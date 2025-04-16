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Новини Атака дронів на Одесу
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Рашисти масовано атакували "Шахедами" Одесу: троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на середу, 16 квітня 2025 року ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема загорання житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби.

Як своєю чергою додали в ДСНС, через ворожу атаку пожежі спалахнули за декількома адресами - горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

Також читайте: Нічна атака "Шахедів" на Одесу: пошкоджено лікарню. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, постраждали 3 особи.

Одеса після атаки шахедів 16 04
Одеса після атаки шахедів 16 04
Одеса після атаки шахедів 16 04

На місцях працювали психологи ДСНС та поліції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Одесу атакують російські БпЛА, в місті лунають потужні вибухи.

Автор: 

Одеса (5451) Одеська область (3208) ДСНС (5105) Шахед (984) Одеський район (141)


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Вот это народ атрофировался, не только здесь не реагирует на эту расплывчатую новость , но и на вой сирен воздушной тревоги. Но все же нужно отдать должное, первую волну шахедов(5 штук) еще над морем уложили в ряд.
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16.04.2025 07:57 Відповісти
А у бениного Оманского Нарика перемирие!! теперь яйца этой Крысы и в кремле за работающие киностудии и офшоры к ним подвязанные под крышей шефиров и у олигархов на канал которых промывают мозги отупевшим зелеДрочерам гавнофоном и у шизофреника тампона который в курсе сколько эта Мразь скрысила с фсбєшником Елдаком....и он теперь будет делать всё , что они захотят...
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16.04.2025 15:51 Відповісти
Єто пу руzzкий язик в Одессе защищает... и русскоговорящих
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16.04.2025 16:29 Відповісти
Когда русскоговорящие на кладбище- их уже никто не обидит. Вот нацистская россия и отправляет их массово в могилу. В Мариуполе кто выжил под варварскими бомбардировками- того потом расстреляли рассиане в фильтрационных лагерях смерти. В живых оставили только женщин в возрасте 40+ и все.
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16.04.2025 17:06 Відповісти
 
 