазують - ботоксного чи рудого.
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15.04.2025 23:21 Відповісти
Говорять одне, а роблять зовсім інше. Кремлівська школа.
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15.04.2025 23:30 Відповісти
- "Yes, no... maybe… I don't know... let me ask my lawyer."
Прям як болгари, тільки в костюмах і з Трампом на чолі.
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15.04.2025 23:47 Відповісти
A master class on how keeping the status quo can be made to look like an act of force.
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16.04.2025 00:10 Відповісти
А той держдепартамент ще є? Маск його ж і решту амбасадор кончають...
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16.04.2025 00:21 Відповісти
"після російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню. "

Пздць неадеквати...тобто вони досі були впевнені, що миру хоче саме агрессор, а не Україна, яка захищається, а тепер у них питання після того, як агрессор продовжує робити те саме, що й робив ці три роки???
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16.04.2025 00:23 Відповісти
Все просто ждут когда закончится у Украины оружие. Или люди
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16.04.2025 00:30 Відповісти
Тут завтра буде дострокове голосування за продовження військового стану.
Я так зрозумів - голосування потрібне за 20 днів тому ,що може бути озвучений в найближчі дні Договорняк про припинення вогню - і тоді пояснити,чому потрібно продовжувати ВС буде важко . А ВС для зелених це ще 3 місяці для підготовки до виборів.

Подивимося на скільки реалістична моя версія
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16.04.2025 01:02 Відповісти
Нереалістична. Війна буде тривати.
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16.04.2025 10:07 Відповісти
Звичайно. Але між активними фазами цілком можливе припинення вогню..
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16.04.2025 10:11 Відповісти
Гадаю, що дострокове голосування стало потрібне через те, що відзавтра вдупутати почнуть розлітатися в теплі краї, бо Паска, майскіє там, дєньрадіо, деньпабєди апатьже ж... І тих вдупутатів вдень з вогнем не знайдеш.
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16.04.2025 16:37 Відповісти
А що сталось з "миром через силу?" Трамп сильно обіс...ався, а миру так і нема?
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16.04.2025 01:30 Відповісти
Гарний план у рудого імбіцила - нічого нового не робити, поки все само розсмокчеться.
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16.04.2025 06:55 Відповісти
Коротше, фініта ля комедія під назвою " кінець війни"
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16.04.2025 10:06 Відповісти
Й це все? Весь тиск на агресора???****,як же ви задовбали тупоголові дятли.Бабло для вас все,куплені жадібні виродки.
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16.04.2025 14:42 Відповісти
50$ млрд на ракети та установки петриот трампону непотрібні і Україну захистити від обстрілів теж. До виборів це чмо волало шо Україна попрошайка а тепер ні хя не допомогає ні навіть не продає. Пішли вони всі на х*й разом зі своїми перемиріями та економічними угодами рабства
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16.04.2025 19:55 Відповісти
 
 