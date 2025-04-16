Рашисти від ранку масовано б’ють по Херсону КАБами, артилерією та РСЗВ: є загиблий. ВIДЕО

Російські окупаційні війська вранці завдають масованих ударів по Херсону.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зафільмував момент удару РФ.

"70-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення внаслідок ворожого обстрілу Центрального району. Наразі вона ушпиталена. Медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, окупанти вранці атакували місто з авіації та артилерії.

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"Зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами.



Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Інформація уточнюється", - зазначили там.

Очільник ОВА Прокудін заявив, що також росіяни б'ють по місту з РСЗВ.

Згодом Мрочко повідомив, що до лікарні доставлено 61- річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району.

Під час російської атаки він був у квартирі.

У Центральному районі Херсона відомо про загиблого чоловіка середнього віку.

За словами глави МВА, близько 6.30 ворожа авіація атакувала Центральний район Херсона.

Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії.

Внаслідок ранкового обстрілу Центрального району з боку російських окупаційних військ постраждала 20-річна дівчина

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