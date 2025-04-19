Від початку доби на фронті зафіксовано 59 боєзіткнень, 13 боїв ще тривають, - Генштаб

Станом на цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 59.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 19 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Сьогодні, внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів, постраждали громади населених пунктів Уланове, Лежачі, Таратутине, Степок, Проходи, Рев’якине, Петрушівка, Новодмитрівка, Покровка, Тур’я Сумської області; Лугівка, Тимофіївка Харківської області; Янжулівка Чернігівської області. Також противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок і Миропільське Сумської області.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили п’ять атак поблизу Загризового, Кіндрашівки та Петропавлівки. Два бойові зіткнення тривають.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбника здійснила шість атак на позиції українських воїнів поблизу Новомихайлівки та в напрямку населених пунктів Греківка, Глущенкове й Ольгівка. Три бої тривають.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Торецька, Дачного та в бік Диліївки. Сили оборони відбили всі дев’ять штурмів противника.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 13 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника — сім атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

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На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили сім штурмів ворога. Противник намагався просунутись у районах Костянтинополя, Привільного та Новосілок.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

Зазначається, що на Сіверському, Краматорському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій сьогодні не проводив.

Бойові дії в Курській області

Триває операція в Курській області. Українські воїни сьогодні відбили десять атак ворога, ще два бої тривають. Авіація загарбників на цьому напрямку завдала десяти ударів, скинувши 13 керованих авіаційних бомб. Крім того, противник здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

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У генштабі додали, що на інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.