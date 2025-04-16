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Новини Удари РФ по Херсону
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Рашисти від ранку масовано б’ють по Херсону КАБами, артилерією та РСЗВ: є загиблий. ВIДЕО

Російські окупаційні війська вранці завдають масованих ударів по Херсону.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зафільмував момент удару РФ.

"70-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкові поранення внаслідок ворожого обстрілу Центрального району. Наразі вона ушпиталена. Медики надають постраждалій необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, окупанти вранці атакували місто з авіації та артилерії.

Читайте: Росіяни здійснили 115 обстрілів Сумщини протягом дня, постраждала 1 людина

"Зафіксовано влучання по цивільних обʼєктах у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами.

Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних. Інформація уточнюється", - зазначили там.

Очільник ОВА Прокудін заявив, що також росіяни б'ють по місту з РСЗВ.

Згодом Мрочко повідомив, що до лікарні доставлено 61- річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району.

Під час російської атаки він був у квартирі.

У Центральному районі Херсона відомо про загиблого чоловіка середнього віку.

За словами глави МВА, близько 6.30 ворожа авіація атакувала Центральний район Херсона.

Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії.

Внаслідок ранкового обстрілу Центрального району з боку російських окупаційних військ постраждала 20-річна дівчина

Читайте: Ракетна атака РФ на Кривий Ріг: поранений молодий чоловік помер у лікарні

Автор: 

обстріл (28435) Херсон (3354) Херсонська область (5744) Херсонський район (259)


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Топ коментарі
+9
Кацапська мразота клала на США, НАТО, ООН і весь світ....
Хоча для всього світу - це якась "помилка"...
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16.04.2025 08:40
+9
І тут постає питання, чому рашн солдатен уходячи з Херсона не понесли катастрофічних втрат? Договорняк?
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16.04.2025 08:42
+9
На тому наполягали ті, хто давав нам зброю...
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16.04.2025 08:46
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Був в нас колись "блукаючий" Петріот - валив кацапські літаки - прошляпили - повисів пів - дня над ним Зала і немає Петріота
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16.04.2025 08:38 Відповісти
Шкода, але нема навіть чим знищити ті гармати та миномети що кошмарять Правий берег а також лівий - в оба наррямки б'ють, політика патрушевв zучого сина
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16.04.2025 09:34 Відповісти
Після заміни Залужного на Сирського єкіпаж мобільного ПЕТРІОТА по факту зрадили- продали план -графік його роботи ворогу. Вічна пам'ять пацанам.
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16.04.2025 11:20 Відповісти
Я теж вважаю що здали кроти!
А "зала" лише уточнила координати та відеофіксація влучань
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16.04.2025 11:22 Відповісти
Там ще багато чого поздавали. Особливо про мобільні групи ССО.
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16.04.2025 11:24 Відповісти
Сцирський разом з д'Єрмаком, агенти раші - виконують завдання чим більше "покласти" наших воїнів і спустошити казну казнокрадством. Ви це хіба е помітили?
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16.04.2025 14:21 Відповісти
73% тупоголових мешканців це підтримують.
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16.04.2025 14:39 Відповісти
демагогію не підтримуй...
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18.04.2025 08:20 Відповісти
Кацапська мразота клала на США, НАТО, ООН і весь світ....
Хоча для всього світу - це якась "помилка"...
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16.04.2025 08:40 Відповісти
І тут постає питання, чому рашн солдатен уходячи з Херсона не понесли катастрофічних втрат? Договорняк?
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16.04.2025 08:42 Відповісти
На тому наполягали ті, хто давав нам зброю...
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16.04.2025 08:46 Відповісти
Я знаю, наприклад, в футболі за договорняки карають.
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16.04.2025 08:47 Відповісти
Приблизно тому ж, чому наші без катастрофічних втрат пішли з Суджі.
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16.04.2025 09:00 Відповісти
Знаєш в чому різниця між українцями та росіянами? Якщо росіяни переможуть, то вони нас пороботять, а якщо, чіста тєорєтічна, переможемо ми, то ми будем і далі соплі на локоть наматувать, і поробощать, і влаштовувати на їх території концлагерний ******* ми не будемо.
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16.04.2025 09:06 Відповісти
нас і так вже "свої українці" поработили, і влаштували концлагерний піздець!!!
(тцк, недополіція, недосудді - вони хіба не з народу? а міськрада, а газ і водоканал, які вводять абонплати, кабмін, який вводить абонплати за неіснуючі теплові мережі?
а щискртмінація мужчин по пртзнаку статі, віку, соціального і матеріального стані і статусу, закриття кордонів антиконституційне..
чи тобі очі виїло???
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18.04.2025 08:24 Відповісти
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18.04.2025 09:54 Відповісти
І правильно зробили, нащо лізти в міські бої, коли можна не лізти в міські бої?
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16.04.2025 09:15 Відповісти
Про відхід знали задовго до його завершення.
Русня навіть пам'ятник з собою забрала, про що в Інтернеті писали задовго до того, як наші в Херсон увійшили. Вже тоді зрозуміло було, до чого все хилиться.
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16.04.2025 09:18 Відповісти
НЕ прогавили!
навіщо лізти на міни і окопи з чмобіками ? Втрат малр? Все одно не було чим дістати еліту - хаймарсів завжди давали мало.
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16.04.2025 10:28 Відповісти
Ну по перше у нас не було ( тоді взагалі) багато ракет Хаймарсів. хаймарси дуже било по логістиці, по складам і по КП. Саме тому вони пішли з Правого берега.
Не через втрати!!! Дивіться, як вони лізуть в м'ясні штурми - жодних рефлексій у генералів.
Так що не було точних *********** а Байрактари вже вийшли з моди бо був сильний РЕБ
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16.04.2025 10:25 Відповісти
Тільки удари у відповідь по центру маскви, по рублєвкі . Інших варіантів не існує.
А також - арешт всіх попередників за здачу і продаж українських ракет, арешт Зеленського і компанії за те , що за шість років не почали в достатньої кількості виробляти в Україні (чи за кордоном) - балістичні ракети.
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16.04.2025 09:25 Відповісти
При клоуні всі ркетні програми надійно заблоковані. Жодної ракети за 6 років клоунади не виробили.
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16.04.2025 11:22 Відповісти
глава ГВА Роман Мрочко человек очень смелый, вокруг него рвутся снаряды, а он стоит под обстрелом в квартале, в котором живут его избиратели и делает репортаж : не известно, насколько он чист в плане коррукупции, но по характеру явно не ссыкло... Респект.
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17.04.2025 01:05 Відповісти
 
 