Рашисти масовано атакували "Шахедами" Одесу: троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на середу, 16 квітня 2025 року ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.
Як своєю чергою додали в ДСНС, через ворожу атаку пожежі спалахнули за декількома адресами - горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.
За попередньою інформацією, постраждали 3 особи.
На місцях працювали психологи ДСНС та поліції.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Одесу атакують російські БпЛА, в місті лунають потужні вибухи.
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