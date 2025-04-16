Рашисти від ранку масовано б’ють по Херсону КАБами, артилерією та РСЗВ: є загиблий. ВIДЕО
Російські окупаційні війська вранці завдають масованих ударів по Херсону.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Він також зафільмував момент удару РФ.
"70-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення внаслідок ворожого обстрілу Центрального району. Наразі вона ушпиталена. Медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, окупанти вранці атакували місто з авіації та артилерії.
"Зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами.
Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Інформація уточнюється", - зазначили там.
Очільник ОВА Прокудін заявив, що також росіяни б'ють по місту з РСЗВ.
Згодом Мрочко повідомив, що до лікарні доставлено 61- річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району.
Під час російської атаки він був у квартирі.
У Центральному районі Херсона відомо про загиблого чоловіка середнього віку.
За словами глави МВА, близько 6.30 ворожа авіація атакувала Центральний район Херсона.
Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії.
Внаслідок ранкового обстрілу Центрального району з боку російських окупаційних військ постраждала 20-річна дівчина
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А "зала" лише уточнила координати та відеофіксація влучань
Хоча для всього світу - це якась "помилка"...
(тцк, недополіція, недосудді - вони хіба не з народу? а міськрада, а газ і водоканал, які вводять абонплати, кабмін, який вводить абонплати за неіснуючі теплові мережі?
а щискртмінація мужчин по пртзнаку статі, віку, соціального і матеріального стані і статусу, закриття кордонів антиконституційне..
чи тобі очі виїло???
Русня навіть пам'ятник з собою забрала, про що в Інтернеті писали задовго до того, як наші в Херсон увійшили. Вже тоді зрозуміло було, до чого все хилиться.
навіщо лізти на міни і окопи з чмобіками ? Втрат малр? Все одно не було чим дістати еліту - хаймарсів завжди давали мало.
Не через втрати!!! Дивіться, як вони лізуть в м'ясні штурми - жодних рефлексій у генералів.
Так що не було точних *********** а Байрактари вже вийшли з моди бо був сильний РЕБ
А також - арешт всіх попередників за здачу і продаж українських ракет, арешт Зеленського і компанії за те , що за шість років не почали в достатньої кількості виробляти в Україні (чи за кордоном) - балістичні ракети.