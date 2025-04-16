Ворог зазнає значних втрат під час спроб переправити живу силу і техніку через Оскіл, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 15 квітня 2025 року, на Харківському напрямку противник наступальних дій не вів. Загарбницька армія проводить ротацію військових в підрозділах та готується до відновлення штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові дії ворога було успішно відбито біля Нової Кругляківки та Загризового. Внаслідок вогневого ураження противник зазнає значних втрат під час спроб переправити живу силу і техніку через річку Оскіл.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала в районі населених пунктів Надія, Ольгівка, Новомихайлівка, Зелена Долина та Нове. Штурмові дії ворога відбито. Спроби окупантів покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві виявилися марними.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога біля Верхньокамʼянського, Григорівки та Білогорівки. Атаки відбито, погіршення тактичного положення не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено техніку та піхоту ворога на Покровському напрямку. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону біля Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

"На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися у напрямках Ступочок, Предтечиного, Часового Яру, Диліївки, Дачного, Кримського та Торецька. Ворог отримав гідну відсіч, наші захисники не допустили втрат позицій.

На Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Троїцького, Лисівки, Удачного та Андріївки. Штурмові дії противника відбито, втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Багатиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти значно активізувалися на Лиманському напрямку, застосовуючи легку техніку, - ОСУВ "Хортиця"